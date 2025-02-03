https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/orban-rusyaya-guveniyoruz-putin-verdigi-sozleri-her-zaman-tutuyor--1093309514.html

Orban: Rusya’ya güveniyoruz, Putin verdiği sözleri her zaman tutuyor

Orban: Rusya’ya güveniyoruz, Putin verdiği sözleri her zaman tutuyor

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği (AB) liderlerinin aksine Rusya Devlet Başkanı Putin’in verdiği sözleri her zaman tuttuğunu söyleyen Macaristan Başbakanı Orban, Moskova ile... 03.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-03T15:00+0300

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dünya

macaristan

viktor orban

rusya

vladimir putin

avrupa birliği

brüksel

budapeşte

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İsviçre’nin Neue Zürcher Zeitung gazetesine konuşan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinin Rusya’ya güvenmeye devam edeceğini kaydetti.Orban, “2009'da iktidara dönmenin eşiğindeyken Putin’le görüştüm ve geleceğe odaklanmamız konusunda anlaştık. Moskova ile iyi ilişkilerin ve yakın ekonomik işbirliğinin Macaristan'ın jeopolitik çıkarlarına uygun olduğunu açıkça gördüm. Pek çok anlaşma imzaladık. Putin her zaman sözünü tuttu. Son 15 yılın deneyimi Macaristan'ın Rusya'ya güvenebileceğini gösteriyor” şeklinde konuştu.Budapeşte’nin tarihsel olarak Moskova-Berlin-İstanbul üçgeninde yer aldığını ve bu ülkelerin her biriyle olumsuz deneyimin yaşandığını anımsatan Orban, sözlerini şöyle sürdürdü:Orban, Temmuz 2024'teki son görüşmede Putin’e, Macaristan'ın NATO üyesi olmasıyla “bir sorunu olup olmadığını” sorduğunu belirterek, “Hayır, dedi. Çünkü topraklarımızda Rusya'nın tehdit olarak gördüğü silahları konuşlandırmadık. Taktik uzun menzilli füzeler konusunda endişeleri var” ifadesini kullandı.Bir anlamda, Macaristan için en büyük tehdidin Brüksel olduğunu kaydeden Orban, şunu ekledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/hamas-soz-verdi-rusya-vatandasi-trufanov-onumuzdeki-gunlerde-serbest-birakilacak-1093308612.html

macaristan

rusya

brüksel

budapeşte

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macaristan, viktor orban, rusya, vladimir putin, avrupa birliği, brüksel, budapeşte