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İzmir Valiliği'nden Ege Denizi'ndeki depremlerle ilgili açıklama
İzmir Valiliği'nden Ege Denizi'ndeki depremlerle ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
İzmir Valiliği, Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan itibaren yoğunlaşan sismik hareketliliğin çok yönlü değerlendirdiğini, deprem, volkanik aktivite ve tsunami... 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T22:00+0300
2025-02-03T22:00+0300
türkiye
ege denizi
izmir valiliği
afad
deprem
sismik hareket
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Ege Denizi'nde Yunanistan'da bir dizi önlemlere neden olan sismik hareketlilikle ilgili İzmir Valiliği bir açıklama yaptı. Açıklamada, bölgede deprem fırtınası şeklinde süren hareketlilik kapsamında şu ana kadar 400'ü aşkın deprem kaydedildiği belirtildi.Depremlerin Santorini Adası'nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda yoğunlaştığı ve dezenformasyon içeriklerine itibar edilmemesi gerektiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/ege-denizinde-47-buyuklugunde-deprem-1093318343.html
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ege denizi, izmir valiliği, afad, deprem, sismik hareket
ege denizi, izmir valiliği, afad, deprem, sismik hareket

İzmir Valiliği'nden Ege Denizi'ndeki depremlerle ilgili açıklama

22:00 03.02.2025
© AA / Çiğdem Münibe AlyanakEge Denizi'nde deprem,
Ege Denizi'nde deprem, - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
© AA / Çiğdem Münibe Alyanak
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İzmir Valiliği, Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan itibaren yoğunlaşan sismik hareketliliğin çok yönlü değerlendirdiğini, deprem, volkanik aktivite ve tsunami ihtimallerinin bilimsel çerçevede takip edildiğini açıkladı.
Ege Denizi'nde Yunanistan'da bir dizi önlemlere neden olan sismik hareketlilikle ilgili İzmir Valiliği bir açıklama yaptı.
Açıklamada, bölgede deprem fırtınası şeklinde süren hareketlilik kapsamında şu ana kadar 400'ü aşkın deprem kaydedildiği belirtildi.
Depremlerin Santorini Adası'nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda yoğunlaştığı ve dezenformasyon içeriklerine itibar edilmemesi gerektiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Depremler, 5-25 kilometre arasında değişen derinliklerde meydana gelmektedir. Ülkemiz kıyılarına en yakın deprem yaklaşık 140 kilometre mesafede gerçekleşmiştir.2011-2012 yıllarında benzer bir sismik aktivitenin yaşandığı bu bölgede, 14 ay süren hareketlilik herhangi bir volkanik faaliyete neden olmamıştır.

Uzmanlar, AFAD ile koordineli şekilde sismik hareketliliği çok yönlü olarak değerlendirmektedir. Deprem, volkanik aktivite ve tsunami ihtimalleri bilimsel çerçevede takip edilmektedir.

Sosyal medyada yayılan dezenformasyon içeriklerine itibar edilmemesi, yalnızca resmi kaynakların takip edilmesi önemle rica olunur. Gelişmeler titizlikle izlenmekte olup, kamuoyuna düzenli bilgilendirme yapılacaktır."​​​​​​​

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