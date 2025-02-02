Ukrayna ordusu, Kursk Bölgesi'ndeki bir yatılı okula saldırı düzenledi
© AP Photo / Roman ChopРеактивная система залпового огня MLRS
© AP Photo / Roman Chop
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Rus topraklarına hedef gözetmeksizin saldırmayı sürdüren Ukraynalı güçler, bu kez Suca kentindeki bir yatılı okulu vurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk Bölgesi'ndeki bir yatılı okula füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.
Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Ukraynalı güçler, Suca kentindeki yatılı okulu füze saldırısıyla hedef aldı.
Füzelerin Ukrayna'nın Sumi Bölgesi'nden ateşlendiğini belirten bakanlık, Kiev'in bu yeni savaş suçuyla Kursk Bölgesi'nin Russkoye Poreçnoye köyünde gerçekleştirdiği vahşeti saklama çabası içinde olduğunun altını çizdi.
Bakanlık, "Kiev rejimi, bu provokasyonla uluslararası toplumun dikkatini Russkoye Poreçnoye'de yaptığı vahşetten farklı bir yöne çekmeyi amaçladı. Sivil tesise düzenlenen bu saldırı, Kiev'dekilerin terörist ve insanlık dışı doğasını bir kez daha gözler önüne serdi" ifadelerini kullandı.
Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Ukraynalı güçler, Suca kentindeki yatılı okulu füze saldırısıyla hedef aldı.
Füzelerin Ukrayna'nın Sumi Bölgesi'nden ateşlendiğini belirten bakanlık, Kiev'in bu yeni savaş suçuyla Kursk Bölgesi'nin Russkoye Poreçnoye köyünde gerçekleştirdiği vahşeti saklama çabası içinde olduğunun altını çizdi.
Bakanlık, "Kiev rejimi, bu provokasyonla uluslararası toplumun dikkatini Russkoye Poreçnoye'de yaptığı vahşetten farklı bir yöne çekmeyi amaçladı. Sivil tesise düzenlenen bu saldırı, Kiev'dekilerin terörist ve insanlık dışı doğasını bir kez daha gözler önüne serdi" ifadelerini kullandı.
'Zaman aşımına uğramayacak bir suç'
Saldırıya ilişkin bir açıklama da Kursk Bölgesi Valisi Vekili Aleksandr Hinşteyn'den geldi.
Hinşteyn, yatılı okula düzenlenen saldırıda ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz güvenilir bir veri bulunmadığını belirterek bu saldırının affedilemeyecek, zaman aşımına uğramayacak bir suç olduğunu vurguladı.
Hinşteyn, yatılı okula düzenlenen saldırıda ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz güvenilir bir veri bulunmadığını belirterek bu saldırının affedilemeyecek, zaman aşımına uğramayacak bir suç olduğunu vurguladı.