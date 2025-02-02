Ukrayna ordusu, Kursk Bölgesi'ndeki bir yatılı okula saldırı düzenledi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DUAYEN GAZETECİ
Türk basınında devrim yarattı
11:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
MODERN HALK OZANI
İsmini savaş yıllarında barışa duyulan özlemden almıştı
13:31
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/ukrayna-ordusu-kursk-bolgesindeki-bir-yatili-okula-saldiri-duzenledi-1093275442.html
Ukrayna ordusu, Kursk Bölgesi'ndeki bir yatılı okula saldırı düzenledi
Ukrayna ordusu, Kursk Bölgesi'ndeki bir yatılı okula saldırı düzenledi
Sputnik Türkiye
Rus topraklarına hedef gözetmeksizin saldırmayı sürdüren Ukraynalı güçler, bu kez Suca kentindeki bir yatılı okulu vurdu. 02.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-02T09:46+0300
2025-02-02T09:46+0300
ukrayna krizi
kiev
kursk bölgesi
ukrayna
rusya savunma bakanlığı
sivil
yatılı okul
ukrayna ordusu
savaş suçu
saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/02/1093275428_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_a30ac9d99545cb41763e6a810e1f3d5a.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk Bölgesi'ndeki bir yatılı okula füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Ukraynalı güçler, Suca kentindeki yatılı okulu füze saldırısıyla hedef aldı. Füzelerin Ukrayna'nın Sumi Bölgesi'nden ateşlendiğini belirten bakanlık, Kiev'in bu yeni savaş suçuyla Kursk Bölgesi'nin Russkoye Poreçnoye köyünde gerçekleştirdiği vahşeti saklama çabası içinde olduğunun altını çizdi.Bakanlık, "Kiev rejimi, bu provokasyonla uluslararası toplumun dikkatini Russkoye Poreçnoye'de yaptığı vahşetten farklı bir yöne çekmeyi amaçladı. Sivil tesise düzenlenen bu saldırı, Kiev'dekilerin terörist ve insanlık dışı doğasını bir kez daha gözler önüne serdi" ifadelerini kullandı.'Zaman aşımına uğramayacak bir suç'Saldırıya ilişkin bir açıklama da Kursk Bölgesi Valisi Vekili Aleksandr Hinşteyn'den geldi. Hinşteyn, yatılı okula düzenlenen saldırıda ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz güvenilir bir veri bulunmadığını belirterek bu saldırının affedilemeyecek, zaman aşımına uğramayacak bir suç olduğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/abd-disisleri-bakani-rubio-panamada-1093274240.html
kiev
kursk bölgesi
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/02/1093275428_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_10e75293bb2a9fecff22ba06d6d73830.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kiev, kursk bölgesi, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, sivil, yatılı okul, ukrayna ordusu, savaş suçu, saldırı, füze saldırısı
kiev, kursk bölgesi, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, sivil, yatılı okul, ukrayna ordusu, savaş suçu, saldırı, füze saldırısı

Ukrayna ordusu, Kursk Bölgesi'ndeki bir yatılı okula saldırı düzenledi

09:46 02.02.2025
© AP Photo / Roman ChopРеактивная система залпового огня MLRS
Реактивная система залпового огня MLRS - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2025
© AP Photo / Roman Chop
Abone ol
Rus topraklarına hedef gözetmeksizin saldırmayı sürdüren Ukraynalı güçler, bu kez Suca kentindeki bir yatılı okulu vurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk Bölgesi'ndeki bir yatılı okula füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Ukraynalı güçler, Suca kentindeki yatılı okulu füze saldırısıyla hedef aldı.

Füzelerin Ukrayna'nın Sumi Bölgesi'nden ateşlendiğini belirten bakanlık, Kiev'in bu yeni savaş suçuyla Kursk Bölgesi'nin Russkoye Poreçnoye köyünde gerçekleştirdiği vahşeti saklama çabası içinde olduğunun altını çizdi.

Bakanlık, "Kiev rejimi, bu provokasyonla uluslararası toplumun dikkatini Russkoye Poreçnoye'de yaptığı vahşetten farklı bir yöne çekmeyi amaçladı. Sivil tesise düzenlenen bu saldırı, Kiev'dekilerin terörist ve insanlık dışı doğasını bir kez daha gözler önüne serdi" ifadelerini kullandı.

'Zaman aşımına uğramayacak bir suç'

Saldırıya ilişkin bir açıklama da Kursk Bölgesi Valisi Vekili Aleksandr Hinşteyn'den geldi.

Hinşteyn, yatılı okula düzenlenen saldırıda ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz güvenilir bir veri bulunmadığını belirterek bu saldırının affedilemeyecek, zaman aşımına uğramayacak bir suç olduğunu vurguladı.
ABD Dışişleri Bakanı Rubio Panama'da - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2025
DÜNYA
ABD Dışişleri Bakanı Rubio Panama'da
09:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала