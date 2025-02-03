https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/sabiha-gokcen-havalimanini-kullanacaklar-dikkat-ucuslar-yuzde-10-azaltilacak-1093313324.html

Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanacaklar dikkat: Uçuşlar yüzde 10 azaltılacak

Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanacaklar dikkat: Uçuşlar yüzde 10 azaltılacak

Sputnik Türkiye

İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışıyla ilgili olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların yüzde 10 iptal edileceği açıklandı. 03.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-03T16:34+0300

2025-02-03T16:34+0300

2025-02-03T16:34+0300

türkiye

kar yağışı

kar fırtınası

sabiha gökçen havalimanı

uçuş

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İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günleri Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların yüzde 10'unun iptal edileceği açıklandı. Uçuşlarınızı kontrol etmeden havalimanına gelmeyin Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 5-6 Şubat'taki uçuşlar yüzde 10 oranında iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/istanbula-kar-ne-zaman-yagacak-akomdan-yeni-uyari-tarih-verdi-dondurucu-soguk-geliyor-1093308792.html

türkiye

sabiha gökçen havalimanı

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