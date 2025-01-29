Türkiye
SON DAKİKA | Erdoğan: Bu katliamın yaşanmasında kimin ihmali varsa gerekeni yapmaktan asla çekinmeyeceğiz
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Norveç, İsveç, Finlandiya ve Danimarka liderleri, Grönland için masada
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
11 yeni cezaevi geliyor: ‘Esas mesele suçla mücadele olmalı’
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Ayşe Barım'ın tutuklanmasında savcının sevk yazısından çıkanlar
11:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
8 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Elektrik faturalarında yeni dönem 1 Şubat’ta başlıyor
12:08
80 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Galatasaray'da Osimhen farkı
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Trump'ın Filistinsiz Gazze planı
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Bir devrin başlangıcı: Misâk-ı Millî
17:41
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
EDEBİYATIN UNUTULMAZ İSMİ
‘R’ harfiyle başı dertteydi: Lavinia aslında kimdir?
18:16
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Usta piyanist şarkılarıyla ölümsüz oldu
19:17
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Fortune 500’de listesinde yer alan Pakun, konkordato ilan etti
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
13 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve Seda Selek gözaltına alındı
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/erdogan-boludaki-otel-yangini-sorusturmasina-iliskin-son-durumu-paylasti-gozalti-sayisi-28-oldu-1093162778.html
Erdoğan: Bu katliamın yaşanmasında kimin ihmali varsa gerekeni yapmaktan asla çekinmeyeceğiz
Erdoğan: Bu katliamın yaşanmasında kimin ihmali varsa gerekeni yapmaktan asla çekinmeyeceğiz
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu'daki otel yangınına ilişkin "Bu katliamın yaşanmasında kimin ihmali varsa gerekeni yapmaktan asla çekinmeyeceğiz" dedi. 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T12:26+0300
2025-01-29T12:34+0300
politika
recep tayyip erdoğan
cumhur ittifakı
cumhurbaşkanı
ak parti
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
özgür özel
bolu
grand kartal oteli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/19/1092011106_0:188:2973:1860_1920x0_80_0_0_cf8dd394daac4a57d4389bf54f1a7017.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu yangını ardından muhalefetin söylemlerine tepki gösterdi. Erdoğan, "Yangında yitirdiğimiz kardeşlerimize rahmet niyaz ediyorum. Onlardan bize bir ömür boyu ince ince kanayacak bir iç yarası , gönül kırgınlığı kaldı. Milletimiz birbirine kilitlendi. Kimi kendini bilmezler dışında 85 milyon tasada bir olduğunu ortaya koydu. Saygı icabı, meseleyi günlük siyasi tartışmalara konu etmemeye özen gösterdik. Ana muhalefet sataşmanın da ötesinde çirkinliklerine kulaklarımızı tıkadık. Münakaşadan özellikle uzak durduk ama biz sessiz kaldıkça tetikçi ekran yüzleri seviyeyi her gün biraz daha aşağı çekti. Sosyal medya mecralarından kendilerini aklama yarışına girdiler." dedi.Otel yangınına ilişkin 28 gözaltı'Başvuruyu geri çekme olayı aydınlatılacak''Kimse benim vatandaşlarımın hayatı üzerinde kumar oynayamaz'
bolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/19/1092011106_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_9fa56af2be95a7eb4c5535e29ffec4b5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
erdoğan, erdoğan son dakika, erdoğan bolu yangın, erdoğan chp, erdoğan özgür özel, erdoğan grup toplantısı, erdoğan 29 ocak, erdoğan açıklama, erdoğan ne dedi
erdoğan, erdoğan son dakika, erdoğan bolu yangın, erdoğan chp, erdoğan özgür özel, erdoğan grup toplantısı, erdoğan 29 ocak, erdoğan açıklama, erdoğan ne dedi

Erdoğan: Bu katliamın yaşanmasında kimin ihmali varsa gerekeni yapmaktan asla çekinmeyeceğiz

12:26 29.01.2025 (güncellendi: 12:34 29.01.2025)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
© AA
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu'daki otel yangınına ilişkin "Bu katliamın yaşanmasında kimin ihmali varsa gerekeni yapmaktan asla çekinmeyeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu yangını ardından muhalefetin söylemlerine tepki gösterdi. Erdoğan, "Yangında yitirdiğimiz kardeşlerimize rahmet niyaz ediyorum. Onlardan bize bir ömür boyu ince ince kanayacak bir iç yarası , gönül kırgınlığı kaldı. Milletimiz birbirine kilitlendi. Kimi kendini bilmezler dışında 85 milyon tasada bir olduğunu ortaya koydu. Saygı icabı, meseleyi günlük siyasi tartışmalara konu etmemeye özen gösterdik. Ana muhalefet sataşmanın da ötesinde çirkinliklerine kulaklarımızı tıkadık. Münakaşadan özellikle uzak durduk ama biz sessiz kaldıkça tetikçi ekran yüzleri seviyeyi her gün biraz daha aşağı çekti. Sosyal medya mecralarından kendilerini aklama yarışına girdiler." dedi.

Otel yangınına ilişkin 28 gözaltı

Yangın haberi ulaşır ulaşmaz devletin imkanlarını seferber ettik. İhmali hatası kusuru olanların yargıya hesap vermesi konusunda soruşturmaların başlatılmasını sağladık. Cumhuriyet savcılarımız tahkikatlarını sürdürüyor. İlk etapta 9 kişi gözaltına alınmıştı, ifadeler verildikçe, gözaltı sayısı 28 oldu.

'Başvuruyu geri çekme olayı aydınlatılacak'

Müfettiş tespitiyle Otelin aralık ayında belediye yetkilileri tarafından geri çektirilmek suretiyle sümenaltı edilen kusurlarına ilişkin rapor büyük ölçüde örtüşüyor. Bu durum acımızı daha da katmerli hale getiriyor. Belediye başkanlığı koltuğunda oturan şahsın meşrulaştırmaya çalıştığı ancak sonraki ifadesinde skandalın üzerinde hassasiyetle durulmalıdır. Başvuruyu geri çekme olayı aydınlatılacak. Bu katliamın yaşanmasında kimin ihmali varsa gerekeni yapmaktan asla çekinmeyeceğiz. Cazgırlıkla kimse sorumluluktan kaçamaz.

'Kimse benim vatandaşlarımın hayatı üzerinde kumar oynayamaz'

Aç gözlü müptezellerin daha fazla para kazanacağız diye vatandaşımızın canını hiçe saymasına tahammülümüz yoktur, olamaz. Kimse benim vatandaşlarımın hayatı üzerinde kumar oynayamaz
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала