https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/tuik-enflasyon-verilerini-duyurdu-ocak-ayinda-tufe-rakamlari-ne-oldu-1093295686.html

TÜİK enflasyon verilerini duyurdu: Ocak ayında TÜFE rakamları ne oldu?

TÜİK enflasyon verilerini duyurdu: Ocak ayında TÜFE rakamları ne oldu?

Sputnik Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon, ocakta aylık bazda yüzde 5.03 olurken yıllık bazda yüzde... 03.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-03T10:01+0300

2025-02-03T10:01+0300

2025-02-03T10:13+0300

ekonomi

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

enflasyon

kira

kira artış oranı

kira zam oranı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088647340_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d17e63696758f6c4463d4106a52e9cac.jpg

Son dakika ocak ayı enflasyon rakamları belli oldu. TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasıyla beraber ev sahibi ve kiracıların merak ettiği şubat ayı kira artış oranı da netleşti. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 42.12, aylık yüzde 5.03 arttı. Kira zam oranını belirleyen 12 aylık ortalama enflasyon yüzde 56.35 olarak gerçekleşti.Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 23.14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 99.93 ile eğitim oldu.En çok artış sağlıktaAna harcama grupları itibarıyla 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre azalan ana grup yüzde eksi 5.17 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 23.57 ile sağlıkta gerçekleşti.Ekonomistlerin enflasyon beklentisiAA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Şubat Pazartesi günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4.29 oldu. Ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri yüzde 3.75 ile yüzde 5 aralığında yer aldı.Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 4,29), bir önceki ay yüzde 44.38 olan yıllık enflasyonun yüzde 41.11'e ineceği öngörülüyordu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/enag-ocak-ayi-enflasyon-rakamlarini-acikladi-1093294610.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

son dakika enflasyon, ocak ayı enflasyon oranı, tüik enflasyon verileri, tüik ocak 2025 enflasyonu, şubat ayı kira artış oranı, ocak 2025 enflasyon rakamları, enflasyon açıklandı mı, kira zam oranı 2025, tüfe ocak 2025, 12 aylık ortalama enflasyon, yıllık enflasyon ne kadar, aylık enflasyon oranı, ocak ayı enflasyon rakamları belli oldu, tüik enflasyon açıklaması, ekonomistlerin enflasyon tahmini, ocak 2025 yıllık enflasyon, en çok artan ürün grupları, sağlık enflasyonu 2025, eğitim enflasyonu 2025, ulaştırma enflasyonu, ocak ayı kira zam oranı, en yüksek enflasyon hangi grupta, giyim ve ayakkabı enflasyonu, ocak ayı en çok zamlanan sektör, aa finans enflasyon beklentisi, ocak enflasyon anketi, ekonomistlerin enflasyon öngörüsü, enflasyon beklentileri, yıllık enflasyon düştü mü, enflasyon 2025 beklentileri, enflasyon oranı şubat 2025, enflasyon ne kadar oldu, tüik enflasyon ne zaman açıklanacak, şubat kira artış oranı, enflasyon tahmini ocak 2025, ocak ayı enflasyon verileri, yıllık enflasyon düşüşte mi, aylık enflasyon kaç oldu