https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/futbolcusunu-dudagindan-optu-savcilik-25-yil-hapsini-istedi-1093320509.html

Futbolcusunu dudağından öptü: Savcılık 2.5 yıl hapsini istedi

Futbolcusunu dudağından öptü: Savcılık 2.5 yıl hapsini istedi

Sputnik Türkiye

İspanya Kadın Milli Futbol Takımı'nın yıldız oyuncusu Jenni Hermoso, 2023 Kadınlar Dünya Kupası ödül töreninde eski İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis... 03.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-03T23:22+0300

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İspanya kadın milli futbol takımının yıldız ismi Jenni Hermoso, cinsel saldırı davasında ifade verdi.Davanın ilk duruşmasında konuşan 34 yaşındaki Hermoso, Rubiales’e asla öpülmesi için rıza vermediğini vurguladı. Olayın şok edici olduğunu söyleyen Hermoso “Rubiales beni kulaklarımdan tutup zorla öptü. Ne olup bittiğini anlamadım” dedi. Ayrıca, federasyon yetkilileri tarafından yalnız bırakıldığını ve olayın hafifletilmesi için açıklama yapmaya zorlandığını ifade etti. Hermoso, olay sonrası takım arkadaşlarının durumu şaka konusu yaptığını ancak daha sonra durumun ciddiyetinin anlaşıldığını söyledi.Savcılık, eski federasyon yetkilisi Rubiales için cinsel saldırı suçlamasıyla 2.5 yıl hapis cezası ve 50 bin euro para cezası talep etti. Rubiales, öpücüğün rıza ile olduğunu savunsa da, tepkiler üzerine İspanya Futbol Federasyonu Başkanlığı’ndan istifa etmek zorunda kalmıştı.

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