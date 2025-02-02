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Trump Çin, Kanada ve Meksika'ya yeni gümrük vergileri getirdi: 3 ülke de karşı önlem alacağını duyurdu
Trump Çin, Kanada ve Meksika'ya yeni gümrük vergileri getirdi: 3 ülke de karşı önlem alacağını duyurdu
Sputnik Türkiye
Başkan Trump, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi getirdi. Söz konusu 3 ülke... 02.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-02T11:06+0300
2025-02-02T11:06+0300
dünya
abd
justin trudeau
meksika
çin
dünya ticaret örgütü (dtö)
truth social
donald trump
claudia sheinbaum
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ABD Başkanı Donald Trump, düzensiz göçmenler nedeniyle ve ülkeye yüksek miktarda uyuşturucu sokulmasında parmakları olduğu iddiasıyla Kanada, Meksika ve Çin'den yapılan ithalata ek gümrük vergisi getirilmesini öngören kararnameyi imzaladı.Beyaz Saray, 4 Şubat Pazartesi günü yürürlüğe girecek kararname uyarınca Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağını belirtti.Açıklamaya göre Kanada'dan ithal edilen enerji kaynaklarına, yüzde 10 oranında daha düşük bir tarife uygulanması kararlaştırıldı.Tarifelerin ulusal çıkarları korumaya yönelik güçlü bir araç olduğunu kaydeden Beyaz Saray, Başkan Trump'ın bu araçlar yardımıyla Amerikan halkının güvenliğini ve ulusal güvenliği önceleyen kararlı adımlar attığını savundu.Açıklamada geçen mali yılda ABD'de 21 bin libreden fazla fentanil ele geçirildiğine dikkat çekilerek bu uyuşturucuların her yıl on binlerce Amerikalının ölümüne yol açtığının altı çizildi.Trump'tan açıklama: 'Büyük tehdit oluşturuyor'Trump, söz konusu karar hakkında Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, düzensiz göçmenlerin ve fentanil dahil Amerikan vatandaşlarını ölüme sürükleyen uyuşturucuların büyük bir tehdit oluşturması nedeniyle aldığı kararın Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası aracılığıyla uygulandığını ifade etti.ABD halkını korumaları gerektiğini ve tüm vatandaşların güvenliğini sağlamanın Başkan olarak kendi görevi olduğunu anlatan Trump, "Seçim kampanyamda, yasa dışı göçmenler ve uyuşturucuların sınırlarımızdan akışını durdurma sözü verdim ve Amerikalılar buna ezici bir çoğunlukla oy verdi" dedi.Çin, Kanada ve Meksika karşı önlem alacağını duyurduÇin Ticaret Bakanlığı, Trump'ın uygulamaya koyduğu gümrük vergilerine karşı önlemlerle yanıt vereceklerini açıkladı."ABD'nin yanlış eylemlerine karşılık Çin, Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) dava açarak hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak için buna uygun karşı önlemler alacaktır" ifadelerini kullanan bakanlık, Washington'un tek taraflı gümrük vergileri getirerek DTÖ kurallarını ihlal ettiğini ve iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğine zarar verdiğini vurguladı.Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ek gümrük tarifelerine misilleme olarak, ABD'den yapılan 155 milyar Kanada doları (yaklaşık 107 milyar dolar) değerindeki ithalata yüzde 25 gümrük vergisi koyacaklarını açıkladı.Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ise ülkesinin çıkarlarını korumak amacıyla gümrük ve gümrük dışı önlemlerin devreye koyulması talimatı verdi.Beyaz Saray'ın Meksiko'nun suç örgütleriyle bağlantısı olduğu yönündeki iddialarını reddeden Sheinbaum, Meksika topraklarının olası işgalini kınadı.Bu arada Trump'ın imzaladığı kararnamede yer alan misilleme maddesi, söz konusu ülkelerin misilleme yapmayı seçmesi halinde tarifelerin artırılabileceğini öngörüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/ukrayna-ordusu-kursk-bolgesindeki-bir-yatili-okula-saldiri-duzenledi-1093275442.html
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abd, justin trudeau, meksika, çin, dünya ticaret örgütü (dtö), truth social, donald trump, claudia sheinbaum, gümrük vergisi, abd gümrük vergileri, abd-çin ticaret savaşı, gümrük vergileri, çin ticaret bakanlığı, ithalat
abd, justin trudeau, meksika, çin, dünya ticaret örgütü (dtö), truth social, donald trump, claudia sheinbaum, gümrük vergisi, abd gümrük vergileri, abd-çin ticaret savaşı, gümrük vergileri, çin ticaret bakanlığı, ithalat

