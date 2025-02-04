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Kanada Başbakanı Trudeau: Trump ile görüştüm, gümrük vergisi 30 gün askıya alınacak
Kanada Başbakanı Trudeau: Trump ile görüştüm, gümrük vergisi 30 gün askıya alınacak
Sputnik Türkiye
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'ya yönelik gümrük vergilerinin daha fazla sınır işbirliği üzerinde anlaşmaya varılmasının... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T01:04+0300
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dünya
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abd
donald trump
kanada
gümrük vergisi
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Trump ile görüştüğünü sosyal medya hesabından duyuran Trudeau, Kanada'nın 1.3 milyar dolarlık bir sınır planı uygulayacağını açıkladı. Açıklamaya göre yeni sınır planı, sınıra yeni helikopterler, teknoloji ve personel ile güçlendirmeye dayanıyor. Trudeau, yaklaşık 10 bin ön cephe personelinin sınırı koruyacağını da paylaşımında belirtti. 'Fentanil Çarı atayacağız'Paylaşımında Trudeau, "Kanada bir Fentanil Çarı atamak için yeni taahhütlerde bulunuyor" ifadelerini kullanarak, kartellerin terörist olarak listeleneceğini, sınırda 7/24 gözetleme sağlanacağını, organize suç, fentanil ve kara para aklamayla mücadele için Kanada-ABD Ortak Saldırı Gücü başlatılacağını duyurdu.200 milyon dolarlık istihbarat direktifiYapılan açıklamada ayrıca Trudeau, organize suç ve fentanil hakkında yeni bir istihbarat direktifi imzaladığını belirterek, direktifin 200 milyon dolarla destekleneceğini duyurdu. Tüm bu açıklamaların sonunda ise, gümrük vergilerinin 30 gün süreyle askıya alındığını "Birlikte çalıştığımız sürece önerilen tarifeler en az 30 gün süreyle askıya alınacaktır" şeklinde duyurdu.
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justin trudeau, abd, donald trump, kanada, gümrük vergisi, tarife
justin trudeau, abd, donald trump, kanada, gümrük vergisi, tarife

Kanada Başbakanı Trudeau: Trump ile görüştüm, gümrük vergisi 30 gün askıya alınacak

01:04 04.02.2025 (güncellendi: 01:12 04.02.2025)
© AP Photo / Frank AugsteinTrump: Büyük Eyalet Kanada'nın Valisi Trudeau ile akşam yemeği yemek benim için büyük zevkti
Trump: Büyük Eyalet Kanada'nın Valisi Trudeau ile akşam yemeği yemek benim için büyük zevkti - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
© AP Photo / Frank Augstein
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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'ya yönelik gümrük vergilerinin daha fazla sınır işbirliği üzerinde anlaşmaya varılmasının ardından 30 gün erteleyeceğini söyledi.
Trump ile görüştüğünü sosyal medya hesabından duyuran Trudeau, Kanada'nın 1.3 milyar dolarlık bir sınır planı uygulayacağını açıkladı. Açıklamaya göre yeni sınır planı, sınıra yeni helikopterler, teknoloji ve personel ile güçlendirmeye dayanıyor. Trudeau, yaklaşık 10 bin ön cephe personelinin sınırı koruyacağını da paylaşımında belirtti.

'Fentanil Çarı atayacağız'

Paylaşımında Trudeau, "Kanada bir Fentanil Çarı atamak için yeni taahhütlerde bulunuyor" ifadelerini kullanarak, kartellerin terörist olarak listeleneceğini, sınırda 7/24 gözetleme sağlanacağını, organize suç, fentanil ve kara para aklamayla mücadele için Kanada-ABD Ortak Saldırı Gücü başlatılacağını duyurdu.

200 milyon dolarlık istihbarat direktifi

Yapılan açıklamada ayrıca Trudeau, organize suç ve fentanil hakkında yeni bir istihbarat direktifi imzaladığını belirterek, direktifin 200 milyon dolarla destekleneceğini duyurdu. Tüm bu açıklamaların sonunda ise, gümrük vergilerinin 30 gün süreyle askıya alındığını "Birlikte çalıştığımız sürece önerilen tarifeler en az 30 gün süreyle askıya alınacaktır" şeklinde duyurdu.
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