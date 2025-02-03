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Yunanistan'da 380'i aşan depremler sonrası olağanüstü toplantı yapıldı: Çadırlar kuruldu, havuzlar boşaltıldı
Yunanistan'da 380'i aşan depremler sonrası olağanüstü toplantı yapıldı: Çadırlar kuruldu, havuzlar boşaltıldı
Sputnik Türkiye
Yunanistan'da, 24 Ocak'tan bu yana 380'in üzerinde kayıtlara geçen depremlerle ilgili olağanüstü toplantı gerçekleştirildi. Bazı önlem kararlarının alındığı... 03.02.2025, Sputnik Türkiye
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Ege adalarında son zamanlarda artan sismik hareketlilik nedeniyle Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis pazar gecesi olağanüstü toplantı gerçekleştirdi.Atina Jeodinamik Enstitüsün'ün verilerine göre bölgede 24 Ocak'tan bu yana 380'in üzerinde küçük depremler yaşandı.Başbakan Miçotakis liderliğinde hükümet yetkilileri ve uzmanların katılımıyla yapılan toplantıda, bölgedeki sismik hareketlilik ve olası büyük depreme karşı alınabilecek önlemler masaya yatırıldı.İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada alınan kararların tedbir niteliğinde olduğunu söyleyerek, bölge sakinlerinden kararlara ve koyulan yasaklara riayet etmesini istedi.Ege'deki Amargos Adası Belediyesi de 3 Şubat Pazartesi günü adadaki kreşler ile ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Adada tüm kültürel etkinlikler iptal edildi. Bölge sakinlerine kapalı alanlarda toplamamaları uyarısı yapıldı.Yunan basınında yer alan haberlere göre, okullarda eğitime bir gün ara verilmesi, belediye etkinliklerinin iptali gibi tedbirlerin alındığı Santorini'ye de önlem amacıyla arama kurtarma ekibi, arama kurtarma köpeği ve insansız hava araçları sevk edildi. Adada arama kurtarma ekipleri için çadırlar kuruldu. Olası deprem anında yapılara zarar vermemesi için havuzlar boşaltıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/yunanistan-basbakani-micotakis-ege-denizindeki-depremler-sonrasi-acil-toplanti-karari-aldi-1093288442.html
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santorini, deprem, yunanistan, ege denizi

Yunanistan'da 380'i aşan depremler sonrası olağanüstü toplantı yapıldı: Çadırlar kuruldu, havuzlar boşaltıldı

01:19 03.02.2025
© AP Photo / Thanassis StavrakisKiryakos Miçotakis
Kiryakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
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Yunanistan'da, 24 Ocak'tan bu yana 380'in üzerinde kayıtlara geçen depremlerle ilgili olağanüstü toplantı gerçekleştirildi. Bazı önlem kararlarının alındığı toplantıda Santorini'ye arama kurtarma ekipleri gönderildiği ve bu ekipler için çadırların kurulduğu olası deprem anında yapılara zarar vermemesi için havuzların boşaltıldığı belirtildi.
Ege adalarında son zamanlarda artan sismik hareketlilik nedeniyle Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis pazar gecesi olağanüstü toplantı gerçekleştirdi.
Atina Jeodinamik Enstitüsün'ün verilerine göre bölgede 24 Ocak'tan bu yana 380'in üzerinde küçük depremler yaşandı.
Başbakan Miçotakis liderliğinde hükümet yetkilileri ve uzmanların katılımıyla yapılan toplantıda, bölgedeki sismik hareketlilik ve olası büyük depreme karşı alınabilecek önlemler masaya yatırıldı.
İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada alınan kararların tedbir niteliğinde olduğunu söyleyerek, bölge sakinlerinden kararlara ve koyulan yasaklara riayet etmesini istedi.
Ege'deki Amargos Adası Belediyesi de 3 Şubat Pazartesi günü adadaki kreşler ile ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Adada tüm kültürel etkinlikler iptal edildi. Bölge sakinlerine kapalı alanlarda toplamamaları uyarısı yapıldı.
Yunan basınında yer alan haberlere göre, okullarda eğitime bir gün ara verilmesi, belediye etkinliklerinin iptali gibi tedbirlerin alındığı Santorini'ye de önlem amacıyla arama kurtarma ekibi, arama kurtarma köpeği ve insansız hava araçları sevk edildi. Adada arama kurtarma ekipleri için çadırlar kuruldu. Olası deprem anında yapılara zarar vermemesi için havuzlar boşaltıldı.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2025
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Ege Denizi'nde 48 saatte 200'den fazla deprem: Miçotakis acil toplantı kararı aldı
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