Trump Çin, Kanada ve Meksika'ya yeni gümrük vergileri getirdi: 3 ülke de karşı önlem alacağını duyurdu

11:06 02.02.2025
© AP Photo / Jacquelyn MartinPresident Donald Trump holds up examples of tariffs, Thursday, Jan. 24, 2019, in the Cabinet Room of the White House in Washington.
President Donald Trump holds up examples of tariffs, Thursday, Jan. 24, 2019, in the Cabinet Room of the White House in Washington. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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Başkan Trump, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi getirdi. Söz konusu 3 ülke, karşı önlem almak için harekete geçti.
ABD Başkanı Donald Trump, düzensiz göçmenler nedeniyle ve ülkeye yüksek miktarda uyuşturucu sokulmasında parmakları olduğu iddiasıyla Kanada, Meksika ve Çin'den yapılan ithalata ek gümrük vergisi getirilmesini öngören kararnameyi imzaladı.

Beyaz Saray, 4 Şubat Pazartesi günü yürürlüğe girecek kararname uyarınca Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağını belirtti.

Açıklamaya göre Kanada'dan ithal edilen enerji kaynaklarına, yüzde 10 oranında daha düşük bir tarife uygulanması kararlaştırıldı.

Tarifelerin ulusal çıkarları korumaya yönelik güçlü bir araç olduğunu kaydeden Beyaz Saray, Başkan Trump'ın bu araçlar yardımıyla Amerikan halkının güvenliğini ve ulusal güvenliği önceleyen kararlı adımlar attığını savundu.

Açıklamada geçen mali yılda ABD'de 21 bin libreden fazla fentanil ele geçirildiğine dikkat çekilerek bu uyuşturucuların her yıl on binlerce Amerikalının ölümüne yol açtığının altı çizildi.

Trump'tan açıklama: 'Büyük tehdit oluşturuyor'

Trump, söz konusu karar hakkında Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, düzensiz göçmenlerin ve fentanil dahil Amerikan vatandaşlarını ölüme sürükleyen uyuşturucuların büyük bir tehdit oluşturması nedeniyle aldığı kararın Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası aracılığıyla uygulandığını ifade etti.

ABD halkını korumaları gerektiğini ve tüm vatandaşların güvenliğini sağlamanın Başkan olarak kendi görevi olduğunu anlatan Trump, "Seçim kampanyamda, yasa dışı göçmenler ve uyuşturucuların sınırlarımızdan akışını durdurma sözü verdim ve Amerikalılar buna ezici bir çoğunlukla oy verdi" dedi.

Çin, Kanada ve Meksika karşı önlem alacağını duyurdu

Çin Ticaret Bakanlığı, Trump'ın uygulamaya koyduğu gümrük vergilerine karşı önlemlerle yanıt vereceklerini açıkladı.

"ABD'nin yanlış eylemlerine karşılık Çin, Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) dava açarak hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak için buna uygun karşı önlemler alacaktır" ifadelerini kullanan bakanlık, Washington'un tek taraflı gümrük vergileri getirerek DTÖ kurallarını ihlal ettiğini ve iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğine zarar verdiğini vurguladı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ek gümrük tarifelerine misilleme olarak, ABD'den yapılan 155 milyar Kanada doları (yaklaşık 107 milyar dolar) değerindeki ithalata yüzde 25 gümrük vergisi koyacaklarını açıkladı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ise ülkesinin çıkarlarını korumak amacıyla gümrük ve gümrük dışı önlemlerin devreye koyulması talimatı verdi.

Beyaz Saray'ın Meksiko'nun suç örgütleriyle bağlantısı olduğu yönündeki iddialarını reddeden Sheinbaum, Meksika topraklarının olası işgalini kınadı.

Bu arada Trump'ın imzaladığı kararnamede yer alan misilleme maddesi, söz konusu ülkelerin misilleme yapmayı seçmesi halinde tarifelerin artırılabileceğini öngörüyor.
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