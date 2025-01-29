https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/erdogan-boludaki-otel-yangini-sorusturmasina-iliskin-son-durumu-paylasti-gozalti-sayisi-28-oldu-1093162778.html
Erdoğan: Bu katliamın yaşanmasında kimin ihmali varsa gerekeni yapmaktan asla çekinmeyeceğiz
Erdoğan: Bu katliamın yaşanmasında kimin ihmali varsa gerekeni yapmaktan asla çekinmeyeceğiz
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu'daki otel yangınına ilişkin "Bu katliamın yaşanmasında kimin ihmali varsa gerekeni yapmaktan asla çekinmeyeceğiz" dedi. 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T12:26+0300
2025-01-29T12:26+0300
2025-01-29T12:34+0300
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu yangını ardından muhalefetin söylemlerine tepki gösterdi. Erdoğan, "Yangında yitirdiğimiz kardeşlerimize rahmet niyaz ediyorum. Onlardan bize bir ömür boyu ince ince kanayacak bir iç yarası , gönül kırgınlığı kaldı. Milletimiz birbirine kilitlendi. Kimi kendini bilmezler dışında 85 milyon tasada bir olduğunu ortaya koydu. Saygı icabı, meseleyi günlük siyasi tartışmalara konu etmemeye özen gösterdik. Ana muhalefet sataşmanın da ötesinde çirkinliklerine kulaklarımızı tıkadık. Münakaşadan özellikle uzak durduk ama biz sessiz kaldıkça tetikçi ekran yüzleri seviyeyi her gün biraz daha aşağı çekti. Sosyal medya mecralarından kendilerini aklama yarışına girdiler." dedi.Otel yangınına ilişkin 28 gözaltı'Başvuruyu geri çekme olayı aydınlatılacak''Kimse benim vatandaşlarımın hayatı üzerinde kumar oynayamaz'
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Erdoğan: Bu katliamın yaşanmasında kimin ihmali varsa gerekeni yapmaktan asla çekinmeyeceğiz
12:26 29.01.2025 (güncellendi: 12:34 29.01.2025)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu'daki otel yangınına ilişkin "Bu katliamın yaşanmasında kimin ihmali varsa gerekeni yapmaktan asla çekinmeyeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu yangını ardından muhalefetin söylemlerine tepki gösterdi. Erdoğan, "Yangında yitirdiğimiz kardeşlerimize rahmet niyaz ediyorum. Onlardan bize bir ömür boyu ince ince kanayacak bir iç yarası , gönül kırgınlığı kaldı. Milletimiz birbirine kilitlendi. Kimi kendini bilmezler dışında 85 milyon tasada bir olduğunu ortaya koydu. Saygı icabı, meseleyi günlük siyasi tartışmalara konu etmemeye özen gösterdik. Ana muhalefet sataşmanın da ötesinde çirkinliklerine kulaklarımızı tıkadık. Münakaşadan özellikle uzak durduk ama biz sessiz kaldıkça tetikçi ekran yüzleri seviyeyi her gün biraz daha aşağı çekti. Sosyal medya mecralarından kendilerini aklama yarışına girdiler." dedi.
Otel yangınına ilişkin 28 gözaltı
Yangın haberi ulaşır ulaşmaz devletin imkanlarını seferber ettik. İhmali hatası kusuru olanların yargıya hesap vermesi konusunda soruşturmaların başlatılmasını sağladık. Cumhuriyet savcılarımız tahkikatlarını sürdürüyor. İlk etapta 9 kişi gözaltına alınmıştı, ifadeler verildikçe, gözaltı sayısı 28 oldu.
'Başvuruyu geri çekme olayı aydınlatılacak'
Müfettiş tespitiyle Otelin aralık ayında belediye yetkilileri tarafından geri çektirilmek suretiyle sümenaltı edilen kusurlarına ilişkin rapor büyük ölçüde örtüşüyor. Bu durum acımızı daha da katmerli hale getiriyor. Belediye başkanlığı koltuğunda oturan şahsın meşrulaştırmaya çalıştığı ancak sonraki ifadesinde skandalın üzerinde hassasiyetle durulmalıdır. Başvuruyu geri çekme olayı aydınlatılacak. Bu katliamın yaşanmasında kimin ihmali varsa gerekeni yapmaktan asla çekinmeyeceğiz. Cazgırlıkla kimse sorumluluktan kaçamaz.
'Kimse benim vatandaşlarımın hayatı üzerinde kumar oynayamaz'
Aç gözlü müptezellerin daha fazla para kazanacağız diye vatandaşımızın canını hiçe saymasına tahammülümüz yoktur, olamaz. Kimse benim vatandaşlarımın hayatı üzerinde kumar oynayamaz