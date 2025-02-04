https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/bakan-yerlikayadan-kartalkaya-aciklamasi-mufettis-raporlari-teslim-edildi-1093353945.html
Bakan Yerlikaya'dan Kartalkaya açıklaması: 'Müfettiş raporları başsavcılığa teslim edildi'
Bakan Yerlikaya'dan Kartalkaya açıklaması: 'Müfettiş raporları başsavcılığa teslim edildi'
Sputnik Türkiye
Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili görevlendirilen iki müfettişin raporlarının Bolu Cumhuriyet... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T18:26+0300
2025-02-04T18:26+0300
2025-02-04T18:26+0300
türkiye
kartalkaya
kartalkaya kayak merkezi
grand kartal oteli
ali yerlikaya
içişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/18/1092999879_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d890dfa89e62f82c78ce6c948a47d456.jpg
Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında 78 kişi yaşamını yitirirken olayla ilgili soruşturma sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, bakanlık olarak görevlendirilen iki mülkiye müfettişinin raporlarının Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiğini açıkladı. İhmali olanlar hak ettikleri cezaları çekecekler Bakan Yerlikaya sosyal medyasından yaptığı açıklamada 21 Ocak'ta meydana gelen yangında 78 kişinin kaybettiğini hatırlatarak şunları dile getirdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/mhpden-otellere-cifte-denetim-teklifi-tbmmye-sunuldu-1093316178.html
türkiye
kartalkaya
kartalkaya kayak merkezi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/18/1092999879_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_88367cf0eda54d6a5d5187c4088e968e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi, grand kartal oteli, ali yerlikaya, içişleri bakanlığı
kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi, grand kartal oteli, ali yerlikaya, içişleri bakanlığı
Bakan Yerlikaya'dan Kartalkaya açıklaması: 'Müfettiş raporları başsavcılığa teslim edildi'
Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili görevlendirilen iki müfettişin raporlarının Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği belirtildi.
Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında 78 kişi yaşamını yitirirken olayla ilgili soruşturma sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, bakanlık olarak görevlendirilen iki mülkiye müfettişinin raporlarının Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiğini açıkladı.
İhmali olanlar hak ettikleri cezaları çekecekler
Bakan Yerlikaya sosyal medyasından yaptığı açıklamada 21 Ocak'ta meydana gelen yangında 78 kişinin kaybettiğini hatırlatarak şunları dile getirdi:
" Yangının hemen ardından görev alanımızla ilgili İçişleri Bakanlığı olarak iki Mülkiye Müfettişi görevlendirdik ve derhal inceleme çalışmalarına başladılar. Müfettişlerimiz; Bolu Belediyesi ile ilgili raporunu 28 Ocak 2025 tarihinde (7. gün), İl Özel İdaresi ile ilgili raporunu ise 31 Ocak 2025 tarihinde (10. gün) tamamladı ve Bolu Valiliğine teslim etti. Bolu Valiliğimiz de müfettiş raporlarını Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ilk günden itibaren ifade ettikleri gibi, yangında ihmali olanlar, milletimizin yüreğini yakanlar hak ettikleri cezaları çekecekler. Bu vesileyle yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet; yakınlarına başsağlığı diliyorum."