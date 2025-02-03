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Dünyaca ünlü dergi duyurdu: Türkiye'de görülmesi gereken 10 müze belli oldu
Dünyaca ünlü dergi duyurdu: Türkiye'de görülmesi gereken 10 müze belli oldu
Sputnik Türkiye
Dünyanın sayılı ekonomi dergileri arasına giren Forbes, Türkiye'de gezginlerin ziyaret etmesi gereken 10 muhteşem müzeyi duyurdu. Müzelerin antik sanat... 03.02.2025, Sputnik Türkiye
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Forbes Dergisi, Türkiye'de görülmesi gereken 10 müzeye sahip şehir arasında Bayburt'u birinci sırada gösterdi.Dünya'nın en önemli müze merkezleri arasında Paris, Londra ve New York'u gösteren Forbes Dergisi yeni yayınladığı 'Türkiye'deki 10 Muhteşem Müze' listesinde Bayburt şehrini birinci sıraya aldı. Sosyal medyada çok konuşulanlar arasına giren Bayburt'un Baskı Müzesi gündem yarattı. Türkiye’nin fark edilmeyen köşelerinde, benzersiz temalara sahip 10 müze olduğunu açıklayan Forbes, Bayburt (Baksı Müzesi), Çanakkale (Yeni Troya Müzesi), İstanbul (Sinema Müzesi), Ankara (CerModern), Kuşadası (Demiryolu Müzesi), Nevşehir (Chez Galip Saç Müzesi), İstanbul (Sakıp Sabancı Müzesi), Gaziantep (Zeugma Mozaik Müzesi) Bayburt (Etnografya Müzesi) ve Ankara'yı (Türk Hamamı Müzesi) listesinde gösterdi.1. Baksı Müzesi (Bayraktar, Bayburt)Doğu Anadolu'da sanatçı Hüsamettin Koçan tarafından kurulan Baksı Müzesi'nin modern Türk sanatı ile geleneksel Anadolu el sanatlarını bir araya getirdiği ifade edildi. 2. Troya Müzesi (Tevfikiye, Çanakkale)2018 yılında açılan Troya Müzesi'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Troya antik kentinden çıkarılan eserleri sergilediği açıklandı. Pas rengi devasa bir küp şeklindeki mimarisiyle dikkat çeken müzenin Troya’nın 4 bin yıllık tarihine ışık tuttuğu ifade edildi.3. İstanbul Sinema Müzesi (Beyoğlu, İstanbul)Tarihi Atlas Sineması'nda yer alan müzenin Türk sinemasının 1905'ten bugüne uzanan zengin tarihini sunduğu açıklandı.4. CerModern (Ankara)Eski bir tren istasyonunun modern sanat merkezine dönüşmesiyle ortaya çıkan CerModern'in Türkiye’nin en yenilikçi modern sanat koleksiyonuna ev sahipliği yaptığı açıklandı.5. İzmir Çamlık Demiryolu Müzesi (Selçuk, İzmir)Dergide Demiryolu Müzesi için 1891'den kalma buharlı lokomotifler ve Atatürk'ün özel vagonu gibi dikkat çekici eserler, demiryolu tarihine ilgisi olanlar için bulunmaz bir hazine denildi.6. Chez Galip Saç Müzesi (Avanos, Nevşehir)Kapadokya'da bir seramik dükkanının alt katında yer alan müzede 16 binden fazla kadın saç telinin Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiği belirtildi.7. Sakıp Sabancı Müzesi (İstanbul)Boğaziçi'ne konumlanan konakta, Osmanlı resimleri, İslam hat sanatı ve Sabancı ailesinin özel koleksiyonlarının sergilendiği açıklandı.8. Zeugma Mozaik Müzesi (Gaziantep)Dünya’nın en büyük mozaik koleksiyonuna ev sahipliği yapan müzenin, antik Zeugma kentinden çıkarılan mozaiklerle ünlü olduğu belirtildi. 'Çingene Kızı' mozaiğinin müzenin başyapıtı olduğu duyuruldu.9. Kenan Yavuz Etnografya Müzesi (Bayburt)Anadolu köy yaşamının izlerini taşıyan müzenin geleneksel mimari, halılar ve etnografik eserlerle dolu olduğu belirtildi.10. Türk Hamam Müzesi (Beypazarı, Ankara)15. yüzyıldan kalma tarihi bir hamamda bulunan müzenin Osmanlı hamam kültürünü günümüz insanına tanıttığı açıklandı.
