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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/memur-ve-emekli-zammi-icin-ilk-hesaplama-ortaya-cikti-ne-kadar-artis-bekleniyor-1093297457.html
Memur ve emekli zammı için ilk hesaplama ortaya çıktı: Ne kadar artış bekleniyor?
Memur ve emekli zammı için ilk hesaplama ortaya çıktı: Ne kadar artış bekleniyor?
Sputnik Türkiye
Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren enflasyon verileri açıklandı. TÜİK’e göre Ocak ayında aylık enflasyon yüzde 5.03 oldu. Bu veri, memur ve memur... 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T10:44+0300
2025-02-03T10:45+0300
ekonomi
memur
memur zammı
memur maaşı
emekli
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini duyurdu. Açıklanan rakamlara göre, aylık enflasyon yüzde 5.03 olarak gerçekleşti. Bu veri, özellikle emekli maaşlarının hesaplanmasında önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. Peki, 1 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?Emekli maaşlarında zam oranı netleşmeye başladıAçıklanan enflasyon verisiyle birlikte, emekli maaşlarına yapılacak zam oranı şekillenmeye başladı. Ocak ayı verisi dikkate alındığında, emekliler için hesaplamaya yüzde 5.03’lük artış eklendi. Ancak kesin zam oranı, yılın ilk altı ayındaki enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netleşecek.Memur ve memur emeklilerine zam hesaplamasıMemur ve memur emeklilerinin maaş zamları, toplu sözleşme gereği ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 olarak belirlenmişti. Ancak bu oranlar enflasyonun altında kalırsa fark yansıtılacak. Memurların enflasyon farkı alabilmesi için yüzde 0.92 enflasyon daha oluşması gerekiyor.Bu nedenle, memur ve memur emeklilerinin kesin maaş artışları için Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verileri bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/enflasyon-rakamlariyla-netlesti-subat-ayi-kira-zam-orani-ne-kadar-yuzde-kac-oldu-1093295900.html
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Memur ve emekli zammı için ilk hesaplama ortaya çıktı: Ne kadar artış bekleniyor?

10:44 03.02.2025 (güncellendi: 10:45 03.02.2025)
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Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren enflasyon verileri açıklandı. TÜİK’e göre Ocak ayında aylık enflasyon yüzde 5.03 oldu. Bu veri, memur ve memur emeklilerinin maaş zammı için öncü gösterge niteliği taşıyor. Zam oranlarının netleşmesi için önümüzdeki beş ayın enflasyon rakamları bekleniyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini duyurdu. Açıklanan rakamlara göre, aylık enflasyon yüzde 5.03 olarak gerçekleşti. Bu veri, özellikle emekli maaşlarının hesaplanmasında önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. Peki, 1 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?

Emekli maaşlarında zam oranı netleşmeye başladı

Açıklanan enflasyon verisiyle birlikte, emekli maaşlarına yapılacak zam oranı şekillenmeye başladı. Ocak ayı verisi dikkate alındığında, emekliler için hesaplamaya yüzde 5.03’lük artış eklendi. Ancak kesin zam oranı, yılın ilk altı ayındaki enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netleşecek.

Memur ve memur emeklilerine zam hesaplaması

Memur ve memur emeklilerinin maaş zamları, toplu sözleşme gereği ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 olarak belirlenmişti. Ancak bu oranlar enflasyonun altında kalırsa fark yansıtılacak. Memurların enflasyon farkı alabilmesi için yüzde 0.92 enflasyon daha oluşması gerekiyor.
Bu nedenle, memur ve memur emeklilerinin kesin maaş artışları için Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verileri bekleniyor.
Konut - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
EKONOMİ
Enflasyon rakamlarıyla netleşti: Şubat ayı kira zam oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?
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