Adliyede ifade veren İmamoğlu'ndan ilk açıklama: 'Bütün siyasi partiler bugün burada'

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İstanbul Adliyesi'nde iki ayrı soruşturmada ifade verdi. İmamoğlu ifadenin ardından kendisini bekleyen kalabalığa seslendi ve "Bugün burada bütün siyasi partiler, iktidar partisi hariç, adaletin savunması için bize destek olmaya geldiler. Böyle bir ifade günü olmamalıydı" dedi.