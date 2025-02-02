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Musk ABD'nin ödeme sistemine erişim elde etti: 'Devletin harcamalarını izleyebilecek'
Musk ABD'nin ödeme sistemine erişim elde etti: 'Devletin harcamalarını izleyebilecek'
Sputnik Türkiye
ABD'de Trump'la başlayan yeni dönemin en güçlü figürlerinden olan ve hükümetin verimliliğini denetlemek üzere kurulan bakanlığın başına resmen geçmek için gün... 02.02.2025, Sputnik Türkiye
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Başkan Donald Trump'ın kabinesinde ABD Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın (DOGE) başına geçmek için Senato'nun onayını bekleyen Elon Musk'ın Hazine Bakanlığı'ndan federal ödeme sistemine erişim aldığı belirtildi.New York Times'ın (NYT) kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ABD'nin federal ödeme sistemine erişim elde eden Musk, devlet harcamalarını izleme ve gerektiğinde kısıtlama imkanına sahip olacak.Hazine Bakanı Scott Bessent'in DOGE'ye federal ödeme sistemine erişim izni verdiğini ve bunun Musk ve ekibine hükümet harcamalarını gerektiğinde azaltmak için güçlü bir araç sağladığını belirten NYT, "DOGE ekipleri diğer federal kurumların veri ve sistemlerine erişim talebinde bulunmaya başladı, ancak bu kurumların hiçbiri para akışını Hazine Bakanlığı'nın kontrol ettiği şekilde kontrol etmiyor" ifadelerine yer verdi.Trump yönetiminin Kongre tarafından belirli amaçlar için onaylanan fonların dağılımını bağımsız olarak sınırlama imkanına sahip olabileceğine dikkat çeken NYT, ödeme sistemine erişim sağlayan kişilerden birinin de Silikon Vadisi merkezli Cloud Software Group'un CEO'su Tom Krause olduğunu aktardı.NYT, haberin sonunda "Geleneksel olarak sisteme erişim küçük bir grup insanla sınırlıydı zira sistem, federal hükümetten emeklilik maaşı, vergi iadesi ve diğer ödemeler alan milyonlarca Amerikalıya ilişkin hassas kişisel bilgiler içeriyor" notunu da paylaştı.Daha önce Musk, ulusal borcun büyümesini engelleyememesi halinde ABD'nin iflas tehdidiyle karşılaşabileceği uyarısında bulunmuştu.Musk, ABD'nin ciddi bir harcama sorunu yaşadığını ve ulusal borcun 36 trilyon dolara ulaştığını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/trump-cin-kanada-ve-meksikaya-yeni-gumruk-vergileri-getirdi-3-ulke-de-karsi-onlem-alacagini-duyurdu-1093276888.html
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abd, scott bessent, silikon vadisi, the new york times (nyt), doge, senato, musk, new york times, elon musk, abd hükümet verimliliği bakanlığı (doge), donald trump, ödeme sistemi, abd hazine bakanlığı
abd, scott bessent, silikon vadisi, the new york times (nyt), doge, senato, musk, new york times, elon musk, abd hükümet verimliliği bakanlığı (doge), donald trump, ödeme sistemi, abd hazine bakanlığı

Musk ABD'nin ödeme sistemine erişim elde etti: 'Devletin harcamalarını izleyebilecek'

12:42 02.02.2025
© AP Photo / Jordan StraussMusk Brezilya'ya nasıl kafa tutuyor?
Musk Brezilya'ya nasıl kafa tutuyor? - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2025
© AP Photo / Jordan Strauss
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ABD'de Trump'la başlayan yeni dönemin en güçlü figürlerinden olan ve hükümetin verimliliğini denetlemek üzere kurulan bakanlığın başına resmen geçmek için gün sayan Musk, şimdiden federal ödeme sistemine erişim elde etti.
Başkan Donald Trump'ın kabinesinde ABD Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın (DOGE) başına geçmek için Senato'nun onayını bekleyen Elon Musk'ın Hazine Bakanlığı'ndan federal ödeme sistemine erişim aldığı belirtildi.

New York Times'ın (NYT) kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ABD'nin federal ödeme sistemine erişim elde eden Musk, devlet harcamalarını izleme ve gerektiğinde kısıtlama imkanına sahip olacak.

Hazine Bakanı Scott Bessent'in DOGE'ye federal ödeme sistemine erişim izni verdiğini ve bunun Musk ve ekibine hükümet harcamalarını gerektiğinde azaltmak için güçlü bir araç sağladığını belirten NYT, "DOGE ekipleri diğer federal kurumların veri ve sistemlerine erişim talebinde bulunmaya başladı, ancak bu kurumların hiçbiri para akışını Hazine Bakanlığı'nın kontrol ettiği şekilde kontrol etmiyor" ifadelerine yer verdi.

Trump yönetiminin Kongre tarafından belirli amaçlar için onaylanan fonların dağılımını bağımsız olarak sınırlama imkanına sahip olabileceğine dikkat çeken NYT, ödeme sistemine erişim sağlayan kişilerden birinin de Silikon Vadisi merkezli Cloud Software Group'un CEO'su Tom Krause olduğunu aktardı.

NYT, haberin sonunda "Geleneksel olarak sisteme erişim küçük bir grup insanla sınırlıydı zira sistem, federal hükümetten emeklilik maaşı, vergi iadesi ve diğer ödemeler alan milyonlarca Amerikalıya ilişkin hassas kişisel bilgiler içeriyor" notunu da paylaştı.

Daha önce Musk, ulusal borcun büyümesini engelleyememesi halinde ABD'nin iflas tehdidiyle karşılaşabileceği uyarısında bulunmuştu.

Musk, ABD'nin ciddi bir harcama sorunu yaşadığını ve ulusal borcun 36 trilyon dolara ulaştığını belirtmişti.
President Donald Trump holds up examples of tariffs, Thursday, Jan. 24, 2019, in the Cabinet Room of the White House in Washington. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2025
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