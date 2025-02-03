https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/almanya-basbakan-yardimcisi-habeckten-trumpa-misilleme-tehdidi-avrupa-hazir-1093293404.html
Almanya Başbakan Yardımcısı Habeck’ten Trump’a misilleme tehdidi: ‘Avrupa hazır’
Almanya Başbakan Yardımcısı Habeck’ten Trump’a misilleme tehdidi: ‘Avrupa hazır’
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği’nde (AB) üretilen mallara ek vergi uygulaması durumunda... 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T07:51+0300
2025-02-03T07:51+0300
2025-02-03T07:56+0300
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Alman Kölner Stadt-Anzeiger gazetesinin organize ettiği bir etkinlikte konuşan Habeck, “Avrupalılar olarak misilleme vergilere hazırız. Amerikalılar bunun çok kötü bir alternatif olduğunu bilmeli” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Habeck, Alman ekonomisinin Avrupa'daki en kırılgan ekonomi olduğunu söyledi.Daha önce Trump, Brüksel'in Washington'a “korkunç” davrandığı gerekçesiyle AB mallarına ithalat vergisi uygulayacağını söylemişti. ABD Başkanı dün Kanada, Meksika ve Çin'den gelen mallara vergi getiren bir kararname imzalamıştı.AB, Trump'ın korumacı politikalara geri dönmesinden ve AB ürünlerine yönelik vergileri yeniden arttırmasından korkuyor. Daha önce Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, AB'nin Trump'ın seçilmesinin ardından ABD ile ticaret müzakerelerine devam etmesi gerektiğini, ancak vergilerin artırılması halinde misilleme yapmaya hazır olması gerektiğini dile getirmişti.Trump, ilk başkanlık döneminde çelik ve alüminyuma yeni vergiler getirmişti. 2022 sonunda, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde, ABD'nin enflasyona karşı aldığı ve Avrupa'da haksız rekabet olarak nitelendirilen bir yasayı kabul etmesi ve AB’nin buna misilleme olarak Amerikan mallarına ek vergi getirmesinin ardından iki ortak arasında ticaret savaşı patlak vermişti.
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almanya, robert habeck, avrupa, avrupa birliği, ab, abd, donald trump, vergi
almanya, robert habeck, avrupa, avrupa birliği, ab, abd, donald trump, vergi
Almanya Başbakan Yardımcısı Habeck’ten Trump’a misilleme tehdidi: ‘Avrupa hazır’
07:51 03.02.2025 (güncellendi: 07:56 03.02.2025)
Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği’nde (AB) üretilen mallara ek vergi uygulaması durumunda Avrupa ülkelerinin karşılık vermeye hazır olduğunu belirtti.
Alman Kölner Stadt-Anzeiger gazetesinin organize ettiği bir etkinlikte konuşan Habeck, “Avrupalılar olarak misilleme vergilere hazırız. Amerikalılar bunun çok kötü bir alternatif olduğunu bilmeli” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Amerikalılara şunu açıkça ifade edeceğiz. Sizin de kaybedecek bir şeyiniz var. Ancak bu işe yaramazsa, bizi manipüle etmelerine izin veremeyiz.
Habeck, Alman ekonomisinin Avrupa'daki en kırılgan ekonomi olduğunu söyledi.
Daha önce Trump
, Brüksel'in Washington'a “korkunç
” davrandığı gerekçesiyle AB mallarına ithalat vergisi
uygulayacağını söylemişti. ABD Başkanı dün Kanada, Meksika ve Çin'
den gelen mallara vergi getiren bir kararname imzalamıştı.
AB, Trump'ın korumacı politikalara geri dönmesinden ve AB ürünlerine yönelik vergileri yeniden arttırmasından korkuyor. Daha önce Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, AB'nin Trump'ın seçilmesinin ardından ABD ile ticaret müzakerelerine devam etmesi gerektiğini, ancak vergilerin artırılması halinde misilleme yapmaya hazır olması gerektiğini dile getirmişti.
Trump, ilk başkanlık döneminde çelik ve alüminyuma yeni vergiler getirmişti. 2022 sonunda, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde, ABD'nin enflasyona karşı aldığı ve Avrupa'da haksız rekabet olarak nitelendirilen bir yasayı kabul etmesi ve AB’nin buna misilleme olarak Amerikan mallarına ek vergi getirmesinin ardından iki ortak arasında ticaret savaşı patlak vermişti.