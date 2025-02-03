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SON DAKİKA | Ege beşik gibi sallanmaya devam ediyor: 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
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EKONOMİ
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/tuik-enflasyon-verilerini-duyurdu-ocak-ayinda-tufe-rakamlari-ne-oldu-1093295686.html
TÜİK enflasyon verilerini duyurdu: Ocak ayında TÜFE rakamları ne oldu?
TÜİK enflasyon verilerini duyurdu: Ocak ayında TÜFE rakamları ne oldu?
Sputnik Türkiye
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon, ocakta aylık bazda yüzde 5.03 olurken yıllık bazda yüzde... 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T10:01+0300
2025-02-03T10:13+0300
ekonomi
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
enflasyon
kira
kira artış oranı
kira zam oranı
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Son dakika ocak ayı enflasyon rakamları belli oldu. TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasıyla beraber ev sahibi ve kiracıların merak ettiği şubat ayı kira artış oranı da netleşti. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 42.12, aylık yüzde 5.03 arttı. Kira zam oranını belirleyen 12 aylık ortalama enflasyon yüzde 56.35 olarak gerçekleşti.Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 23.14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 99.93 ile eğitim oldu.En çok artış sağlıktaAna harcama grupları itibarıyla 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre azalan ana grup yüzde eksi 5.17 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 23.57 ile sağlıkta gerçekleşti.Ekonomistlerin enflasyon beklentisiAA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Şubat Pazartesi günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4.29 oldu. Ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri yüzde 3.75 ile yüzde 5 aralığında yer aldı.Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 4,29), bir önceki ay yüzde 44.38 olan yıllık enflasyonun yüzde 41.11'e ineceği öngörülüyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/enag-ocak-ayi-enflasyon-rakamlarini-acikladi-1093294610.html
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TÜİK enflasyon verilerini duyurdu: Ocak ayında TÜFE rakamları ne oldu?

10:01 03.02.2025 (güncellendi: 10:13 03.02.2025)
© AAPazar
Pazar - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
© AA
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon, ocakta aylık bazda yüzde 5.03 olurken yıllık bazda yüzde 42.12'ye geriledi. Buna göre, aylık enflasyon beklentileri aştı.
Son dakika ocak ayı enflasyon rakamları belli oldu. TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasıyla beraber ev sahibi ve kiracıların merak ettiği şubat ayı kira artış oranı da netleşti. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 42.12, aylık yüzde 5.03 arttı. Kira zam oranını belirleyen 12 aylık ortalama enflasyon yüzde 56.35 olarak gerçekleşti.
Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 23.14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 99.93 ile eğitim oldu.

En çok artış sağlıkta

Ana harcama grupları itibarıyla 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre azalan ana grup yüzde eksi 5.17 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 23.57 ile sağlıkta gerçekleşti.

Ekonomistlerin enflasyon beklentisi

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Şubat Pazartesi günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4.29 oldu. Ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri yüzde 3.75 ile yüzde 5 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 4,29), bir önceki ay yüzde 44.38 olan yıllık enflasyonun yüzde 41.11'e ineceği öngörülüyordu.
Market - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
EKONOMİ
ENAG ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
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