https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/bakan-ersoy-muze-ve-oren-yerlerini-ziyaret-edenler-gecen-yila-gore-yuzde-12-yukseldi-1086168371.html

Bakan Ersoy: Müze ve ören yerlerini ziyaret edenler geçen yıla göre yüzde 12 yükseldi

Bakan Ersoy: Müze ve ören yerlerini ziyaret edenler geçen yıla göre yüzde 12 yükseldi

Sputnik Türkiye

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2024 yılının ilk yarısında müze ve ören yerlerini 13 milyon 842 bin 840 kişinin ziyaret ettiğini açıkladı. 24.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-24T14:54+0300

2024-07-24T14:54+0300

2024-07-24T14:55+0300

türkiye

mehmet nuri ersoy

müze

ziyaret

kültür ve turizm bakanlığı

izmir

efes

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/13/1082951849_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_73e6513b858dfbc9651016b2267989f4.jpg

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu yılın ilk yarısında ayında Türkiye'nin müze ve ören yerlerinin büyük bir ilgi gördüğünü belirtti.Ersoy, ilk 6 ayda 13 milyon 842 bin 840 kişinin müze ve ören yerlerini ziyaret ettiğini ve rakamların bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 arttığını bildirdi.Bakan Ersoy paylaşımında, "Anadolu topraklarının tarihine yolculuk yapan yerli ve yabancı sayısı bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 12 artış gösterdi. İnsanlık tarihine ışık tutan bu toprakların gün ışığına kavuşan miraslarına olan ilginin her geçen gün daha da büyüyor olmasından dolayı mutluyuz" ifadelerini kullandı.İzmir Efes Ören Yeri, 1 milyon 117 bin 528 kişiyle en fazla ziyaretçiyi ağırlayarak birinci sırada yer aldı. Mevlana Müzesi 1 milyon 102 bin 358 ziyaretçiyle ikinci, Denizli Hierapolis (Pamukkale) 985 bin 265 ziyaretçiyle üçüncü, Nevşehir Göreme 501 bin 236 ziyaretçiyle dördüncü, Nevşehir Zelve-Paşabağları ise 464 bin 101 ziyaretçi ağırlayarak beşinci sırada yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/naci-gorurden-yeni-uyari-9un-uzerinde-deprem-olmustu-her-an-siddetli-deprem-uretebilir-1086156614.html

türkiye

izmir

efes

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mehmet nuri ersoy, müze, ziyaret, kültür ve turizm bakanlığı, izmir, efes