https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/disisleri-bakani-fidan-filistinlileri-yurdundan-edecek-fikirlerin-onune-gecmeliyiz-1093343430.html
Dışişleri Bakanı Fidan: Filistinlileri yurdundan edecek fikirlerin önüne geçmeliyiz
Dışişleri Bakanı Fidan: Filistinlileri yurdundan edecek fikirlerin önüne geçmeliyiz
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile bir araya geldi. 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T15:05+0300
2025-02-04T15:05+0300
2025-02-04T15:33+0300
türkiye
hakan fidan
bedr abdulati
türkiye
daeş
hamas
ypg
mısır dışişleri bakanlığı
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Resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya geldi. Görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Bakan Fidan, Suriye ve Gazze'ye yönelik mesajlar paylaştı. Fidan, Suriye'de istikrar için terörün bitmesinin altını çizerken, "Son günlerde Filistin halkının topraklarının koparma fikri yeniden gündeme geldi. Bu fikir insanlığa aykırıdır. Bu fikir sadece ve sadece yeni çatışmalara yol açacaktır. Filistinlileri yurdundan edecek fikirlerin önüne geçmeliyiz" dedi. Fidan, Netanyahu'nun savaşı yeniden başlatma ihtimalinin barıştan yana olan herkesi endişelendirdiğini dile getirirken, Suriye'de istikrar için terörün bitmesi vurgusu yaptı. Bakan Fidan 15 Filistinli'nin Türkiye'ye geldiğini de belirtti. Soru işaretlerine dikkat çekti Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle: "Bölgedeki sorunlarımızla ilgileniyoruz çünkü biz ilgilenmezsek 3. ülkeler ilgileniyor. Yerel sorunlara ithal çözüm arayışları çare olmadı. Çevremizdeki sorunlarla ilgili kendi çözümlerimizi ortaya koymamız gerekiyor. Filistin'deki durum bu meselelerin başında geliyor. Her şeyden önce Gazze'deki ateşkes çabaları dolayısıyla Mısır'a teşekkür borçluyuz. Katar ve diğer ülkeler ile beraber Mısır yoğun çaba gösterdi. Netanyahu'nun savaşı yeniden başlatma ihtimali barıştan yana olan herkesi endişelendiriyorPazar günü Doha'da Hamas büro üyeleriyle görüştüm. Hamas ateşkesin gerekliliklerini yerine getirme konusunda herhangi bir tereddüt taşımıyor. Ancak İsrailli esirler serbest bırakıldıktan sonra Netanyahu hükümetinin nasıl bir tavır takınacağı konusunda tüm dünyada bazı soru işaretleri var. Netanyahu'nun savaşı yeniden başlatma ihtimali barıştan yana olan herkesi endişelendiriyor. 16 ay süren savaşın ardından Filistin'in de İsrail'in de barışa ihtiyacı var.Netanyahu'nun siyasi çıkarları uğruna soykırımın yeniden başlatmasının önüne geçilmelidir. Mısır Gazze'ye yardım konusunda çok önemli bir yer teşkil ediyor. Filistinlileri ana yurtlarından kovmaya yönelik her türlü girişimin karşısında durmalıyızSon günlerde Filistin halkının topraklarının koparma fikri yeniden gündeme geldi. Bu fikir insanlığa aykırıdır. Böylesi bir adım hiçbir sonuç vermeyecek sadece ve sadece yeni çatışmalara yol açacaktır. Bölge ülkelerinin de iç huzurunu olumsuz etkileyecektir. Filistinlileri ana yurtlarından kovmaya yönelik her türlü girişimin karşısında durmalıyız.Filistinlilerin, Mısır'a ve Ürdün'e sürgüne gönderilmesi konusunda ortaya atılan fikirlerin beyhuda olduğunu bu konuya sonuna kadar karşı çıkacağımızı. Mısır'la bu konuda dayanışma içinde olduğumuzu dünyaya duyurmak istiyorum. Suriye'de istikrar için terör bitmeli Suriye'nin istikrarı için yeni yönetime destek şart. Suriye'deki istikrarın ön koşulu olarak DAEŞ ve YPG terörünün bitmesi ve bölgeden temizlenmesi gerekmektedir. Bölgesel olarak DAEŞ'e karşı beraber çalışmalıyız.Trump'ın sürgün teklifine sonuna kadar karşıyız. İki devletli çözüm ile barışı savunurken aksi teklif ile gelmek tarih bilmemektir. Bu teklifte ısrar edilmesi savaşı körüklemektir. Gelecek nesillere savaş, yıkım, kin bırakacak projelerden vazgeçilmesi gerekmektedir."Türkiye gelen Filistinliler sorusunu yanıtladı
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/fidan-filistin-halkinin-surulmesi-yerlerinden-edilmesi-baska-ulkelere-gonderilmesine-tamamiyla-1093282669.html
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hakan fidan, bedr abdulati, türkiye, daeş, hamas, ypg, mısır dışişleri bakanlığı
hakan fidan, bedr abdulati, türkiye, daeş, hamas, ypg, mısır dışişleri bakanlığı
Dışişleri Bakanı Fidan: Filistinlileri yurdundan edecek fikirlerin önüne geçmeliyiz
15:05 04.02.2025 (güncellendi: 15:33 04.02.2025)
Ayrıntılar geliyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile bir araya geldi.
Resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya geldi. Görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Bakan Fidan, Suriye ve Gazze'ye yönelik mesajlar paylaştı. Fidan, Suriye'de istikrar için terörün bitmesinin altını çizerken, "Son günlerde Filistin halkının topraklarının koparma fikri yeniden gündeme geldi. Bu fikir insanlığa aykırıdır. Bu fikir sadece ve sadece yeni çatışmalara yol açacaktır. Filistinlileri yurdundan edecek fikirlerin önüne geçmeliyiz" dedi. Fidan, Netanyahu'nun savaşı yeniden başlatma ihtimalinin barıştan yana olan herkesi endişelendirdiğini dile getirirken, Suriye'de istikrar için terörün bitmesi vurgusu yaptı. Bakan Fidan 15 Filistinli'nin Türkiye'ye geldiğini de belirtti.
Soru işaretlerine dikkat çekti
Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:
"Bölgedeki sorunlarımızla ilgileniyoruz çünkü biz ilgilenmezsek 3. ülkeler ilgileniyor. Yerel sorunlara ithal çözüm arayışları çare olmadı. Çevremizdeki sorunlarla ilgili kendi çözümlerimizi ortaya koymamız gerekiyor. Filistin'deki durum bu meselelerin başında geliyor. Her şeyden önce Gazze'deki ateşkes çabaları dolayısıyla Mısır'a teşekkür borçluyuz. Katar ve diğer ülkeler ile beraber Mısır yoğun çaba gösterdi.
Netanyahu'nun savaşı yeniden başlatma ihtimali barıştan yana olan herkesi endişelendiriyor
Pazar günü Doha'da Hamas büro üyeleriyle görüştüm. Hamas ateşkesin gerekliliklerini yerine getirme konusunda herhangi bir tereddüt taşımıyor. Ancak İsrailli esirler serbest bırakıldıktan sonra Netanyahu hükümetinin nasıl bir tavır takınacağı konusunda tüm dünyada bazı soru işaretleri var. Netanyahu'nun savaşı yeniden başlatma ihtimali barıştan yana olan herkesi endişelendiriyor. 16 ay süren savaşın ardından Filistin'in de İsrail'in de barışa ihtiyacı var.
Netanyahu'nun siyasi çıkarları uğruna soykırımın yeniden başlatmasının önüne geçilmelidir. Mısır Gazze'ye yardım konusunda çok önemli bir yer teşkil ediyor.
Filistinlileri ana yurtlarından kovmaya yönelik her türlü girişimin karşısında durmalıyız
Son günlerde Filistin halkının topraklarının koparma fikri yeniden gündeme geldi. Bu fikir insanlığa aykırıdır. Böylesi bir adım hiçbir sonuç vermeyecek sadece ve sadece yeni çatışmalara yol açacaktır. Bölge ülkelerinin de iç huzurunu olumsuz etkileyecektir. Filistinlileri ana yurtlarından kovmaya yönelik her türlü girişimin karşısında durmalıyız.
Filistinlilerin, Mısır'a ve Ürdün'e sürgüne gönderilmesi konusunda ortaya atılan fikirlerin beyhuda olduğunu bu konuya sonuna kadar karşı çıkacağımızı. Mısır'la bu konuda dayanışma içinde olduğumuzu dünyaya duyurmak istiyorum.
Suriye'de istikrar için terör bitmeli
Suriye'nin istikrarı için yeni yönetime destek şart. Suriye'deki istikrarın ön koşulu olarak DAEŞ ve YPG terörünün bitmesi ve bölgeden temizlenmesi gerekmektedir. Bölgesel olarak DAEŞ'e karşı beraber çalışmalıyız.
Trump'ın sürgün teklifine sonuna kadar karşıyız. İki devletli çözüm ile barışı savunurken aksi teklif ile gelmek tarih bilmemektir. Bu teklifte ısrar edilmesi savaşı körüklemektir. Gelecek nesillere savaş, yıkım, kin bırakacak projelerden vazgeçilmesi gerekmektedir."
Türkiye gelen Filistinliler sorusunu yanıtladı
Bakan Fidan toplantıda Türkiye'ye gelecek Filistinlilerle ilgili soruyu da yanıtladı. Bakan Fidan şunları söyledi: "Belli miktarda Filistinlinin Filistin topraklarında kalmama şartı vardı. Türkiye de gelen talep üzerine bu konuda olumlu tavır gösterdik. Ateşkes kapsamında serbest bırakılan 15 Filistinli Türkiye'ye getirildi. 15 Filistinliye Kahire'de büyükelçiliğimizden vizeleri verildi ve Türkiye'ye geldiler. Başka ülkelerin de rol almasını faydalı görüyoruz. Bizim yaptığımız barışa hizmettir, tarafların işini kolaylaştırmaktır ve insani bir destektir." dedi.