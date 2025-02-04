https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/insan-beyninde-endise-verici-duzeyde-mikro-plastik-bulundu-8-yilda-yuzde-50-oranda-artti-1093339778.html

İnsan beyninde 'endişe verici düzeyde' mikro plastik bulundu: 8 yılda yüzde 50 oranda arttı

İnsan beyninde 'endişe verici düzeyde' mikro plastik bulundu: 8 yılda yüzde 50 oranda arttı

Sputnik Türkiye

Yeni çalışma, insan beyninde biriken mikro plastik ve nano plastik (MNP) miktarının 8 yıl önceye kıyasla yüzde 50 oranında arttığını ortaya koydu. Demans... 04.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-04T13:06+0300

2025-02-04T13:06+0300

2025-02-04T13:06+0300

sağlik

abd

bilim

sağlık

yaşam

demans

mikroplastik

nature (dergi)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104075/83/1040758372_0:173:3027:1875_1920x0_80_0_0_87c0fb255fbd08568d6fa1ba8bd1b180.jpg

Bilim insanları, insan beyninde biriken plastik miktarında 8 yıl öncesine kıyasla yüzde 50 artış olduğunu gözlemledi. ABD'de bulunan New Mexico Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan çalışma, insan beyni üzerinde incelemelerde bulunuldu. Beyinde biriken mikro plastiklerin, insan karaciğeri ve böbreklerindeki miktardan daha yüksek seviyelerde olduğu tespit edildi.Dünya çapında plastik kullanımının artmasıyla birlikte insan beyninde biriken 5 milimetreden daha küçük plastik parçacıklarında endişe verici bir oranda artış gözlemlendi. Mevcut plastik üretimi yıllık 300 milyon tonun üzerinde ve 2023 yıl itibarıyla okyanuslarda tahmini 2.5 milyon ton plastik bulunuyor. Bu rakam 2005 yılı seviyelerinin on katından daha fazla.Araştırmacılar, plastik kullanımındaki artış nedeniyle insan beynindeki mikro plastik ve nano plastik (MNP) miktarının 8 yılda yüzde 50 arttığına dikkati çekti.Nature Medicine dergisinde yayınlanan çalışmanın detaylarında, insanlardan 2024 yılında alınan örneklerin, 2016 örneklerine kıyasla önemli ölçüde MNP içerdiği ortaya koyuldu. Demans hastalarının beyinlerinde bu plastik oranının çok daha yüksek olduğu tespit edildi. Araştırmacılar, MNP'lerin nörolojik bozukluklarda doğrudan rol oynayıp oynamadığı konusunda daha fazla çalışma yürütülmesi gerektiğini düşünüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/kolestrol-ve-demans-arasinda-sasirtici-bag-ortaya-cikti-beyin-sagligi-tehlikede-1093240750.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, bilim, sağlık, yaşam, demans, mikroplastik, nature (dergi)