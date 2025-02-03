Enflasyon rakamlarıyla netleşti: Şubat ayı kira zam oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?

Türkiye
SON DAKİKA | Ege beşik gibi sallanmaya devam ediyor: 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
55 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:00
60 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Deniz suyundan içme suyu elde etmenin maliyeti ne kadar?
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İmamoğlu’ndan Erdoğan’a ‘sandık’ yanıtı
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
İTO açıkladı: İstanbul’da yüzde 48.40 enflasyon
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/enflasyon-rakamlariyla-netlesti-subat-ayi-kira-zam-orani-ne-kadar-yuzde-kac-oldu-1093295900.html
Enflasyon rakamlarıyla netleşti: Şubat ayı kira zam oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?
Enflasyon rakamlarıyla netleşti: Şubat ayı kira zam oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?
Sputnik Türkiye
Şubat ayının ilk günleriyle beraber kira artış oranı hem ev sahipleri hem de kiracılar tarafından merakla bekleniyordu. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon... 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T10:06+0300
2025-02-03T10:17+0300
ekonomi
kira
kira bedeli
kira zam oranı
kira artış oranı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/18/1091980475_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d0baca5d6f9d4bbbb84988aada24b1cf.jpg
Kira zam oranı, her ay açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerine göre belirleniyor. Borçlar Kanunu çerçevesinde konut kiralarında uygulanacak zam oranı 12 aylık ortalama TÜFE verileri doğrultusunda hesaplanıyor. Bu oran, hem mevcut kiracılar hem de yeni konut kiralamayı planlayanlar için büyük önem taşıyor.Ocak ayı enflasyon verileri açıklandıTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı enflasyon verilerini duyurdu. Açıklanan veriler doğrultusunda, şubat ayı kira zam oranı da belli oldu. Ev sahipleri ve kiracılar, bu oran doğrultusunda kira sözleşmelerini güncelleyecek.Şubatta kira zam oranı ne kadar oldu?Ocak ayının enflasyon verileri açıklandı, şubat ayında kiracılara uygulanabilecek tavan zam oranı ortaya çıktı. 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirlenen zam oranı yüzde 56.35 oldu.Kira zam oranı hesaplamaMevcut Kira Bedeli: 24 bin TLKira Artışı Yapılacak Ay: Şubat 2025Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 56,35Kira Artış Tutarı: 13 bin 524 TLAylık Yeni Kira Tutarı: 37 bin 524 TL
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/tuik-enflasyon-verilerini-duyurdu-ocak-ayinda-tufe-rakamlari-ne-oldu-1093295686.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/18/1091980475_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_9c55671272d8531ee4b204abad7e36a4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kira zam oranı 2025, şubat ayı kira artış oranı, ocak enflasyonu açıklandı mı, tüik ocak ayı enflasyon verileri, 12 aylık ortalama tüfe, kira zam oranı nasıl hesaplanır, şubat kira zam oranı belli oldu, konut kira artış oranı, kira zam hesaplama, 2025 kira zam hesaplama, tüik enflasyon kira zammı, şubat ayı kira tavan zam oranı, enflasyon verileriyle kira artışı, 2025 şubat kira artışı, mevcut kira bedeli hesaplama, yeni kira bedeli hesapla, kira artışı ne kadar oldu, enflasyona göre kira hesaplama, ev sahipleri için kira zam oranı, kiracılar için kira artışı, en fazla kira artışı hangi ay, 2025 şubat kira oranları, kira artış tutarı nasıl hesaplanır, kira zam oranı yüzde kaç oldu, ev sahipleri ve kiracılar için zam oranı, kira zam formülü, şubat 2025 yeni kira fiyatları, tüik kira zam oranı, kira artışı nasıl belirleniyor, kira sözleşmesi ve zam oranı, şubat 2025 kira hesaplama, enflasyon ve kira zammı ilişkisi, borçlar kanununa göre kira zam oranı, tüik enflasyon rakamları açıklandı, kira artış tablosu 2025
kira zam oranı 2025, şubat ayı kira artış oranı, ocak enflasyonu açıklandı mı, tüik ocak ayı enflasyon verileri, 12 aylık ortalama tüfe, kira zam oranı nasıl hesaplanır, şubat kira zam oranı belli oldu, konut kira artış oranı, kira zam hesaplama, 2025 kira zam hesaplama, tüik enflasyon kira zammı, şubat ayı kira tavan zam oranı, enflasyon verileriyle kira artışı, 2025 şubat kira artışı, mevcut kira bedeli hesaplama, yeni kira bedeli hesapla, kira artışı ne kadar oldu, enflasyona göre kira hesaplama, ev sahipleri için kira zam oranı, kiracılar için kira artışı, en fazla kira artışı hangi ay, 2025 şubat kira oranları, kira artış tutarı nasıl hesaplanır, kira zam oranı yüzde kaç oldu, ev sahipleri ve kiracılar için zam oranı, kira zam formülü, şubat 2025 yeni kira fiyatları, tüik kira zam oranı, kira artışı nasıl belirleniyor, kira sözleşmesi ve zam oranı, şubat 2025 kira hesaplama, enflasyon ve kira zammı ilişkisi, borçlar kanununa göre kira zam oranı, tüik enflasyon rakamları açıklandı, kira artış tablosu 2025

Enflasyon rakamlarıyla netleşti: Şubat ayı kira zam oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?

10:06 03.02.2025 (güncellendi: 10:17 03.02.2025)
© AAKonut
Konut - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
© AA
Abone ol
Şubat ayının ilk günleriyle beraber kira artış oranı hem ev sahipleri hem de kiracılar tarafından merakla bekleniyordu. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileriyle birlikte, konut kiralarında uygulanacak tavan zam oranı netleşti. Peki, şubat ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Şubat ayında kira zam oranı yüzde kaç?
Kira zam oranı, her ay açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerine göre belirleniyor. Borçlar Kanunu çerçevesinde konut kiralarında uygulanacak zam oranı 12 aylık ortalama TÜFE verileri doğrultusunda hesaplanıyor. Bu oran, hem mevcut kiracılar hem de yeni konut kiralamayı planlayanlar için büyük önem taşıyor.

Ocak ayı enflasyon verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı enflasyon verilerini duyurdu. Açıklanan veriler doğrultusunda, şubat ayı kira zam oranı da belli oldu. Ev sahipleri ve kiracılar, bu oran doğrultusunda kira sözleşmelerini güncelleyecek.

Şubatta kira zam oranı ne kadar oldu?

Ocak ayının enflasyon verileri açıklandı, şubat ayında kiracılara uygulanabilecek tavan zam oranı ortaya çıktı. 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirlenen zam oranı yüzde 56.35 oldu.

Kira zam oranı hesaplama

Mevcut Kira Bedeli: 24 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Şubat 2025

Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 56,35

Kira Artış Tutarı: 13 bin 524 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 37 bin 524 TL
Pazar - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
EKONOMİ
TÜİK enflasyon verilerini duyurdu: Ocak ayında TÜFE rakamları ne oldu?
10:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала