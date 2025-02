https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/milli-guvenlik-kurulu-genel-sekreterligine-okay-memis-atandi-1093321319.html

AFAD Başkanı Okay Memiş Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri olarak atandı

AFAD Başkanı Okay Memiş Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri olarak atandı

04.02.2025

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri olarak atanırken, AFAD Başkanlığı'na da Ali Hamza Pehlivan getirildi.Atilla Toros, Mersin Valiliği'ne; Hüseyin Kök, Göç İdaresi Başkan Yardımcılığı görevine atandı.Ayrıca Moğolistan Büyükelçisi olarak Başak Genç Yüksel atandı, Özbekistan Büyükelçisi görevine Ufuk Ulutaş getirildi.Okay Memiş kimdir?1970 yılında Giresun'un Piraziz ilçesinde dünyaya gelen Okay Memiş 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.1992'de Ordu Valiliği'nde Kaymakam Adayı olarak görev yapan Memiş, Sarıyahşi/Aksaray, Genç/Bingöl, Orta/Çankırı Kaymakamlığının ardından İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nde 2002-2013 yılları arasında sırasıyla şube müdürü, daire başkanı ve genel müdür yardımcısı olarak görev yaptı.İçişleri Bakanlığı'nda Hukuk Müşaviri olarak da kısa süreliğine çalışan Okay Memiş Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başdanışmanı olarak atanı.Memiş, 2016-2018'de Gümüşhane Valiliği, 2018-2023'te Erzurum Valiliği görevlerinde bulundu.Okay Memiş, 11 Ağustos 2023'ten bu yana AFAD Başkanı olarak görev yapıyordu.

