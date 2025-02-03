https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/istanbulda-simite-zam-geldi-1093295774.html
İstanbul'da simite zam geldi
İstanbul'da simite zam geldi
Sputnik Türkiye
Simitin fiyatı İstanbul'da 15 liradan 20 liraya çıktı. 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T09:55+0300
2025-02-03T09:55+0300
2025-02-03T09:59+0300
ekonomi
simit
istanbul
ankara
tl
zam
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İstanbul'da simit fiyatı 15 liradan 20 liraya yükseldi. Ankara'da simit ne kadar?Ankara'da simit 15 lira. İzmir'de simit ne kadar?İzmir'de 12.5 TL'ye satılan gevrek ve boyozun fiyatı, yüzde 20 zamlanarak 15 TL'ye çıkmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/enag-ocak-ayi-enflasyon-rakamlarini-acikladi-1093294610.html
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/kripto-paralarda-tarihi-dusus-piyasa-alt-ust-oldu-1093295225.html
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İstanbul'da simite zam geldi
09:55 03.02.2025 (güncellendi: 09:59 03.02.2025)
Simitin fiyatı İstanbul'da 15 liradan 20 liraya çıktı.
İstanbul'da simit fiyatı 15 liradan 20 liraya yükseldi.
Ankara'da simit ne kadar?
İzmir'de 12.5 TL'ye satılan gevrek ve boyozun fiyatı, yüzde 20 zamlanarak 15 TL'ye çıkmıştı.