https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/o-ses-turkiye-yeni-sezonuyla-geri-donuyor-yayin-tarihi-aciklandi-1093291736.html
O Ses Türkiye yeni sezonuyla geri dönüyor: Yayın tarihi açıklandı
O Ses Türkiye yeni sezonuyla geri dönüyor: Yayın tarihi açıklandı
Sputnik Türkiye
Türkiye’nin en sevilen ses yarışmalarından biri olan O Ses Türkiye, yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Uzun süredir merak edilen yayın tarihi... 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T06:52+0300
2025-02-03T06:52+0300
2025-02-03T06:52+0300
yaşam
murat ceylan
hadise
beyazıt öztürk
gökhan özoğuz
o ses türkiye
tv8
survivor
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Her yıl büyük bir ilgiyle takip edilen O Ses Türkiye, yeni sezonda da güçlü jüri kadrosu ve yetenekli yarışmacılarıyla ekranlara damga vurmaya hazırlanıyor. Uzun süredir yarışmanın ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Beklenen açıklama Survivor 2025 sunucusu Murat Ceylan’dan geldi.Murat Ceylan, Survivor’ın yeni sezonunda yaptığı açıklamada, O Ses Türkiye’nin 8 Şubat Cumartesi günü başlayacağını duyurdu.O Ses Türkiye 2025 jüri kadrosu açıklandıBu sezonun jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz ve Hadise yer alacak. Yarışmanın en büyük sürprizi ise Melike Şahin’in jüri kadrosuna dahil olması oldu.Beyazıt Öztürk, önceki sezonlarda olduğu gibi esprili ve eğlenceli tarzıyla jüri koltuğunda olacak. Gökhan Özoğuz, enerjik yorumları ve müzik bilgisiyle yarışmacılara rehberlik edecek. Hadise, güçlü yorumları ve sahne deneyimiyle yarışmaya renk katacak. Melike Şahin ise ilk kez jüri koltuğunda oturacak ve müzikseverlere farklı bir deneyim sunacak.O Ses Türkiye’de yeni sezon heyecanıElemelerin tamamlanmasıyla birlikte, yeni sezona dair hazırlıklar hız kazandı. Stüdyoda yapılan çekimlerin ardından programın ilk bölümlerinin hazır olduğu öğrenildi. Acun Ilıcalı’nın sunduğu yarışma, her yıl olduğu gibi yine iddialı isimleri bir araya getirecek.O Ses Türkiye ne zaman başlıyor?Bir süredir yayın tarihi merak edilen O Ses Türkiye için net açıklama Survivor 2025’te yapıldı. Murat Ceylan’ın duyurusuna göre, yarışma 8 Şubat Cumartesi günü TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/turkiyeyi-kar-firtinasi-saracak-istanbul-dahil-50den-fazla-ilde-kar-alarmi-verildi-1093290852.html
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O Ses Türkiye yeni sezonuyla geri dönüyor: Yayın tarihi açıklandı
Türkiye’nin en sevilen ses yarışmalarından biri olan O Ses Türkiye, yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Uzun süredir merak edilen yayın tarihi, Survivor 2025 programında Murat Ceylan tarafından açıklandı. Acun Ilıcalı’nın sunduğu program, 8 Şubat Cumartesi günü izleyicilerle buluşacak.
Her yıl büyük bir ilgiyle takip edilen O Ses Türkiye, yeni sezonda da güçlü jüri kadrosu ve yetenekli yarışmacılarıyla ekranlara damga vurmaya hazırlanıyor. Uzun süredir yarışmanın ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Beklenen açıklama Survivor 2025 sunucusu Murat Ceylan’dan geldi.
Murat Ceylan
, Survivor’ın
yeni sezonunda yaptığı açıklamada, O Ses Türkiye’nin 8 Şubat Cumartesi günü başlayacağını duyurdu.
O Ses Türkiye 2025 jüri kadrosu açıklandı
Bu sezonun jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz ve Hadise
yer alacak. Yarışmanın en büyük sürprizi ise Melike Şahin’in jüri kadrosuna dahil olması oldu.
Beyazıt Öztürk, önceki sezonlarda olduğu gibi esprili ve eğlenceli tarzıyla jüri koltuğunda olacak. Gökhan Özoğuz, enerjik yorumları ve müzik bilgisiyle yarışmacılara rehberlik edecek. Hadise, güçlü yorumları ve sahne deneyimiyle yarışmaya renk katacak. Melike Şahin ise ilk kez jüri koltuğunda oturacak ve müzikseverlere farklı bir deneyim sunacak.
O Ses Türkiye’de yeni sezon heyecanı
Elemelerin tamamlanmasıyla birlikte, yeni sezona dair hazırlıklar hız kazandı. Stüdyoda yapılan çekimlerin ardından programın ilk bölümlerinin hazır olduğu öğrenildi. Acun Ilıcalı’nın sunduğu yarışma, her yıl olduğu gibi yine iddialı isimleri bir araya getirecek.
O Ses Türkiye ne zaman başlıyor?
Bir süredir yayın tarihi merak edilen O Ses Türkiye
için net açıklama Survivor 2025’te yapıldı. Murat Ceylan’ın duyurusuna göre, yarışma 8 Şubat Cumartesi günü TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşacak.