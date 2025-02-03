https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/istanbulda-simite-zam-geldi-1093295774.html

İstanbul'da simite zam geldi

İstanbul'da simite zam geldi

Sputnik Türkiye

Simitin fiyatı İstanbul'da 15 liradan 20 liraya çıktı. 03.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-03T09:55+0300

2025-02-03T09:55+0300

2025-02-03T09:59+0300

ekonomi

simit

istanbul

ankara

tl

zam

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İstanbul'da simit fiyatı 15 liradan 20 liraya yükseldi. Ankara'da simit ne kadar?Ankara'da simit 15 lira. İzmir'de simit ne kadar?İzmir'de 12.5 TL'ye satılan gevrek ve boyozun fiyatı, yüzde 20 zamlanarak 15 TL'ye çıkmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/enag-ocak-ayi-enflasyon-rakamlarini-acikladi-1093294610.html

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/kripto-paralarda-tarihi-dusus-piyasa-alt-ust-oldu-1093295225.html

istanbul

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