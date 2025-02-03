ABD medyası: Trump’ın gümrük vergileri henüz yürürlüğe girmeden ülkeye zarar veriyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
55 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:00
60 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Deniz suyundan içme suyu elde etmenin maliyeti ne kadar?
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Pınar Gültekin cinayetinde müebbet hapis cezası bozuldu
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
İTO açıkladı: İstanbul’da yüzde 48.40 enflasyon
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/abd-medyasi-trumpin-gumruk-vergileri-henuz-yururluge-girmeden-ulkeye-zarar-veriyor-1093299977.html
ABD medyası: Trump’ın gümrük vergileri henüz yürürlüğe girmeden ülkeye zarar veriyor
ABD medyası: Trump’ın gümrük vergileri henüz yürürlüğe girmeden ülkeye zarar veriyor
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'e yönelik ilan ettiği gümrük vergilerinin şimdiden kendi vatandaşlarına zarar verdiği belirtildi. 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T11:38+0300
2025-02-03T11:33+0300
dünya
abd
donald trump
kanada
meksika
çin
vergi
gümrük vergisi
the wall street journal
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1e/1093216236_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bc9f799e06ada9eb32a6745ad119c9c0.jpg
The Wall Street Journal gazetesinin haberinde, Donald Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'e yönelik ilan ettiği gümrük vergilerinin henüz yürürlüğe girmeden ABD'nin kendisine darbe indirdiği ifade edildi.Yazıda, “Başkan Trump, Pazar günkü açıklamasında, Meksika ve Kanada'ya yönelik kapsamlı gümrük vergilerinin ‘biraz acıya’ yol açabileceğini kabul etti, ancak nihayetinde yeni bir ‘altın çağa’ yol açacakmış. Vergiler Salı gününe kadar yürürlüğe girmeyecek ama acılar şimdiden hissedilmeye başlamışken Başkanın parlak bir gelecek vaat etmesi çok sevimli” dendi.Trump’ın bu politikasının, kabul etse de etmese de, ABD için zararlı sonuçları olacağını savunan gazete, “Meksika ve Kanada'ya vurulan ezici darbenin” hiçbir ülke veya sektörün güvende olmadığını gösterdiğini kaydetti.Trump'ın bu tür eylemlerinin, ABD'nin dost ve düşmanlarının ABD pazarına olan bağımlılıklarını yeniden düşünmelerine neden olacağı ifade edilirken sonuçlarını tahmin etmenin zor olduğu belirtildi.Başkan Trump önceki gün Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/kripto-paralarda-tarihi-dusus-piyasa-alt-ust-oldu-1093295225.html
kanada
meksika
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1e/1093216236_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_31e59863b1360ecd6ac3403fbbd4689e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, kanada, meksika, çin, vergi, gümrük vergisi, the wall street journal
abd, donald trump, kanada, meksika, çin, vergi, gümrük vergisi, the wall street journal

ABD medyası: Trump’ın gümrük vergileri henüz yürürlüğe girmeden ülkeye zarar veriyor

11:38 03.02.2025
© AA / Celal GüneşABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
© AA / Celal Güneş
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'e yönelik ilan ettiği gümrük vergilerinin şimdiden kendi vatandaşlarına zarar verdiği belirtildi.
The Wall Street Journal gazetesinin haberinde, Donald Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'e yönelik ilan ettiği gümrük vergilerinin henüz yürürlüğe girmeden ABD'nin kendisine darbe indirdiği ifade edildi.
Yazıda, “Başkan Trump, Pazar günkü açıklamasında, Meksika ve Kanada'ya yönelik kapsamlı gümrük vergilerinin ‘biraz acıya’ yol açabileceğini kabul etti, ancak nihayetinde yeni bir ‘altın çağa’ yol açacakmış. Vergiler Salı gününe kadar yürürlüğe girmeyecek ama acılar şimdiden hissedilmeye başlamışken Başkanın parlak bir gelecek vaat etmesi çok sevimli” dendi.
Trump’ın bu politikasının, kabul etse de etmese de, ABD için zararlı sonuçları olacağını savunan gazete, “Meksika ve Kanada'ya vurulan ezici darbeninhiçbir ülke veya sektörün güvende olmadığını gösterdiğini kaydetti.
Trump'ın bu tür eylemlerinin, ABD'nin dost ve düşmanlarının ABD pazarına olan bağımlılıklarını yeniden düşünmelerine neden olacağı ifade edilirken sonuçlarını tahmin etmenin zor olduğu belirtildi.
Başkan Trump önceki gün Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi getirmişti.
Bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
EKONOMİ
Kripto paralarda tarihi düşüş: Piyasa alt üst oldu
09:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала