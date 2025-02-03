https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/enflasyon-rakamlariyla-netlesti-subat-ayi-kira-zam-orani-ne-kadar-yuzde-kac-oldu-1093295900.html

Enflasyon rakamlarıyla netleşti: Şubat ayı kira zam oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?

Enflasyon rakamlarıyla netleşti: Şubat ayı kira zam oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?

Sputnik Türkiye

Şubat ayının ilk günleriyle beraber kira artış oranı hem ev sahipleri hem de kiracılar tarafından merakla bekleniyordu. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon... 03.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-03T10:06+0300

2025-02-03T10:06+0300

2025-02-03T10:17+0300

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kira zam oranı

kira artış oranı

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Kira zam oranı, her ay açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerine göre belirleniyor. Borçlar Kanunu çerçevesinde konut kiralarında uygulanacak zam oranı 12 aylık ortalama TÜFE verileri doğrultusunda hesaplanıyor. Bu oran, hem mevcut kiracılar hem de yeni konut kiralamayı planlayanlar için büyük önem taşıyor.Ocak ayı enflasyon verileri açıklandıTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı enflasyon verilerini duyurdu. Açıklanan veriler doğrultusunda, şubat ayı kira zam oranı da belli oldu. Ev sahipleri ve kiracılar, bu oran doğrultusunda kira sözleşmelerini güncelleyecek.Şubatta kira zam oranı ne kadar oldu?Ocak ayının enflasyon verileri açıklandı, şubat ayında kiracılara uygulanabilecek tavan zam oranı ortaya çıktı. 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirlenen zam oranı yüzde 56.35 oldu.Kira zam oranı hesaplamaMevcut Kira Bedeli: 24 bin TLKira Artışı Yapılacak Ay: Şubat 2025Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 56,35Kira Artış Tutarı: 13 bin 524 TLAylık Yeni Kira Tutarı: 37 bin 524 TL

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/tuik-enflasyon-verilerini-duyurdu-ocak-ayinda-tufe-rakamlari-ne-oldu-1093295686.html

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