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Türkiye neyi takip etti?
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GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
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GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
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SEYİR HALİ
Deniz suyundan içme suyu elde etmenin maliyeti ne kadar?
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YERİ VE ZAMANI
Pınar Gültekin cinayetinde müebbet hapis cezası bozuldu
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DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
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PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
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ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
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HABERLER
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12:00
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OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Doç Dr. Gülay Ceylaner: ‘Bebek ailesi yüzünden zarar görüyorsa bakanlık soruşturma açabilir’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
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HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
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YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
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EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
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