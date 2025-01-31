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Kolestrol ve demans arasında şaşırtıcı bağ ortaya çıktı: 'Beyin sağlığı tehlikede'
Kolestrol ve demans arasında şaşırtıcı bağ ortaya çıktı: 'Beyin sağlığı tehlikede'
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, kolesterol değişimlerinin demansla ilişkisinin daha önce bilinmeyen yönlerini gün yüzüne çıkardı. Kolestrol seviyeleri sabit olmayan kişilerin... 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T14:11+0300
2025-01-31T14:11+0300
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Bilim insanları, kolesterol seviyesi sabit olmayan kişilerin demansa yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koyan yeni bir araştırmaya imza attı. Çalışma, özellikle kolesterol seviyelerinde belirgin değişiklikler görülen kişilerin, ilerleyen yıllarda demans geliştirme olasılığının arttığını gösterdi.Kolesterol düzeyindeki değişimlerin demansla ilişkisi tespit edildiÇalışma sonuçlarının Neurology dergisinde yayımlandığı, araştırmada 74 yaş ortalamasına sahip 9 bin 846 katılımcı üzerinde yapıldı. Başlangıçta yapılan kolesterol ölçümlerinin yanı sıra, katılımcıların kolesterol seviyeleri üç yıl boyunca bir kez daha ölçüldü. Araştırmacılar, katılımcıların yıllık hafıza testleriyle birlikte takip edilmesini sağladı.Katılımcılar, ilk ve son kolesterol seviyeleri arasındaki değişime göre dört gruba ayrıldı. Araştırma sonucunda, kolesterol seviyelerinde en belirgin değişikliklerin görüldüğü grup üyelerinin, en az değişim yaşayan gruptakilere oranla ilerleyen yıllarda demans tanısı alma riskinin yüzde 60 daha fazla olduğu tespit edildi.Bu bulgular, kolesterol seviyesindeki dalgalanmaların, beyin sağlığını olumsuz etkileyebileceğini ve demans gelişimiyle bağlantılı olabileceğini gösteriyor. Araştırmacılar, kolesterol seviyelerinin stabil kalmasının, özellikle yaşlı bireylerde demans riskini azaltabileceğini vurguluyor.Demans Riskini Azaltmak İçin Neler Yapılabilir?Uzmanlar, kolesterol seviyelerinin kontrol altına alınmasının ve sağlıklı bir yaşam tarzının benimsenmesinin demans riskini azaltmada önemli bir rol oynadığını belirtiyor. Düzenli egzersiz yapmak, dengeli beslenmek ve stres yönetimi gibi sağlıklı alışkanlıklar, kolesterol seviyelerinin stabil kalmasına yardımcı olabilir. Ayrıca, düzenli sağlık kontrolleri ve doktor tavsiyelerine uyulması, beyin sağlığının korunmasına katkıda bulunacaktır.Bu araştırmada uzmanlar, demansın önlenebilir bir hastalık olup olmadığı konusunda önemli ipuçları sunuyor ve kolesterol seviyelerinin takip edilmesinin, özellikle yaşlı bireyler için hayati önem taşıdığını gösteriyor.
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kolesterol, demans, kolesterol seviyesi, beyin sağlığı, hafıza kaybı, alzheimer riski, kolesterol dalgalanması, kolesterol değişimi, bilişsel sağlık, sinir sistemi, beyin fonksiyonları, yaşlılık hastalıkları, bilimsel araştırma, neurology dergisi, sağlık haberleri
kolesterol, demans, kolesterol seviyesi, beyin sağlığı, hafıza kaybı, alzheimer riski, kolesterol dalgalanması, kolesterol değişimi, bilişsel sağlık, sinir sistemi, beyin fonksiyonları, yaşlılık hastalıkları, bilimsel araştırma, neurology dergisi, sağlık haberleri

Kolestrol ve demans arasında şaşırtıcı bağ ortaya çıktı: 'Beyin sağlığı tehlikede'

14:11 31.01.2025
© İHA / İHA-AW143734Demans
Demans - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
© İHA / İHA-AW143734
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Bilim insanları, kolesterol değişimlerinin demansla ilişkisinin daha önce bilinmeyen yönlerini gün yüzüne çıkardı. Kolestrol seviyeleri sabit olmayan kişilerin demans hastalığına yakalanma risklerinin sabit olanlara göre daha yüksek olduğu ortaya koyuldu.
Bilim insanları, kolesterol seviyesi sabit olmayan kişilerin demansa yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koyan yeni bir araştırmaya imza attı. Çalışma, özellikle kolesterol seviyelerinde belirgin değişiklikler görülen kişilerin, ilerleyen yıllarda demans geliştirme olasılığının arttığını gösterdi.

Kolesterol düzeyindeki değişimlerin demansla ilişkisi tespit edildi

Çalışma sonuçlarının Neurology dergisinde yayımlandığı, araştırmada 74 yaş ortalamasına sahip 9 bin 846 katılımcı üzerinde yapıldı. Başlangıçta yapılan kolesterol ölçümlerinin yanı sıra, katılımcıların kolesterol seviyeleri üç yıl boyunca bir kez daha ölçüldü. Araştırmacılar, katılımcıların yıllık hafıza testleriyle birlikte takip edilmesini sağladı.
Katılımcılar, ilk ve son kolesterol seviyeleri arasındaki değişime göre dört gruba ayrıldı. Araştırma sonucunda, kolesterol seviyelerinde en belirgin değişikliklerin görüldüğü grup üyelerinin, en az değişim yaşayan gruptakilere oranla ilerleyen yıllarda demans tanısı alma riskinin yüzde 60 daha fazla olduğu tespit edildi.
Bu bulgular, kolesterol seviyesindeki dalgalanmaların, beyin sağlığını olumsuz etkileyebileceğini ve demans gelişimiyle bağlantılı olabileceğini gösteriyor. Araştırmacılar, kolesterol seviyelerinin stabil kalmasının, özellikle yaşlı bireylerde demans riskini azaltabileceğini vurguluyor.

Demans Riskini Azaltmak İçin Neler Yapılabilir?

Uzmanlar, kolesterol seviyelerinin kontrol altına alınmasının ve sağlıklı bir yaşam tarzının benimsenmesinin demans riskini azaltmada önemli bir rol oynadığını belirtiyor.
Düzenli egzersiz yapmak, dengeli beslenmek ve stres yönetimi gibi sağlıklı alışkanlıklar, kolesterol seviyelerinin stabil kalmasına yardımcı olabilir. Ayrıca, düzenli sağlık kontrolleri ve doktor tavsiyelerine uyulması, beyin sağlığının korunmasına katkıda bulunacaktır.
Bu araştırmada uzmanlar, demansın önlenebilir bir hastalık olup olmadığı konusunda önemli ipuçları sunuyor ve kolesterol seviyelerinin takip edilmesinin, özellikle yaşlı bireyler için hayati önem taşıdığını gösteriyor.
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