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müze, müze kart, forbes, türkiye, sanat, kültür & sanat, sanat eseri, sanat tarihi, sanat galerisi, mikro sanat, gaziantep, gaziantep arkeoloji müzesi, antalya müzesi, antalya müze müdürlüğü, bayburt

Dünyaca ünlü dergi duyurdu: Türkiye'de görülmesi gereken 10 müze belli oldu

21:07 03.02.2025
© AAMüze
Müze - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
© AA
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Dünyanın sayılı ekonomi dergileri arasına giren Forbes, Türkiye'de gezginlerin ziyaret etmesi gereken 10 muhteşem müzeyi duyurdu. Müzelerin antik sanat eserlerinden modern heykellere, sinema tarihinden geleneksel el sanatlarına kadar geniş bir yelpazeye uzandığını açıklayan dergi listesindeki birinci sıraya Bayburt'taki Baskı Müzesi'ni koydu.
Forbes Dergisi, Türkiye'de görülmesi gereken 10 müzeye sahip şehir arasında Bayburt'u birinci sırada gösterdi.
Dünya'nın en önemli müze merkezleri arasında Paris, Londra ve New York'u gösteren Forbes Dergisi yeni yayınladığı 'Türkiye'deki 10 Muhteşem Müze' listesinde Bayburt şehrini birinci sıraya aldı. Sosyal medyada çok konuşulanlar arasına giren Bayburt'un Baskı Müzesi gündem yarattı.
Türkiye’nin fark edilmeyen köşelerinde, benzersiz temalara sahip 10 müze olduğunu açıklayan Forbes, Bayburt (Baksı Müzesi), Çanakkale (Yeni Troya Müzesi), İstanbul (Sinema Müzesi), Ankara (CerModern), Kuşadası (Demiryolu Müzesi), Nevşehir (Chez Galip Saç Müzesi), İstanbul (Sakıp Sabancı Müzesi), Gaziantep (Zeugma Mozaik Müzesi) Bayburt (Etnografya Müzesi) ve Ankara'yı (Türk Hamamı Müzesi) listesinde gösterdi.
1. Baksı Müzesi (Bayraktar, Bayburt)
Doğu Anadolu'da sanatçı Hüsamettin Koçan tarafından kurulan Baksı Müzesi'nin modern Türk sanatı ile geleneksel Anadolu el sanatlarını bir araya getirdiği ifade edildi.
2. Troya Müzesi (Tevfikiye, Çanakkale)
2018 yılında açılan Troya Müzesi'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Troya antik kentinden çıkarılan eserleri sergilediği açıklandı. Pas rengi devasa bir küp şeklindeki mimarisiyle dikkat çeken müzenin Troya’nın 4 bin yıllık tarihine ışık tuttuğu ifade edildi.
3. İstanbul Sinema Müzesi (Beyoğlu, İstanbul)
Tarihi Atlas Sineması'nda yer alan müzenin Türk sinemasının 1905'ten bugüne uzanan zengin tarihini sunduğu açıklandı.
4. CerModern (Ankara)
Eski bir tren istasyonunun modern sanat merkezine dönüşmesiyle ortaya çıkan CerModern'in Türkiye’nin en yenilikçi modern sanat koleksiyonuna ev sahipliği yaptığı açıklandı.
5. İzmir Çamlık Demiryolu Müzesi (Selçuk, İzmir)
Dergide Demiryolu Müzesi için 1891'den kalma buharlı lokomotifler ve Atatürk'ün özel vagonu gibi dikkat çekici eserler, demiryolu tarihine ilgisi olanlar için bulunmaz bir hazine denildi.
6. Chez Galip Saç Müzesi (Avanos, Nevşehir)
Kapadokya'da bir seramik dükkanının alt katında yer alan müzede 16 binden fazla kadın saç telinin Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiği belirtildi.
7. Sakıp Sabancı Müzesi (İstanbul)
Boğaziçi'ne konumlanan konakta, Osmanlı resimleri, İslam hat sanatı ve Sabancı ailesinin özel koleksiyonlarının sergilendiği açıklandı.
8. Zeugma Mozaik Müzesi (Gaziantep)
Dünya’nın en büyük mozaik koleksiyonuna ev sahipliği yapan müzenin, antik Zeugma kentinden çıkarılan mozaiklerle ünlü olduğu belirtildi. 'Çingene Kızı' mozaiğinin müzenin başyapıtı olduğu duyuruldu.
9. Kenan Yavuz Etnografya Müzesi (Bayburt)
Anadolu köy yaşamının izlerini taşıyan müzenin geleneksel mimari, halılar ve etnografik eserlerle dolu olduğu belirtildi.
10. Türk Hamam Müzesi (Beypazarı, Ankara)
15. yüzyıldan kalma tarihi bir hamamda bulunan müzenin Osmanlı hamam kültürünü günümüz insanına tanıttığı açıklandı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adana Müze Kompleksi'nde Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında düzenlenen basın toplantısına katılarak açıklama yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2024
TÜRKİYE
Bakan Ersoy: Müze ve ören yerlerini ziyaret edenler geçen yıla göre yüzde 12 yükseldi
24 Temmuz 2024, 14:54
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