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SON DAKİKA | Ege beşik gibi sallanmaya devam ediyor: 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/istanbulda-simite-zam-geldi-1093295774.html
İstanbul'da simite zam geldi
İstanbul'da simite zam geldi
Sputnik Türkiye
Simitin fiyatı İstanbul'da 15 liradan 20 liraya çıktı. 03.02.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da simit fiyatı 15 liradan 20 liraya yükseldi. Ankara'da simit ne kadar?Ankara'da simit 15 lira. İzmir'de simit ne kadar?İzmir'de 12.5 TL'ye satılan gevrek ve boyozun fiyatı, yüzde 20 zamlanarak 15 TL'ye çıkmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/enag-ocak-ayi-enflasyon-rakamlarini-acikladi-1093294610.html
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istanbul simit, simit zam, istanbul simit zam, simit zam son dakika, istanbulda simit ne kadar, istanbulda simit ne kadar oldu

İstanbul'da simite zam geldi

09:55 03.02.2025 (güncellendi: 09:59 03.02.2025)
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Simit - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
© AA
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Simitin fiyatı İstanbul'da 15 liradan 20 liraya çıktı.
İstanbul'da simit fiyatı 15 liradan 20 liraya yükseldi.

Ankara'da simit ne kadar?

Ankara'da simit 15 lira.
Market - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
EKONOMİ
ENAG ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
09:23

İzmir'de simit ne kadar?

İzmir'de 12.5 TL'ye satılan gevrek ve boyozun fiyatı, yüzde 20 zamlanarak 15 TL'ye çıkmıştı.
Bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
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Kripto paralarda tarihi düşüş: Piyasa alt üst oldu
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