https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/adliyede-ifade-veren-imamoglundan-ilk-aciklama-butun-siyasi-partiler-bugun-burada--1093235793.html
Adliyede ifade veren İmamoğlu'ndan ilk açıklama: 'Bütün siyasi partiler bugün burada'
Adliyede ifade veren İmamoğlu'ndan ilk açıklama: 'Bütün siyasi partiler bugün burada'
Sputnik Türkiye
İstanbul Adliyesi'nde iki ayrı soruşturmada ifade verdi. İmamoğlu ifadenin ardından kendisini bekleyen kalabalığa seslendi ve "Bugün burada bütün siyasi... 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T11:59+0300
2025-01-31T11:59+0300
2025-01-31T11:59+0300
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imamoğlu, ekrem imamoğlu son dakika, çağlayan adliyesi, ekrem imamoğlu, imamoğlu son dakika
Adliyede ifade veren İmamoğlu'ndan ilk açıklama: 'Bütün siyasi partiler bugün burada'
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Adliyesi'nde iki ayrı soruşturmada ifade verdi. İmamoğlu ifadenin ardından kendisini bekleyen kalabalığa seslendi ve "Bugün burada bütün siyasi partiler, iktidar partisi hariç, adaletin savunması için bize destek olmaya geldiler. Böyle bir ifade günü olmamalıydı" dedi.