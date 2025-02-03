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Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanacaklar dikkat: Uçuşlar yüzde 10 azaltılacak
Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanacaklar dikkat: Uçuşlar yüzde 10 azaltılacak
Sputnik Türkiye
İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışıyla ilgili olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların yüzde 10 iptal edileceği açıklandı. 03.02.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günleri Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların yüzde 10'unun iptal edileceği açıklandı. Uçuşlarınızı kontrol etmeden havalimanına gelmeyin Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 5-6 Şubat'taki uçuşlar yüzde 10 oranında iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadelerine yer verildi.
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kar yağışı, kar fırtınası, sabiha gökçen havalimanı, uçuş
kar yağışı, kar fırtınası, sabiha gökçen havalimanı, uçuş

Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanacaklar dikkat: Uçuşlar yüzde 10 azaltılacak

16:34 03.02.2025
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İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışıyla ilgili olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların yüzde 10 iptal edileceği açıklandı.
İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günleri Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların yüzde 10'unun iptal edileceği açıklandı.

Uçuşlarınızı kontrol etmeden havalimanına gelmeyin

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 5-6 Şubat'taki uçuşlar yüzde 10 oranında iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadelerine yer verildi.
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