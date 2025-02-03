https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/abd-disisleri-bakani-rubio-trump-panama-kanali-ile-ilgili-statukonun-korunmasini-istemiyor-1093289693.html
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Trump, Panama Kanalı ile ilgili statükonun korunmasını istemiyor
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Trump, Panama Kanalı ile ilgili statükonun korunmasını istemiyor
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Başkan Trump’ın Çin’den dolayı Panama Kanalı ile ilgili statükonun korunmasını istemediğini belirtti. 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T00:13+0300
2025-02-03T00:13+0300
2025-02-03T00:13+0300
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panama kanalı
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ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Marco Rubio, Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino ve Dışişleri Bakanı Javier Martinez-Acha ile başkent Panama City’de bir araya geldi.Rubio, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin’in bölgedeki artan nüfuzu göz önüne alındığında Panama Kanalı ile ilgili statükoyu korumak istemediğini söyledi.Açıklamada, “Rubio, Trump’ın Çin Komünist Partisi’nin Panama Kanalı bölgesi üzerindeki mevcut etki ve kontrolünün Kanal için bir tehdit oluşturduğu ve Panama Kanalı’nın Daimi Tarafsızlığı ve Kullanımı Anlaşması’nın ihlali olduğu yönündeki ön tespitini Başkan’a bildirdi” ifadelerine yer verildi.Rubio ayrıca Çin’in kanal üzerindeki etkisinin kabul edilemez olduğuna inandığını belirterek, acil değişiklikler yapılmadığı takdirde ABD’nin, Panama ile yaptığı anlaşma uyarınca haklarını korumak üzere gerekli önlemleri alması gerekeceğini vurguladı.ABD Başkanı Trump, Aralık ayının başlarında yaptığı açıklamada, Panama Kanalı’ndan geçiş için uygulanan yüksek tarifeler nedeniyle kanalın hızla ABD’nin mülkiyetine iade edilmesini talep edeceğini söylemişti. Trump, Panama Kanalı’nın, Amerikan ticaretinin yanı sıra ABD Deniz Kuvvetleri’nin Atlas ve Pasifik okyanuslarındaki operasyonel konuşlanması açısından da kritik öneme sahip olduğunu, kanalın en büyük kullanıcısının ABD olduğunu, tüm geçişlerin yüzde 72’sinden fazlasının ABD tarafından gerçekleştirildiğini vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/abd-disisleri-bakani-rubio-panamada-1093274240.html
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abd, abd dışişleri bakanlığı, marco rubio, donald trump, panama, jose raul mulino, panama kanalı, panama city
abd, abd dışişleri bakanlığı, marco rubio, donald trump, panama, jose raul mulino, panama kanalı, panama city
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Trump, Panama Kanalı ile ilgili statükonun korunmasını istemiyor
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Başkan Trump’ın Çin’den dolayı Panama Kanalı ile ilgili statükonun korunmasını istemediğini belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Marco Rubio, Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino ve Dışişleri Bakanı Javier Martinez-Acha ile başkent Panama City’de bir araya geldi.
Rubio, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin’in bölgedeki artan nüfuzu göz önüne alındığında Panama Kanalı ile ilgili statükoyu korumak istemediğini söyledi.
Açıklamada, “Rubio, Trump’ın Çin Komünist Partisi’nin Panama Kanalı bölgesi üzerindeki mevcut etki ve kontrolünün Kanal için bir tehdit oluşturduğu ve Panama Kanalı’nın Daimi Tarafsızlığı ve Kullanımı Anlaşması’nın ihlali olduğu yönündeki ön tespitini Başkan’a bildirdi” ifadelerine yer verildi.
Rubio ayrıca Çin’in kanal üzerindeki etkisinin kabul edilemez olduğuna inandığını belirterek, acil değişiklikler yapılmadığı takdirde ABD’nin, Panama ile yaptığı anlaşma uyarınca haklarını korumak üzere gerekli önlemleri alması gerekeceğini vurguladı.
ABD Başkanı Trump, Aralık ayının başlarında yaptığı açıklamada, Panama Kanalı’ndan geçiş için uygulanan yüksek tarifeler nedeniyle kanalın hızla ABD’nin mülkiyetine iade edilmesini talep edeceğini söylemişti. Trump, Panama Kanalı’nın, Amerikan ticaretinin yanı sıra ABD Deniz Kuvvetleri’nin Atlas ve Pasifik okyanuslarındaki operasyonel konuşlanması açısından da kritik öneme sahip olduğunu, kanalın en büyük kullanıcısının ABD olduğunu, tüm geçişlerin yüzde 72’sinden fazlasının ABD tarafından gerçekleştirildiğini vurgulamıştı.