https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/erdogan-boludaki-otel-yangini-sorusturmasina-iliskin-son-durumu-paylasti-gozalti-sayisi-28-oldu-1093162778.html

Erdoğan: Bu katliamın yaşanmasında kimin ihmali varsa gerekeni yapmaktan asla çekinmeyeceğiz

Erdoğan: Bu katliamın yaşanmasında kimin ihmali varsa gerekeni yapmaktan asla çekinmeyeceğiz

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu'daki otel yangınına ilişkin "Bu katliamın yaşanmasında kimin ihmali varsa gerekeni yapmaktan asla çekinmeyeceğiz" dedi. 29.01.2025, Sputnik Türkiye

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politika

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cumhur ittifakı

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ak parti

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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bolu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu yangını ardından muhalefetin söylemlerine tepki gösterdi. Erdoğan, "Yangında yitirdiğimiz kardeşlerimize rahmet niyaz ediyorum. Onlardan bize bir ömür boyu ince ince kanayacak bir iç yarası , gönül kırgınlığı kaldı. Milletimiz birbirine kilitlendi. Kimi kendini bilmezler dışında 85 milyon tasada bir olduğunu ortaya koydu. Saygı icabı, meseleyi günlük siyasi tartışmalara konu etmemeye özen gösterdik. Ana muhalefet sataşmanın da ötesinde çirkinliklerine kulaklarımızı tıkadık. Münakaşadan özellikle uzak durduk ama biz sessiz kaldıkça tetikçi ekran yüzleri seviyeyi her gün biraz daha aşağı çekti. Sosyal medya mecralarından kendilerini aklama yarışına girdiler." dedi.Otel yangınına ilişkin 28 gözaltı'Başvuruyu geri çekme olayı aydınlatılacak''Kimse benim vatandaşlarımın hayatı üzerinde kumar oynayamaz'

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