Gazeteci Zafer Şahin: Turpun büyüğünü Yavaş açıkladı, 'Ekrem’e siyaset yasağı gelmesi kesin' demeye getiriyor'
© Hakan NuralAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
© Hakan Nural
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Gazeteci Zafer Şahin, Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı açıklamasını "Aynı partide siyaset yaptığı belediye başkanı adeta “Ekrem’e siyaset yasağı gelmesi kesin” demeye getiriyor. Turpun büyüğü bu değil de nedir?" diye yorumladı.
Gazeteci Zafer Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın dün gazetecilere yaptığı adaylık açıklamasını değerlendirdi ve 'trupun büyüğü değil de ne' diye sordu.
'Ekrem’e siyaset yasağı gelmesi kesin' demeye getiriyor'
Şahin Yavaş'ın dünkü açıklamasını "CHP’nin atanamayan Cumhurbaşkanı adaylarından Mansur Yavaş’a gazeteciler soruyor: CHP önseçim yaparsa bu sizin aday olmayacağınız anlamına mı geliyor? Yavaş’ın cevabı ilginç.. Bir o kadar da subliminal: Öyle şey olur mu, ben sadece adaylığı erken buluyorum. Gün ola harman ola. O güne kadar kim kalacak, seçim tarihi belli olsun, daha geniş konuşuruz! “O güne kadar kim kalacak” ifadesi önemli… Bu ifadeyi şöyle okumak mümkün: İmamoğlu’na yargıdan siyasi yasak gelebilir. CHP’nin en güçlü adayı zaten benim" sözleriyle anlattı ve şunları söyledi:
"Siz neyi tartışıyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, CHP’li belediyelerdeki yolsuzluk iddialarıyla ilgili söylediği “Turpun büyüğü heybede” sözünden kendisine yönelik siyasi operasyon sonucu çıkaran İmamoğlu bence son derece yanlış bir okuma yapıyor. Baksanıza.. Aynı partide siyaset yaptığı belediye başkanı adeta “Ekrem’e siyaset yasağı gelmesi kesin” demeye getiriyor. Turpun büyüğü bu değil de nedir? Yavaş’ın yüksek yargıda çok güçlü olduğu Ankara’da bilinir. Hatta kısa bir süre önce kendisine yakın isimlerin yüksek yargıda İmamoğlu’nun durumuna ilişkin nabız yokladığı iddiaları gündeme gelmişti. İmamoğlu’nun bunu öğrenince Yavaş’a “Hayırdır, neyi merak ettin” kıvamında bir mesaj yolladığı da… Yazın bir kenara… Bu hamur daha çok su kaldırır. CHP’nin atanamayan iki Cumhurbaşkanı adayının karşılıklı birbirlerini yıpratma sezonu açıldı. Yavaş hamlesini yaptı. İmamoğlu’ndan hızlı bir karşılık gelmesi an meselesi…"
Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması: Her şey değişir
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP'deki ön seçim kararına ilişkin, "Her şeyden önce aday belirlemenin çok erken olduğu düşüncesindeyim. Seçim tarihimiz belli değil, o zamana kadar Türkiye'de şartlar değişir, her şey değişir." dedi.
CHP'nin aldığı ön seçim kararına ilişkin soruya da yanıt veren Yavaş, şunları kaydetti:
"Her şeyden önce aday belirlemenin çok erken olduğu düşüncesindeyim. Şöyle ki seçim tarihimiz belli değil, o zamana kadar Türkiye'de şartlar değişir, her şey değişir. Önce ekonomik sıkıntı varken hem adayların birbirinin enerjisini yormaması, toplumun bununla uğraşmaması kanaatindeyim. Bütün siyasi partilerin, özellikle muhalefetin hep birlikte bugün yaşanan derin yoksulluğa sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Buna yoğunlaşıyoruz aynı zamanda, çünkü seçim tarihimiz belli değil."