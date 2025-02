https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/gazeteci-zafer-sahin-turpun-buyugunu-yavas-acikladi-ekreme-siyaset-yasagi-gelmesi-kesin-demeye-1093332093.html

Gazeteci Zafer Şahin: Turpun büyüğünü Yavaş açıkladı, 'Ekrem’e siyaset yasağı gelmesi kesin' demeye getiriyor'

Gazeteci Zafer Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın dün gazetecilere yaptığı adaylık açıklamasını değerlendirdi ve 'trupun büyüğü değil de ne' diye sordu.'Ekrem’e siyaset yasağı gelmesi kesin' demeye getiriyor'Şahin Yavaş'ın dünkü açıklamasını "CHP’nin atanamayan Cumhurbaşkanı adaylarından Mansur Yavaş’a gazeteciler soruyor: CHP önseçim yaparsa bu sizin aday olmayacağınız anlamına mı geliyor? Yavaş’ın cevabı ilginç.. Bir o kadar da subliminal: Öyle şey olur mu, ben sadece adaylığı erken buluyorum. Gün ola harman ola. O güne kadar kim kalacak, seçim tarihi belli olsun, daha geniş konuşuruz! “O güne kadar kim kalacak” ifadesi önemli… Bu ifadeyi şöyle okumak mümkün: İmamoğlu’na yargıdan siyasi yasak gelebilir. CHP’nin en güçlü adayı zaten benim" sözleriyle anlattı ve şunları söyledi:Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması: Her şey değişirAnkara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP'deki ön seçim kararına ilişkin, "Her şeyden önce aday belirlemenin çok erken olduğu düşüncesindeyim. Seçim tarihimiz belli değil, o zamana kadar Türkiye'de şartlar değişir, her şey değişir." dedi.CHP'nin aldığı ön seçim kararına ilişkin soruya da yanıt veren Yavaş, şunları kaydetti:

