https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/musk-trumpin-usaidi-kapatmaya-hazir-oldugunu-dogruladi-1093302712.html

Musk, Trump’ın USAID’i kapatmaya hazır olduğunu doğruladı

Musk, Trump’ın USAID’i kapatmaya hazır olduğunu doğruladı

Sputnik Türkiye

ABD Hükümet Verimliliği Musk, ülke lideri Trump’ın Uluslararası Kalkınma Ajansı’nı (USAID) kapatmayı kabul ettiğini belirtti. 03.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-03T12:22+0300

2025-02-03T12:22+0300

2025-02-03T12:18+0300

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abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid)

elon musk

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ABD Hükümet Verimliliği Elon Musk, sosyal paylaşım platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, “USAID çalışanlarına saygısızlık etmek istemem ama Trump ile bu konuyu detaylı bir şekilde görüştüm ve kendisi de ajansı kapatmamız gerektiği konusunda hemfikirdi. Bunu kendisine birkaç kez sordum” diye yazdı.Trump’ın, bu kararında emin olup olmadığı sorusuna, olumlu cevap verdiğini aktaran Musk, ajansı kapatma sürecinin başladığını kaydetti.Daha önce Musk, USAID’i “ölmesi gereken suç örgütü” olarak nitelendirmişti. Bakan, ajansın “Amerika'dan nefret eden radikal solcu Marksistlerden oluşan bir yılan yuvası” olduğunu belirtmişti.Yeni ABD yönetimi, dış yardımları kesme kararının ardından ajansın 60 kadar üst düzey yetkilisini izne göndermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/abd-medyasi-trumpin-gumruk-vergileri-henuz-yururluge-girmeden-ulkeye-zarar-veriyor-1093299977.html

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abd, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), elon musk, donald trump