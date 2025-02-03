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Meksika lideri Sheinbaum: ABD ile sınırı güçlendirmek için 10 bin asker göndereceğiz
Meksika lideri Sheinbaum: ABD ile sınırı güçlendirmek için 10 bin asker göndereceğiz
Sputnik Türkiye
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, ABD’ye uyuşturucu, özellikle de fentanil kaçakçılığının önlenmesi amacıyla kuzey sınırına derhal 10 bin Ulusal Muhafız askeri... 03.02.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
meksika
claudia sheinbaum
abd
gümrük vergisi
abd gümrük vergileri
donald trump
telefon görüşmesi
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Sputnik muhabirinin aktardığı üzere Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, gazetecilerin ve kabine üyelerinin yoğun alkışları eşliğinde ABD’li mevkidaşı ile yaklaşık 45 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptığını, görüşmede göç, güvenlik ve ekonomi konularında çok sayıda anlaşmaya varıldığını açıkladı.ABD’nin Meksika mallarına uyguladığı gümrük vergilerinin 3 Şubat’tan itibaren askıya alınacağına dikkat çeken Sheinbaum, gümrük vergilerinin askıya alınacağı bir aylık süre içerisinde Meksika ve ABD yönetimleri arasında görüşmeler ve ortak çalışmalar yürütüleceği bilgisini verdi.Sheinbaum, Trump ile yaptığı telefon görüşmesi sonucunda varılan diğer anlaşmalar hakkında da X hesabından bilgi verdi.“Meksika, ABD’ye uyuşturucu kaçakçılığını, özellikle de fentanil kaçakçılığını önlemek için kuzey sınırına derhal 10 bin Ulusal Muhafız askeri konuşlandıracak” ifadelerini kullanan Sheinbaum, ABD’nin ise Meksika’ya yasadışı silah sevkiyatını önlemeye yönelik çalışma yürütmeyi taahhüt ettiğinin altını çizdi.Açıklamaya göre, Meksika ve ABD temsilcileri bugünden itibaren güvenlik ve ticaret alanlarında çalışmak üzere ekipler oluşturduğunu ve bu ekiplerin bugün itibarı ile çalışmaya başlayacağını aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/trump-cin-kanada-ve-meksikaya-yeni-gumruk-vergileri-getirdi-3-ulke-de-karsi-onlem-alacagini-duyurdu-1093276888.html
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meksika, claudia sheinbaum, abd, gümrük vergisi, abd gümrük vergileri, donald trump, telefon görüşmesi, x, sputnik
meksika, claudia sheinbaum, abd, gümrük vergisi, abd gümrük vergileri, donald trump, telefon görüşmesi, x, sputnik

Meksika lideri Sheinbaum: ABD ile sınırı güçlendirmek için 10 bin asker göndereceğiz

20:17 03.02.2025 (güncellendi: 20:29 03.02.2025)
© AA / Daniel CardenasClaudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
© AA / Daniel Cardenas
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Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, ABD’ye uyuşturucu, özellikle de fentanil kaçakçılığının önlenmesi amacıyla kuzey sınırına derhal 10 bin Ulusal Muhafız askeri konuşlandırılacağını belirtti.
Sputnik muhabirinin aktardığı üzere Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, gazetecilerin ve kabine üyelerinin yoğun alkışları eşliğinde ABD’li mevkidaşı ile yaklaşık 45 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptığını, görüşmede göç, güvenlik ve ekonomi konularında çok sayıda anlaşmaya varıldığını açıkladı.
ABD’nin Meksika mallarına uyguladığı gümrük vergilerinin 3 Şubat’tan itibaren askıya alınacağına dikkat çeken Sheinbaum, gümrük vergilerinin askıya alınacağı bir aylık süre içerisinde Meksika ve ABD yönetimleri arasında görüşmeler ve ortak çalışmalar yürütüleceği bilgisini verdi.
Sheinbaum, Trump ile yaptığı telefon görüşmesi sonucunda varılan diğer anlaşmalar hakkında da X hesabından bilgi verdi.
“Meksika, ABD’ye uyuşturucu kaçakçılığını, özellikle de fentanil kaçakçılığını önlemek için kuzey sınırına derhal 10 bin Ulusal Muhafız askeri konuşlandıracak” ifadelerini kullanan Sheinbaum, ABD’nin ise Meksika’ya yasadışı silah sevkiyatını önlemeye yönelik çalışma yürütmeyi taahhüt ettiğinin altını çizdi.
Açıklamaya göre, Meksika ve ABD temsilcileri bugünden itibaren güvenlik ve ticaret alanlarında çalışmak üzere ekipler oluşturduğunu ve bu ekiplerin bugün itibarı ile çalışmaya başlayacağını aktardı.
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