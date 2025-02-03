https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/enag-ocak-ayi-enflasyon-rakamlarini-acikladi-1093294610.html

ENAG ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

ENAG ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

Sputnik Türkiye

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), son dakika ocak ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu... 03.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-03T09:23+0300

2025-02-03T09:23+0300

2025-02-03T10:16+0300

ekonomi

enagrup

enflasyon

istanbul

tüik

enflasyon araştırma grubu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088645869_17:0:646:354_1920x0_80_0_0_1c005d107ae6e05279ccd5a48e897093.jpg

Enflasyon Araştırma Grubu, son dakika enflasyon oranını duyurdu. ENAG tarafından ocak ayı enflasyon araştırmalarının sonucu açıklandı. ENAG verilerine göre ocak ayında enflasyon aylık bazda yüzde yüzde 8.22 artarken yıllık enflasyon yüzde 81.01 olarak gerçekleşti.TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en fazla yükseliş yüzde 20.6 ile "Giyim ve ayakkabı" kaleminde gerçekleşti. En çok aylık düşüş yüzde 1.8 ile "Sağlık" grubunda oldu.Enflasyonda öncü göstergeler neye işaret ediyordu?İTO verilerine göre, İstanbul'da ocak ayında perakende fiyatlar yüzde 5.16 artış gösterdi. Toptan fiyatlar ocak ayında toptan fiyatlar ise yüzde 2.83 artış kaydetti. Yıllık enflasyon ise yüzde 48.40 olarak kaydedildi.TÜİK enflasyon rakamları ne kadar oldu? Ocak ayı enflasyon verileriTÜİK tarafından enflasyon rakamları saat 10.00 itibarıyla açıklandı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2025 yılı ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 5.03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42.12 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 56.35 olarak gerçekleşti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/enag-enflasyon-rakamlarini-acikladi-aralik-ayi-enflasyon-orani-netlesti-1092307812.html

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

enag enflasyon verileri, enag ocak ayı enflasyonu, enag enflasyon oranı 2024, enag yıllık enflasyon, enag enflasyon araştırması, ocak ayı enflasyon oranı, enflasyon son dakika, ocak 2024 enflasyon oranı, enag enflasyon raporu, enag enflasyon rakamları, enflasyon ne kadar oldu, ocak enflasyonu açıklandı mı, enflasyon verileri enag, enflasyon tahmini ocak 2024, en yüksek enflasyon hangi grupta, giyim ve ayakkabı enflasyon oranı, sağlık enflasyon oranı, en fazla artış hangi grupta, tüik enflasyon verileri, tüik enflasyon ne zaman açıklanacak, tüik enflasyon saat kaçta, tüik ocak ayı enflasyonu, ocak enflasyon verileri, tüik ocak 2024 enflasyon, tüik enflasyon oranları, tüik yıllık enflasyon, istanbul enflasyon oranı, ito enflasyon verileri, istanbul perakende enflasyon, toptan fiyatlar enflasyon, yıllık enflasyon enag, enflasyon ocak 2024 açıklandı mı, enag enflasyon yüzde kaç, ocak 2024 yıllık enflasyon, enflasyon artış oranı