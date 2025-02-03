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İstanbul’a kar ne zaman yağacak? AKOM'dan yeni uyarı, tarih verdi: Dondurucu soğuk geliyor
İstanbul’a kar ne zaman yağacak? AKOM'dan yeni uyarı, tarih verdi: Dondurucu soğuk geliyor
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, salı akşamından itibaren sıcaklıkların hızla düşeceğini ve çarşamba ile perşembe... 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T14:43+0300
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"İstanbul'a kar ne zaman yağacak?", "İstanbul'a kar ne zaman gelecek?" soruları için beklenen yanıt Meteoroloji ve AKOM'dan geldi. Türkiye, Sibirya soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının, megakenti etkisi altına alması beklenirden AKOM'dan yeni uyarı uyarı yapıldı.İstanbul’a kar ne zaman geliyor?AKOM’un haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul’da 3 Şubat Pazartesi günü sıcaklıklar 12 dereceye kadar çıkacak ancak akşam saatlerinde sert poyrazın etkisiyle hızla düşüş yaşayacak.Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı daha etkili olacak, don ve buzlanma riski artacak.Don ve buzlanmaya dikkatAKOM’un meteorolojik değerlendirmesine göre, İstanbul’un yanı sıra Türkiye’nin büyük bir bölümü Sibirya soğuklarının etkisine girecek.Yetkililer, sürücüleri ve yayaları don ve buzlanma riskine karşı uyardı. Özellikle gece saatlerinde yollarda buzlanma yaşanabileceği, ulaşımda aksaklıklar meydana gelebileceği ifade edildi.İstanbul’da rüzgarın Salı akşamı itibarıyla sert eseceği, özellikle boğaz çevresinde ve yüksek bölgelerde etkisini artıracağı belirtiliyor. Yağış miktarının ise 2 ila 5 kilogram arasında olacağı tahmin ediliyor.İstanbul’daki baraj doluluk oranlarında son durumAKOM raporunda, İstanbul’un su kaynaklarına dair güncel veriler de paylaşıldı.
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İstanbul’a kar ne zaman yağacak? AKOM'dan yeni uyarı, tarih verdi: Dondurucu soğuk geliyor

14:43 03.02.2025
© AAİstanbul kar yağışı
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
© AA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, salı akşamından itibaren sıcaklıkların hızla düşeceğini ve çarşamba ile perşembe günleri İstanbul’da kar yağışı beklendiğini duyurdu.
"İstanbul'a kar ne zaman yağacak?", "İstanbul'a kar ne zaman gelecek?" soruları için beklenen yanıt Meteoroloji ve AKOM'dan geldi. Türkiye, Sibirya soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının, megakenti etkisi altına alması beklenirden AKOM'dan yeni uyarı uyarı yapıldı.

İstanbul’a kar ne zaman geliyor?

AKOM’un haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul’da 3 Şubat Pazartesi günü sıcaklıklar 12 dereceye kadar çıkacak ancak akşam saatlerinde sert poyrazın etkisiyle hızla düşüş yaşayacak.
4 Şubat Salı akşamı itibarıyla hava sıcaklıklarının 6-8 derece birden düşmesi bekleniyor.
5-6 Şubat Çarşamba ve Perşembe günleri İstanbul’da karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali bulunuyor.
Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-6 derece altına inerek 1-3 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.
Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı daha etkili olacak, don ve buzlanma riski artacak.

Don ve buzlanmaya dikkat

AKOM’un meteorolojik değerlendirmesine göre, İstanbul’un yanı sıra Türkiye’nin büyük bir bölümü Sibirya soğuklarının etkisine girecek.
Yetkililer, sürücüleri ve yayaları don ve buzlanma riskine karşı uyardı. Özellikle gece saatlerinde yollarda buzlanma yaşanabileceği, ulaşımda aksaklıklar meydana gelebileceği ifade edildi.
İstanbul’da rüzgarın Salı akşamı itibarıyla sert eseceği, özellikle boğaz çevresinde ve yüksek bölgelerde etkisini artıracağı belirtiliyor. Yağış miktarının ise 2 ila 5 kilogram arasında olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul’daki baraj doluluk oranlarında son durum

AKOM raporunda, İstanbul’un su kaynaklarına dair güncel veriler de paylaşıldı.
İstanbul’daki barajların doluluk oranı: Yüzde 52.8
Deniz suyu sıcaklığı: 11 derece
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