https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/fidan-filistin-halkinin-surulmesi-yerlerinden-edilmesi-baska-ulkelere-gonderilmesine-tamamiyla-1093282669.html
Fidan: Filistin halkının sürülmesi, yerlerinden edilmesi, başka ülkelere gönderilmesine tamamıyla karşıyız
Fidan: Filistin halkının sürülmesi, yerlerinden edilmesi, başka ülkelere gönderilmesine tamamıyla karşıyız
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret için geldiği Katar'da mevkidaşı Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile basın toplantısına katıldı... 02.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-02T15:47+0300
2025-02-02T15:47+0300
2025-02-02T15:47+0300
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hakan fidan
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar’ın başkenti Doha’ya düzenlediği resmi ziyaret kapsamında, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Fidan ve Katarlı mevkidaşı El Sani ortak basın toplantısı sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin halkının Gazze'den sürülmesiyle ilgili önerisine ilişkin, "Filistin halkının Gazze'den sürülmesi, yerlerinden edilmesi, bunların başka ülkelere gönderilmesi projelerine tamamıyla karşıyız. Bu, gerçekten insanlık hukukuna aykırı bir teklif" değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/disisleri-bakani-fidan-rus-mevkidasi-lavrov-ile-telefonda-gorustu-suriyedeki-durum-ele-alindi-1093249769.html
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muhammed bin abdurrahman el sani, hakan fidan, katar, gazze, türkiye
muhammed bin abdurrahman el sani, hakan fidan, katar, gazze, türkiye
Fidan: Filistin halkının sürülmesi, yerlerinden edilmesi, başka ülkelere gönderilmesine tamamıyla karşıyız
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret için geldiği Katar'da mevkidaşı Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile basın toplantısına katıldı. Bakan Fidan, Türkiye olarak Kahire'de sunulan bildirinin arkasında olunduğunu ve desteklendiğini açıkladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar’ın başkenti Doha’ya düzenlediği resmi ziyaret kapsamında, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Fidan ve Katarlı mevkidaşı El Sani ortak basın toplantısı sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin halkının Gazze'den sürülmesiyle ilgili önerisine ilişkin, "Filistin halkının Gazze'den sürülmesi, yerlerinden edilmesi, bunların başka ülkelere gönderilmesi projelerine tamamıyla karşıyız. Bu, gerçekten insanlık hukukuna aykırı bir teklif" değerlendirmesinde bulundu.