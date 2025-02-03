https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/istanbula-kar-ne-zaman-yagacak-akomdan-yeni-uyari-tarih-verdi-dondurucu-soguk-geliyor-1093308792.html
İstanbul’a kar ne zaman yağacak? AKOM'dan yeni uyarı, tarih verdi: Dondurucu soğuk geliyor
İstanbul’a kar ne zaman yağacak? AKOM'dan yeni uyarı, tarih verdi: Dondurucu soğuk geliyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, salı akşamından itibaren sıcaklıkların hızla düşeceğini ve çarşamba ile perşembe... 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T14:43+0300
2025-02-03T14:43+0300
2025-02-03T14:43+0300
türkiye
istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
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meteoroloji
sibirya
kar yağışı
istanbul kar yağışı
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hava durumu
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"İstanbul'a kar ne zaman yağacak?", "İstanbul'a kar ne zaman gelecek?" soruları için beklenen yanıt Meteoroloji ve AKOM'dan geldi. Türkiye, Sibirya soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının, megakenti etkisi altına alması beklenirden AKOM'dan yeni uyarı uyarı yapıldı.İstanbul’a kar ne zaman geliyor?AKOM’un haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul’da 3 Şubat Pazartesi günü sıcaklıklar 12 dereceye kadar çıkacak ancak akşam saatlerinde sert poyrazın etkisiyle hızla düşüş yaşayacak.Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı daha etkili olacak, don ve buzlanma riski artacak.Don ve buzlanmaya dikkatAKOM’un meteorolojik değerlendirmesine göre, İstanbul’un yanı sıra Türkiye’nin büyük bir bölümü Sibirya soğuklarının etkisine girecek.Yetkililer, sürücüleri ve yayaları don ve buzlanma riskine karşı uyardı. Özellikle gece saatlerinde yollarda buzlanma yaşanabileceği, ulaşımda aksaklıklar meydana gelebileceği ifade edildi.İstanbul’da rüzgarın Salı akşamı itibarıyla sert eseceği, özellikle boğaz çevresinde ve yüksek bölgelerde etkisini artıracağı belirtiliyor. Yağış miktarının ise 2 ila 5 kilogram arasında olacağı tahmin ediliyor.İstanbul’daki baraj doluluk oranlarında son durumAKOM raporunda, İstanbul’un su kaynaklarına dair güncel veriler de paylaşıldı.
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İstanbul’a kar ne zaman yağacak? AKOM'dan yeni uyarı, tarih verdi: Dondurucu soğuk geliyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, salı akşamından itibaren sıcaklıkların hızla düşeceğini ve çarşamba ile perşembe günleri İstanbul’da kar yağışı beklendiğini duyurdu.
"İstanbul'a kar ne zaman yağacak?", "İstanbul'a kar ne zaman gelecek?" soruları için beklenen yanıt Meteoroloji ve AKOM'dan geldi. Türkiye, Sibirya soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının, megakenti etkisi altına alması beklenirden AKOM'dan yeni uyarı uyarı yapıldı.
İstanbul’a kar ne zaman geliyor?
AKOM’un haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul’da 3 Şubat Pazartesi günü sıcaklıklar 12 dereceye kadar çıkacak ancak akşam saatlerinde sert poyrazın etkisiyle hızla düşüş yaşayacak.
4 Şubat Salı akşamı
itibarıyla hava sıcaklıklarının 6-8 derece birden düşmesi bekleniyor
.
5-6 Şubat Çarşamba ve Perşembe günleri
İstanbul’da karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali bulunuyor
.
Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-6 derece altına inerek 1-3 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor
.
Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı daha etkili olacak, don ve buzlanma riski artacak.
AKOM’un meteorolojik değerlendirmesine göre, İstanbul’un yanı sıra Türkiye’nin büyük bir bölümü Sibirya soğuklarının etkisine girecek.
Yetkililer, sürücüleri ve yayaları don ve buzlanma riskine karşı uyardı. Özellikle gece saatlerinde yollarda buzlanma yaşanabileceği, ulaşımda aksaklıklar meydana gelebileceği ifade edildi.
İstanbul’da rüzgarın Salı akşamı itibarıyla sert eseceği, özellikle boğaz çevresinde ve yüksek bölgelerde etkisini artıracağı belirtiliyor. Yağış miktarının ise 2 ila 5 kilogram arasında olacağı tahmin ediliyor.
İstanbul’daki baraj doluluk oranlarında son durum
AKOM raporunda, İstanbul’un su kaynaklarına dair güncel veriler de paylaşıldı.
İstanbul’daki barajların doluluk oranı: Yüzde 52.8
Deniz suyu sıcaklığı: 11 derece