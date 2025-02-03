https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/istanbula-kar-ne-zaman-yagacak-akomdan-yeni-uyari-tarih-verdi-dondurucu-soguk-geliyor-1093308792.html

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? AKOM'dan yeni uyarı, tarih verdi: Dondurucu soğuk geliyor

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? AKOM'dan yeni uyarı, tarih verdi: Dondurucu soğuk geliyor

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, salı akşamından itibaren sıcaklıkların hızla düşeceğini ve çarşamba ile perşembe... 03.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-03T14:43+0300

2025-02-03T14:43+0300

2025-02-03T14:43+0300

türkiye

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

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meteoroloji

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"İstanbul'a kar ne zaman yağacak?", "İstanbul'a kar ne zaman gelecek?" soruları için beklenen yanıt Meteoroloji ve AKOM'dan geldi. Türkiye, Sibirya soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının, megakenti etkisi altına alması beklenirden AKOM'dan yeni uyarı uyarı yapıldı.İstanbul’a kar ne zaman geliyor?AKOM’un haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul’da 3 Şubat Pazartesi günü sıcaklıklar 12 dereceye kadar çıkacak ancak akşam saatlerinde sert poyrazın etkisiyle hızla düşüş yaşayacak.Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı daha etkili olacak, don ve buzlanma riski artacak.Don ve buzlanmaya dikkatAKOM’un meteorolojik değerlendirmesine göre, İstanbul’un yanı sıra Türkiye’nin büyük bir bölümü Sibirya soğuklarının etkisine girecek.Yetkililer, sürücüleri ve yayaları don ve buzlanma riskine karşı uyardı. Özellikle gece saatlerinde yollarda buzlanma yaşanabileceği, ulaşımda aksaklıklar meydana gelebileceği ifade edildi.İstanbul’da rüzgarın Salı akşamı itibarıyla sert eseceği, özellikle boğaz çevresinde ve yüksek bölgelerde etkisini artıracağı belirtiliyor. Yağış miktarının ise 2 ila 5 kilogram arasında olacağı tahmin ediliyor.İstanbul’daki baraj doluluk oranlarında son durumAKOM raporunda, İstanbul’un su kaynaklarına dair güncel veriler de paylaşıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/prof-dr-naci-gorur-fayi-isaret-etti-7-ve-uzeri-olursa-diyerek-uyardi-ege-denizi-depremleri-hangi-1093306602.html

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