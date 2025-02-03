https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/kripto-paralarda-tarihi-dusus-piyasa-alt-ust-oldu-1093295225.html
Kripto paralarda tarihi düşüş: Piyasa alt üst oldu
Kripto paralarda tarihi düşüş: Piyasa alt üst oldu
Sputnik Türkiye
Kripto paralarda ticaret savaşı endişeleriyle tarihi düşüş yaşadı. Bitcoin, son 3 günde yüzde 15 kayıpla 91 bin doları gördü. Cuma gününden bu yana Ethereum... 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T09:34+0300
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ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi kararı piyasaları alt üst etti. Ticaret savaşının fitilini ateşleyen Trump, Meksika ve Kanada'ya yüzde 25, Çin'e yüzde 10 gümrük vergisi uygulamaya başladı.Bitcoin'e vergi vurgunuKanada ve Meksika, Trump'ın gümrük vergisine karşı harekete geçti. Çin, Trump'ın vergilerine Dünya Ticaret Örgütü nezdinde itiraz edeceğini açıkladı.Ek gümrük vergileri enflasyon endişelerini tetiklerken, faiz oranlarının uzun süre yüksek kalabileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi.Dolar endeksi, yüzde 1'in üzerinde artışla 109 bandının üzerine çıkarak rekor seviyeye yaklaştı. Dolardaki yükseliş riskli varlıklardan çıkışları hızlandırdı.Bitcoin'de düşüşBitcoin, haftanın işlem gününde yüzde 6'dan fazla düştü ve 91 bin dolara kadar geriledi. Cuma gününe 106 bin dolar civarında başlayan Bitcoin'deki düşüş yüzde 15'i buldu.Piyasanın en büyük ikinci varlığı Ethereum ise bugün yüzde 30'a kadar geri çekilerek 2 bin 476 dolara indi. Ethereum'da son 3 günde yaşanan düşüş yüzde 40'a yaklaştı.Trump rallisinin en büyük kazananlarından XRP ise cuma gününden bu yana yüzde 45 düşüş kaydetti. Diğer altcoinlerde de kayıplar yüzde 50'li rakamları buldu.Ocak ayında tarihi zirvedeydiBitcoin, 20 Ocak'taki 109 bin 350 dolarlık rekorunun yaklaşık yüzde 16 gerisinde. Tecrübeli kripto yatırımcıları ve tüccarları yıllar içinde boğa piyasaları sırasında yaklaşık yüzde 30'luk düzeltmelere alıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/trump-cin-kanada-ve-meksikaya-yeni-gumruk-vergileri-getirdi-3-ulke-de-karsi-onlem-alacagini-duyurdu-1093276888.html
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Kripto paralarda tarihi düşüş: Piyasa alt üst oldu
09:34 03.02.2025 (güncellendi: 09:59 03.02.2025)
Kripto paralarda ticaret savaşı endişeleriyle tarihi düşüş yaşadı. Bitcoin, son 3 günde yüzde 15 kayıpla 91 bin doları gördü. Cuma gününden bu yana Ethereum yüzde 40, XRP yüzde 45 değer kaybetti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi kararı piyasaları alt üst etti. Ticaret savaşının fitilini ateşleyen Trump, Meksika ve Kanada'ya yüzde 25, Çin'e yüzde 10 gümrük vergisi uygulamaya başladı.
Kanada ve Meksika, Trump'ın gümrük vergisine karşı harekete geçti. Çin, Trump'ın vergilerine Dünya Ticaret Örgütü nezdinde itiraz edeceğini açıkladı.
Ek gümrük vergileri enflasyon endişelerini tetiklerken, faiz oranlarının uzun süre yüksek kalabileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi.
Dolar endeksi, yüzde 1'in üzerinde artışla 109 bandının üzerine çıkarak rekor seviyeye yaklaştı. Dolardaki yükseliş riskli varlıklardan çıkışları hızlandırdı.
Bitcoin, haftanın işlem gününde yüzde 6'dan fazla düştü ve 91 bin dolara kadar geriledi. Cuma gününe 106 bin dolar civarında başlayan Bitcoin'deki düşüş yüzde 15'i buldu.
Piyasanın en büyük ikinci varlığı Ethereum ise bugün yüzde 30'a kadar geri çekilerek 2 bin 476 dolara indi. Ethereum'da son 3 günde yaşanan düşüş yüzde 40'a yaklaştı.
Trump rallisinin en büyük kazananlarından XRP ise cuma gününden bu yana yüzde 45 düşüş kaydetti. Diğer altcoinlerde de kayıplar yüzde 50'li rakamları buldu.
Ocak ayında tarihi zirvedeydi
Bitcoin, 20 Ocak'taki 109 bin 350 dolarlık rekorunun yaklaşık yüzde 16 gerisinde. Tecrübeli kripto yatırımcıları ve tüccarları yıllar içinde boğa piyasaları sırasında yaklaşık yüzde 30'luk düzeltmelere alıştı.