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MHP'den otellere çifte denetim teklifi: TBMM'ye sunuldu
MHP'den otellere çifte denetim teklifi: TBMM'ye sunuldu
Sputnik Türkiye
MHP, turizm işletmelerinin yılda iki kez denetlenmesini öngören kanun teklifini TBMM'ye sundu. 03.02.2025, Sputnik Türkiye
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kanun teklifi
yangın
grand kartal oteli
yangın felaketi
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Türkiye'yi yasa boğan Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasının ardından MHP benzer bir facianin daha yaşanmaması için bir adım atıldığını açıkladı. Otellerdeki yangın güvenliğini sağlamak adına, turizm işletmelerinin yılda iki kez denetlenmesini öngören kanun teklifini TBMM'ye sundu. Yılda iki kez denetlensinlerTeklifle ilgili olarak MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medyasından açıklama yaptı. Kanun teklifinin detaylarını paylaşan Özdemir şu bilgileri verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/kartalkaya-otel-yangininda-carpici-ifade-ortaya-cikti-masrafli-diye-yapilmamis-1093100715.html
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mhp, tbmm, kartalkaya, ismail özdemir, kanun teklifi, yangın, grand kartal oteli, yangın felaketi
mhp, tbmm, kartalkaya, ismail özdemir, kanun teklifi, yangın, grand kartal oteli, yangın felaketi

MHP'den otellere çifte denetim teklifi: TBMM'ye sunuldu

18:40 03.02.2025
© AA / Evrim AydınAFAD
AFAD - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
© AA / Evrim Aydın
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MHP, turizm işletmelerinin yılda iki kez denetlenmesini öngören kanun teklifini TBMM'ye sundu.
Türkiye'yi yasa boğan Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasının ardından MHP benzer bir facianin daha yaşanmaması için bir adım atıldığını açıkladı. Otellerdeki yangın güvenliğini sağlamak adına, turizm işletmelerinin yılda iki kez denetlenmesini öngören kanun teklifini TBMM'ye sundu.

Yılda iki kez denetlensinler

Teklifle ilgili olarak MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medyasından açıklama yaptı. Kanun teklifinin detaylarını paylaşan Özdemir şu bilgileri verdi:

"Bolu Kartalkaya’da yaşanan ve hepimizi yasa boğan elim olay sonrasında MHP olarak benzer felaketin yaşanmaması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için çalışmalarımızı Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin işaret buyurdukları ölçüde kararlılık ve hassasiyetle sürdürüyoruz. Bu kapsamda tüm turizm işletmelerinin, itfaiye ekiplerince sürekli denetlenmesi ve uygun bulunmayanların kapatılması yönündeki çalışmalarımızı tamamladık.

Ülkemizde bulunan tüm turizm işletmelerinin periyodik olarak yılda iki kez “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” uyarınca denetlenmesi, denetim raporlarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na on beş gün içerisinde bildirilmesi, gerekli şartları sağlamayan işletmelerin de eksiklikler tamamlanana kadar kapatılmalarını öngören kanun teklifimizi TBMM’ye sunduk."

Kartalkaya otel yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2025
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