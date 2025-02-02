https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/fidan-filistin-halkinin-surulmesi-yerlerinden-edilmesi-baska-ulkelere-gonderilmesine-tamamiyla-1093282669.html

Fidan: Filistin halkının sürülmesi, yerlerinden edilmesi, başka ülkelere gönderilmesine tamamıyla karşıyız

Fidan: Filistin halkının sürülmesi, yerlerinden edilmesi, başka ülkelere gönderilmesine tamamıyla karşıyız

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret için geldiği Katar'da mevkidaşı Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile basın toplantısına katıldı... 02.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-02T15:47+0300

2025-02-02T15:47+0300

2025-02-02T15:47+0300

türkiye

muhammed bin abdurrahman el sani

hakan fidan

katar

gazze

türkiye

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar’ın başkenti Doha’ya düzenlediği resmi ziyaret kapsamında, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Fidan ve Katarlı mevkidaşı El Sani ortak basın toplantısı sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin halkının Gazze'den sürülmesiyle ilgili önerisine ilişkin, "Filistin halkının Gazze'den sürülmesi, yerlerinden edilmesi, bunların başka ülkelere gönderilmesi projelerine tamamıyla karşıyız. Bu, gerçekten insanlık hukukuna aykırı bir teklif" değerlendirmesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/disisleri-bakani-fidan-rus-mevkidasi-lavrov-ile-telefonda-gorustu-suriyedeki-durum-ele-alindi-1093249769.html

türkiye

katar

gazze

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muhammed bin abdurrahman el sani, hakan fidan, katar, gazze, türkiye