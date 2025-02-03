https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/abd-medyasi-trumpin-gumruk-vergileri-henuz-yururluge-girmeden-ulkeye-zarar-veriyor-1093299977.html

ABD medyası: Trump’ın gümrük vergileri henüz yürürlüğe girmeden ülkeye zarar veriyor

ABD medyası: Trump’ın gümrük vergileri henüz yürürlüğe girmeden ülkeye zarar veriyor

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'e yönelik ilan ettiği gümrük vergilerinin şimdiden kendi vatandaşlarına zarar verdiği belirtildi. 03.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-03T11:38+0300

2025-02-03T11:38+0300

2025-02-03T11:33+0300

dünya

abd

donald trump

kanada

meksika

çin

vergi

gümrük vergisi

the wall street journal

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The Wall Street Journal gazetesinin haberinde, Donald Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'e yönelik ilan ettiği gümrük vergilerinin henüz yürürlüğe girmeden ABD'nin kendisine darbe indirdiği ifade edildi.Yazıda, “Başkan Trump, Pazar günkü açıklamasında, Meksika ve Kanada'ya yönelik kapsamlı gümrük vergilerinin ‘biraz acıya’ yol açabileceğini kabul etti, ancak nihayetinde yeni bir ‘altın çağa’ yol açacakmış. Vergiler Salı gününe kadar yürürlüğe girmeyecek ama acılar şimdiden hissedilmeye başlamışken Başkanın parlak bir gelecek vaat etmesi çok sevimli” dendi.Trump’ın bu politikasının, kabul etse de etmese de, ABD için zararlı sonuçları olacağını savunan gazete, “Meksika ve Kanada'ya vurulan ezici darbenin” hiçbir ülke veya sektörün güvende olmadığını gösterdiğini kaydetti.Trump'ın bu tür eylemlerinin, ABD'nin dost ve düşmanlarının ABD pazarına olan bağımlılıklarını yeniden düşünmelerine neden olacağı ifade edilirken sonuçlarını tahmin etmenin zor olduğu belirtildi.Başkan Trump önceki gün Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi getirmişti.

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abd, donald trump, kanada, meksika, çin, vergi, gümrük vergisi, the wall street journal