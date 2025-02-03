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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/enag-ocak-ayi-enflasyon-rakamlarini-acikladi-1093294610.html
ENAG ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
ENAG ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
Sputnik Türkiye
Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), son dakika ocak ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu... 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T09:23+0300
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Enflasyon Araştırma Grubu, son dakika enflasyon oranını duyurdu. ENAG tarafından ocak ayı enflasyon araştırmalarının sonucu açıklandı. ENAG verilerine göre ocak ayında enflasyon aylık bazda yüzde yüzde 8.22 artarken yıllık enflasyon yüzde 81.01 olarak gerçekleşti.TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en fazla yükseliş yüzde 20.6 ile "Giyim ve ayakkabı" kaleminde gerçekleşti. En çok aylık düşüş yüzde 1.8 ile "Sağlık" grubunda oldu.Enflasyonda öncü göstergeler neye işaret ediyordu?İTO verilerine göre, İstanbul'da ocak ayında perakende fiyatlar yüzde 5.16 artış gösterdi. Toptan fiyatlar ocak ayında toptan fiyatlar ise yüzde 2.83 artış kaydetti. Yıllık enflasyon ise yüzde 48.40 olarak kaydedildi.TÜİK enflasyon rakamları ne kadar oldu? Ocak ayı enflasyon verileriTÜİK tarafından enflasyon rakamları saat 10.00 itibarıyla açıklandı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2025 yılı ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 5.03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42.12 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 56.35 olarak gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/enag-enflasyon-rakamlarini-acikladi-aralik-ayi-enflasyon-orani-netlesti-1092307812.html
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ENAG ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

09:23 03.02.2025 (güncellendi: 10:16 03.02.2025)
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Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), son dakika ocak ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu paylaştı. Ocak ayında enflasyon yüzde 8.22 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 81.01 oldu.
Enflasyon Araştırma Grubu, son dakika enflasyon oranını duyurdu. ENAG tarafından ocak ayı enflasyon araştırmalarının sonucu açıklandı. ENAG verilerine göre ocak ayında enflasyon aylık bazda yüzde yüzde 8.22 artarken yıllık enflasyon yüzde 81.01 olarak gerçekleşti.
TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en fazla yükseliş yüzde 20.6 ile "Giyim ve ayakkabı" kaleminde gerçekleşti. En çok aylık düşüş yüzde 1.8 ile "Sağlık" grubunda oldu.

Enflasyonda öncü göstergeler neye işaret ediyordu?

İTO verilerine göre, İstanbul'da ocak ayında perakende fiyatlar yüzde 5.16 artış gösterdi. Toptan fiyatlar ocak ayında toptan fiyatlar ise yüzde 2.83 artış kaydetti. Yıllık enflasyon ise yüzde 48.40 olarak kaydedildi.

TÜİK enflasyon rakamları ne kadar oldu? Ocak ayı enflasyon verileri

TÜİK tarafından enflasyon rakamları saat 10.00 itibarıyla açıklandı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2025 yılı ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 5.03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42.12 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 56.35 olarak gerçekleşti.
Enflasyon rakamları - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2025
EKONOMİ
ENAG enflasyon rakamlarını açıkladı: Aralık ayı enflasyon oranı netleşti
3 Ocak, 09:15
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