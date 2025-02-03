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Orban: Rusya’ya güveniyoruz, Putin verdiği sözleri her zaman tutuyor
Orban: Rusya’ya güveniyoruz, Putin verdiği sözleri her zaman tutuyor
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) liderlerinin aksine Rusya Devlet Başkanı Putin’in verdiği sözleri her zaman tuttuğunu söyleyen Macaristan Başbakanı Orban, Moskova ile... 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T15:00+0300
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dünya
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vladimir putin
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budapeşte
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İsviçre’nin Neue Zürcher Zeitung gazetesine konuşan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinin Rusya’ya güvenmeye devam edeceğini kaydetti.Orban, “2009'da iktidara dönmenin eşiğindeyken Putin’le görüştüm ve geleceğe odaklanmamız konusunda anlaştık. Moskova ile iyi ilişkilerin ve yakın ekonomik işbirliğinin Macaristan'ın jeopolitik çıkarlarına uygun olduğunu açıkça gördüm. Pek çok anlaşma imzaladık. Putin her zaman sözünü tuttu. Son 15 yılın deneyimi Macaristan'ın Rusya'ya güvenebileceğini gösteriyor” şeklinde konuştu.Budapeşte’nin tarihsel olarak Moskova-Berlin-İstanbul üçgeninde yer aldığını ve bu ülkelerin her biriyle olumsuz deneyimin yaşandığını anımsatan Orban, sözlerini şöyle sürdürdü:Orban, Temmuz 2024'teki son görüşmede Putin’e, Macaristan'ın NATO üyesi olmasıyla “bir sorunu olup olmadığını” sorduğunu belirterek, “Hayır, dedi. Çünkü topraklarımızda Rusya'nın tehdit olarak gördüğü silahları konuşlandırmadık. Taktik uzun menzilli füzeler konusunda endişeleri var” ifadesini kullandı.Bir anlamda, Macaristan için en büyük tehdidin Brüksel olduğunu kaydeden Orban, şunu ekledi:
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macaristan, viktor orban, rusya, vladimir putin, avrupa birliği, brüksel, budapeşte
macaristan, viktor orban, rusya, vladimir putin, avrupa birliği, brüksel, budapeşte

Orban: Rusya’ya güveniyoruz, Putin verdiği sözleri her zaman tutuyor

15:00 03.02.2025
© Sputnik / Валерий ШарифулинOrban Putin
Orban Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
© Sputnik / Валерий Шарифулин
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Avrupa Birliği (AB) liderlerinin aksine Rusya Devlet Başkanı Putin’in verdiği sözleri her zaman tuttuğunu söyleyen Macaristan Başbakanı Orban, Moskova ile işbirliğinin Budapeşte’nin jeopolitik çıkarına uygun olduğunu belirtti.
İsviçre’nin Neue Zürcher Zeitung gazetesine konuşan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinin Rusya’ya güvenmeye devam edeceğini kaydetti.
Orban, “2009'da iktidara dönmenin eşiğindeyken Putin’le görüştüm ve geleceğe odaklanmamız konusunda anlaştık. Moskova ile iyi ilişkilerin ve yakın ekonomik işbirliğinin Macaristan'ın jeopolitik çıkarlarına uygun olduğunu açıkça gördüm. Pek çok anlaşma imzaladık. Putin her zaman sözünü tuttu. Son 15 yılın deneyimi Macaristan'ın Rusya'ya güvenebileceğini gösteriyor” şeklinde konuştu.
Budapeşte’nin tarihsel olarak Moskova-Berlin-İstanbul üçgeninde yer aldığını ve bu ülkelerin her biriyle olumsuz deneyimin yaşandığını anımsatan Orban, sözlerini şöyle sürdürdü:
Ancak Putin ile iki ülkenin tarihini tarihçilere bırakma konusunda anlaştık. Hiçbir ülkenin Macaristan'ı işgal etmesini istemiyorum. Hiçbir büyük gücün Macarlara hayatlarını nasıl yaşayacaklarını söyleme hakkı yok. Ancak bugün Rusya özgürlüğümüzü ya da egemenliğimizi tehdit etmiyor.
Orban, Temmuz 2024'teki son görüşmede Putin’e, Macaristan'ın NATO üyesi olmasıyla “bir sorunu olup olmadığını” sorduğunu belirterek, “Hayır, dedi. Çünkü topraklarımızda Rusya'nın tehdit olarak gördüğü silahları konuşlandırmadık. Taktik uzun menzilli füzeler konusunda endişeleri var” ifadesini kullandı.
Bir anlamda, Macaristan için en büyük tehdidin Brüksel olduğunu kaydeden Orban, şunu ekledi:
Rusya’yla rasyonel bir anlaşmaya varmak kolay. Brüksel'deki insanlarla ise bu neredeyse imkansız. Onlar sadece iç politikada rakiplerimi destekliyorlar. Brüksel'i ve sivil toplum kuruluşlarını yenmek zorunda kaldım. Her seçimde beni yok etmek isteyenlerle aynı masaya oturmak zor.
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