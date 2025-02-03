https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/teknoloji-ve-muzik-birlesti-dijital-devrime-donustu-yapay-zeka-ile-bestelenen-artificial-1093303375.html

Teknoloji ve müzik birleşti, dijital devrime dönüştü: Yapay zeka ile bestelenen Artificial Inspirations albümü yayında

Teknoloji ve müzik birleşti, dijital devrime dönüştü: Yapay zeka ile bestelenen Artificial Inspirations albümü yayında

Sputnik Türkiye

Teknoloji ve müzik dünyasını buluşturan yapay zeka destekli albüm “Artificial Inspirations” raflardaki yerini aldı. Gazeteci Ayan, 1 yılı aşkın süredir... 03.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-03T12:43+0300

2025-02-03T12:43+0300

2025-02-03T13:01+0300

yaşam

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Yapay zeka, günümüzde sanattan hukuka, sağlıktan finansa kadar birçok alanda etkisini hissettiriyor. Ancak en çok merak edilen konulardan biri, "Yapay zeka müzik yapabilir mi?" sorusu oldu.Teknoloji dünyasının deneyimli isimlerinden Serhat Ayan, yapay zekanın müzik üretme yeteneklerini sorgulamak ve keşfetmek adına farklı müzik üretim uygulamaları kullanarak bu projeye imza attı.Ayan, “Yapay zeka her gün daha fazla gelişiyor. Ancak ona ‘bana bir senfoni yaz’ dediğinizde Mozart olmayacak. Çok hızlı öğreniyor ama hala insan dokunuşuna muhtaç” diyerek sürecin zorluklarını ve potansiyelini vurguluyor.Deneysel müzikte yapay zeka dokunuşuBir albüm oluştururken en önemli bileşenlerden biri şarkı sözleri ve müziğin uyumudur. Yapay zeka ile beste yaparken, farklı müzik türlerini bir araya getirerek alışılmadık ancak yaratıcı sonuçlar elde etmek mümkün.Ayan, tango ile rock, blues ile elektronik müzik gibi alışılmışın dışında tarzları birleştirerek yapay zekanın üretkenliğini test etti. Ancak sürecin sanıldığı kadar kolay olmadığını belirterek, “Yapay zeka birçok seçenek sunuyor ama doğru olanı bulmak zaman alıyor. Bazen defalarca yeniden başlamak gerekiyor” diyor.Şiirlerden esinlenen derinlikli sözlerAlbümdeki en dikkat çekici detaylardan biri, Türk şairlerinin en önemli eserlerinden ilham alınarak yazılan şarkı sözleri. Yapay zeka, Orhan Veli Kanık ve Cahit Sıtkı Tarancı gibi şairlerin ana fikirlerinden yola çıkarak İngilizce sözler üretti.Ayan, bu süreci şöyle anlatıyor:“Şiir çevirisi çok zor bir iş. Yapay zeka henüz bir şairin duygusal derinliğini başka bir dile aktaracak seviyeye gelmedi. Ancak en azından bir cümleyi bile doğru bir melodiyle aktararak bu şairleri dünyaya tanıtabilirsek, benim için büyük bir mutluluk olur.”“Artificial Inspirations” albümü hangi platformlarda yayınlandı?Tamamen yapay zeka tarafından bestelenen albüm, büyük müzik platformlarında yayınlandı. Dinlemek isteyenler için albümün tüm şarkıları ve detayları Ayan.org adresinde de yer alıyor.Serhat Ayan’dan yeni albüm müjdesiTeknoloji dünyasında 30 yılı aşkın süredir birçok ilke imza atan Serhat Ayan, yapay zeka ile bestelediği albümden sonra yeni bir projeye daha hazırlanıyor.Ayan, sıradaki albümünün Türkiye’nin 80’li yıllarındaki kadın-erkek ilişkilerini konu alan bir hikâye bütünlüğü taşıyacağını belirtiyor.

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