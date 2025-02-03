https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/musk-trumpin-usaidi-kapatmaya-hazir-oldugunu-dogruladi-1093302712.html
Musk, Trump’ın USAID’i kapatmaya hazır olduğunu doğruladı
Musk, Trump’ın USAID’i kapatmaya hazır olduğunu doğruladı
Sputnik Türkiye
ABD Hükümet Verimliliği Musk, ülke lideri Trump’ın Uluslararası Kalkınma Ajansı’nı (USAID) kapatmayı kabul ettiğini belirtti. 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T12:22+0300
2025-02-03T12:22+0300
2025-02-03T12:18+0300
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abd
abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid)
elon musk
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ABD Hükümet Verimliliği Elon Musk, sosyal paylaşım platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, “USAID çalışanlarına saygısızlık etmek istemem ama Trump ile bu konuyu detaylı bir şekilde görüştüm ve kendisi de ajansı kapatmamız gerektiği konusunda hemfikirdi. Bunu kendisine birkaç kez sordum” diye yazdı.Trump’ın, bu kararında emin olup olmadığı sorusuna, olumlu cevap verdiğini aktaran Musk, ajansı kapatma sürecinin başladığını kaydetti.Daha önce Musk, USAID’i “ölmesi gereken suç örgütü” olarak nitelendirmişti. Bakan, ajansın “Amerika'dan nefret eden radikal solcu Marksistlerden oluşan bir yılan yuvası” olduğunu belirtmişti.Yeni ABD yönetimi, dış yardımları kesme kararının ardından ajansın 60 kadar üst düzey yetkilisini izne göndermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/abd-medyasi-trumpin-gumruk-vergileri-henuz-yururluge-girmeden-ulkeye-zarar-veriyor-1093299977.html
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abd, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), elon musk, donald trump
abd, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), elon musk, donald trump
Musk, Trump’ın USAID’i kapatmaya hazır olduğunu doğruladı
ABD Hükümet Verimliliği Musk, ülke lideri Trump’ın Uluslararası Kalkınma Ajansı’nı (USAID) kapatmayı kabul ettiğini belirtti.
ABD Hükümet Verimliliği Elon Musk, sosyal paylaşım platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, “USAID çalışanlarına saygısızlık etmek istemem ama Trump ile bu konuyu detaylı bir şekilde görüştüm ve kendisi de ajansı kapatmamız gerektiği konusunda hemfikirdi. Bunu kendisine birkaç kez sordum” diye yazdı.
Trump’ın, bu kararında emin olup olmadığı sorusuna, olumlu cevap verdiğini aktaran Musk, ajansı kapatma sürecinin başladığını kaydetti.
Daha önce Musk, USAID’i “ölmesi gereken suç örgütü” olarak nitelendirmişti. Bakan, ajansın “Amerika'dan nefret eden radikal solcu Marksistlerden oluşan bir yılan yuvası” olduğunu belirtmişti.
Yeni ABD yönetimi, dış yardımları kesme kararının
ardından ajansın 60 kadar üst düzey yetkilisini izne göndermişti.