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- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
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İnsan beyninde 'endişe verici düzeyde' mikro plastik bulundu: 8 yılda yüzde 50 oranda arttı
İnsan beyninde 'endişe verici düzeyde' mikro plastik bulundu: 8 yılda yüzde 50 oranda arttı
Sputnik Türkiye
Yeni çalışma, insan beyninde biriken mikro plastik ve nano plastik (MNP) miktarının 8 yıl önceye kıyasla yüzde 50 oranında arttığını ortaya koydu. Demans... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T13:06+0300
2025-02-04T13:06+0300
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Bilim insanları, insan beyninde biriken plastik miktarında 8 yıl öncesine kıyasla yüzde 50 artış olduğunu gözlemledi. ABD'de bulunan New Mexico Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan çalışma, insan beyni üzerinde incelemelerde bulunuldu. Beyinde biriken mikro plastiklerin, insan karaciğeri ve böbreklerindeki miktardan daha yüksek seviyelerde olduğu tespit edildi.Dünya çapında plastik kullanımının artmasıyla birlikte insan beyninde biriken 5 milimetreden daha küçük plastik parçacıklarında endişe verici bir oranda artış gözlemlendi. Mevcut plastik üretimi yıllık 300 milyon tonun üzerinde ve 2023 yıl itibarıyla okyanuslarda tahmini 2.5 milyon ton plastik bulunuyor. Bu rakam 2005 yılı seviyelerinin on katından daha fazla.Araştırmacılar, plastik kullanımındaki artış nedeniyle insan beynindeki mikro plastik ve nano plastik (MNP) miktarının 8 yılda yüzde 50 arttığına dikkati çekti.Nature Medicine dergisinde yayınlanan çalışmanın detaylarında, insanlardan 2024 yılında alınan örneklerin, 2016 örneklerine kıyasla önemli ölçüde MNP içerdiği ortaya koyuldu. Demans hastalarının beyinlerinde bu plastik oranının çok daha yüksek olduğu tespit edildi. Araştırmacılar, MNP'lerin nörolojik bozukluklarda doğrudan rol oynayıp oynamadığı konusunda daha fazla çalışma yürütülmesi gerektiğini düşünüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/kolestrol-ve-demans-arasinda-sasirtici-bag-ortaya-cikti-beyin-sagligi-tehlikede-1093240750.html
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abd, bilim, sağlık, yaşam, demans, mikroplastik, nature (dergi)
abd, bilim, sağlık, yaşam, demans, mikroplastik, nature (dergi)

İnsan beyninde 'endişe verici düzeyde' mikro plastik bulundu: 8 yılda yüzde 50 oranda arttı

13:06 04.02.2025
© AFP 2023 / FRED TANNEAUBeyin-araştırma-bilim
Beyin-araştırma-bilim - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
© AFP 2023 / FRED TANNEAU
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Yeni çalışma, insan beyninde biriken mikro plastik ve nano plastik (MNP) miktarının 8 yıl önceye kıyasla yüzde 50 oranında arttığını ortaya koydu. Demans hastalarının beyinlerinde daha çok MNP olduğu tespit edildi.
Bilim insanları, insan beyninde biriken plastik miktarında 8 yıl öncesine kıyasla yüzde 50 artış olduğunu gözlemledi. ABD'de bulunan New Mexico Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan çalışma, insan beyni üzerinde incelemelerde bulunuldu. Beyinde biriken mikro plastiklerin, insan karaciğeri ve böbreklerindeki miktardan daha yüksek seviyelerde olduğu tespit edildi.
Dünya çapında plastik kullanımının artmasıyla birlikte insan beyninde biriken 5 milimetreden daha küçük plastik parçacıklarında endişe verici bir oranda artış gözlemlendi. Mevcut plastik üretimi yıllık 300 milyon tonun üzerinde ve 2023 yıl itibarıyla okyanuslarda tahmini 2.5 milyon ton plastik bulunuyor. Bu rakam 2005 yılı seviyelerinin on katından daha fazla.
Araştırmacılar, plastik kullanımındaki artış nedeniyle insan beynindeki mikro plastik ve nano plastik (MNP) miktarının 8 yılda yüzde 50 arttığına dikkati çekti.
Nature Medicine dergisinde yayınlanan çalışmanın detaylarında, insanlardan 2024 yılında alınan örneklerin, 2016 örneklerine kıyasla önemli ölçüde MNP içerdiği ortaya koyuldu.
Demans hastalarının beyinlerinde bu plastik oranının çok daha yüksek olduğu tespit edildi. Araştırmacılar, MNP'lerin nörolojik bozukluklarda doğrudan rol oynayıp oynamadığı konusunda daha fazla çalışma yürütülmesi gerektiğini düşünüyor.
Demans - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
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Kolestrol ve demans arasında şaşırtıcı bağ ortaya çıktı: 'Beyin sağlığı tehlikede'
31 Ocak, 14:11
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