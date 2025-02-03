https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/galatasarayda-4-futbolcu-cezali-duruma-dustu-adana-demirspor-macinda-forma-giyemeyecekler-1093319816.html

Galatasaray'da 4 futbolcu cezalı duruma düştü: Adana Demirspor maçında forma giyemeyecekler

Galatasaray'da 4 futbolcu cezalı duruma düştü: Adana Demirspor maçında forma giyemeyecekler

Sputnik Türkiye

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 1-0 yenen Galatasaray'da Muslera, Torreira, Barış Alper Yılmaz ile Abdülkerim Bardakcı cezalı duruma... 03.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-03T22:59+0300

2025-02-03T22:59+0300

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spor

barış alper yılmaz

fernando muslera

lucas torreira

galatasaray

süper lig

gaziantep fk

sarı kart

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Sahadan 1-0 galip ayrılan Galatasaray, ligde en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin dünkü Çaykur Rizespor galibiyetiyle 3'e düşürdüğü puan farkını yeniden 6'ya çıkardı.Galatasaray'ın Süper Lig'deki yenilmezlik serisi ise 22 oldu. Galatasaray, söz konusu maçlarda 19 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.Sarı-kırmızılı ekip, ayrıca deplasmanda çıktığı son 23 Süper Lig maçında 19 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. "Cimbom" bu açıdan tarihinin en uzun ikinci serisini yakaladı.Morata ilk kez forma giydiGalatasaray'ın yeni transferi İspanyol santrfor Alvaro Morata, ilk kez sarı-kırmızılı formayla maça çıktı. Maça yedekte başlayan Morata müsabakanın 69. dakikasında Dries Mertens'in yerine oyuna dahil oldu.Yeni transfer Ahmed Kutucu ise sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı. Gaziantep FK maçıyla ilk kez ilk 11'de forma giyen Ahmed Kutucu 5. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. 24 yaşındaki oyuncunun yeni takımına ilk kez skor katkısı da böylece oldu.Dört futbolcu Adana Demirspor maçında olmayacakGalatasaray'da Fernando Muslera, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı, sarı kart cezalısı durumuna düştü.Torreira 36, Barış Alper 80 ve Muslera 82, Abdülkerim ise 90+6. dakikada sarı kart gördü.

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