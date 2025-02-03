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Panama hükümeti Çin ile Kuşak ve Yol Girişimi konusunda mutabakat zaptı yenilemeyecek
Panama hükümeti Çin ile Kuşak ve Yol Girişimi konusunda mutabakat zaptı yenilemeyecek
Sputnik Türkiye
Panama Devlet Başkanı Mulino, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Panama hükümetinin Çin ile Kuşak ve Yol Girişimi... 03.02.2025, Sputnik Türkiye
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino ve Panama Dışişleri Bakanı Javier Martinez-Acha ile Panama'nın başkenti Panama City'de bir araya geldi.Mulino görüşme sonrası hükümetinin Çin ile Kuşak ve Yol Girişimi konusunda mutabakat zaptı yenilemeyeceğini duyurdu. Mulino konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:ABD Dışişleri Bakanı Rubio, söz konusu görüşmenin ABD ile Panama arasındaki stratejik ilişkinin yeniden canlandırılmasına yönelik önemli bir adım olduğunu belirtmişti.Rubio ayrıca, göç krizini sona erdirmek için işbirliğine dayalı çabaların önemine de dikkati çekmişti.'Biz onu Çin'e vermedik'ABD Başkanı Trump, göreve başladıktan sonraki ilk konuşmasında, daha önce gündeme getirdiği "Panama Kanalı'nı geri alma" konusuna da değinerek, "Çin Panama Kanalı'nı işletiyor. Biz onu Çin'e vermedik, Panama'ya vermiştik ve geri alıyoruz" açıklamasını yapmıştı.Panama Devlet Başkanı Mulino ise 20 Ocak'ta X hesabından yayımladığı açıklamada, Trump'ın sözlerine "Panama Kanalı Panama'nındır ve öyle kalacak" ifadeleriyle tepki göstermişti.
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jose raul mulino, panama, panama kanalı, abd, çin

Panama hükümeti Çin ile Kuşak ve Yol Girişimi konusunda mutabakat zaptı yenilemeyecek

02:53 03.02.2025 (güncellendi: 02:54 03.02.2025)
© AP Photo / Matias DelacroixJose Raul Mulino
Jose Raul Mulino - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Matias Delacroix
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Panama Devlet Başkanı Mulino, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Panama hükümetinin Çin ile Kuşak ve Yol Girişimi konusunda mutabakat zaptı yenilemeyeceğini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino ve Panama Dışişleri Bakanı Javier Martinez-Acha ile Panama'nın başkenti Panama City'de bir araya geldi.
Mulino görüşme sonrası hükümetinin Çin ile Kuşak ve Yol Girişimi konusunda mutabakat zaptı yenilemeyeceğini duyurdu. Mulino konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Önemli bir karar aldım ve bunu size bildiriyorum. Hükümetim Kuşak ve Yol Girişimi'ne ilişkin mutabakat zaptını yenilemeyecek. Bu doğru. Projeyi planlanandan önce bitirme olasılığını araştıracağız."

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, söz konusu görüşmenin ABD ile Panama arasındaki stratejik ilişkinin yeniden canlandırılmasına yönelik önemli bir adım olduğunu belirtmişti.
Rubio ayrıca, göç krizini sona erdirmek için işbirliğine dayalı çabaların önemine de dikkati çekmişti.

'Biz onu Çin'e vermedik'

ABD Başkanı Trump, göreve başladıktan sonraki ilk konuşmasında, daha önce gündeme getirdiği "Panama Kanalı'nı geri alma" konusuna da değinerek, "Çin Panama Kanalı'nı işletiyor. Biz onu Çin'e vermedik, Panama'ya vermiştik ve geri alıyoruz" açıklamasını yapmıştı.
Panama Devlet Başkanı Mulino ise 20 Ocak'ta X hesabından yayımladığı açıklamada, Trump'ın sözlerine "Panama Kanalı Panama'nındır ve öyle kalacak" ifadeleriyle tepki göstermişti.
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