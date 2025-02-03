https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/yunanistanda-380i-asan-depremler-sonrasi-olaganustu-toplanti-yapildi-cadirlar-kuruldu-havuzlar-1093290203.html

Yunanistan'da 380'i aşan depremler sonrası olağanüstü toplantı yapıldı: Çadırlar kuruldu, havuzlar boşaltıldı

Yunanistan'da 380'i aşan depremler sonrası olağanüstü toplantı yapıldı: Çadırlar kuruldu, havuzlar boşaltıldı

Sputnik Türkiye

Yunanistan'da, 24 Ocak'tan bu yana 380'in üzerinde kayıtlara geçen depremlerle ilgili olağanüstü toplantı gerçekleştirildi. Bazı önlem kararlarının alındığı... 03.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-03T01:19+0300

2025-02-03T01:19+0300

2025-02-03T01:19+0300

dünya

santorini

deprem

yunanistan

ege denizi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/18/1071511069_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fc981f706d72a9bce38924bece48b463.jpg

Ege adalarında son zamanlarda artan sismik hareketlilik nedeniyle Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis pazar gecesi olağanüstü toplantı gerçekleştirdi.Atina Jeodinamik Enstitüsün'ün verilerine göre bölgede 24 Ocak'tan bu yana 380'in üzerinde küçük depremler yaşandı.Başbakan Miçotakis liderliğinde hükümet yetkilileri ve uzmanların katılımıyla yapılan toplantıda, bölgedeki sismik hareketlilik ve olası büyük depreme karşı alınabilecek önlemler masaya yatırıldı.İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada alınan kararların tedbir niteliğinde olduğunu söyleyerek, bölge sakinlerinden kararlara ve koyulan yasaklara riayet etmesini istedi.Ege'deki Amargos Adası Belediyesi de 3 Şubat Pazartesi günü adadaki kreşler ile ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Adada tüm kültürel etkinlikler iptal edildi. Bölge sakinlerine kapalı alanlarda toplamamaları uyarısı yapıldı.Yunan basınında yer alan haberlere göre, okullarda eğitime bir gün ara verilmesi, belediye etkinliklerinin iptali gibi tedbirlerin alındığı Santorini'ye de önlem amacıyla arama kurtarma ekibi, arama kurtarma köpeği ve insansız hava araçları sevk edildi. Adada arama kurtarma ekipleri için çadırlar kuruldu. Olası deprem anında yapılara zarar vermemesi için havuzlar boşaltıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/yunanistan-basbakani-micotakis-ege-denizindeki-depremler-sonrasi-acil-toplanti-karari-aldi-1093288442.html

santorini

yunanistan

ege denizi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

santorini, deprem, yunanistan, ege denizi