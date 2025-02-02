https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/ciftciyi-soke-eden-kesif-tavuk-yumurtasinin-icinden-bir-yumurta-daha-cikti-1093287648.html

Çiftçiyi şoke eden keşif: Tavuk yumurtasının içinden bir yumurta daha çıktı

Çiftçiyi şoke eden keşif: Tavuk yumurtasının içinden bir yumurta daha çıktı

Sputnik Türkiye

ABD'nin Illinois eyaletinde yaşayan Neali Tate isimli kadının beslediği tavuklardan biri, normal boyutunun neredeyse iki katı büyüklüğünde dev bir yumurta... 02.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-02T20:57+0300

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Kadın çiftçi beslediği tavuğun yumurtasının içinde bir yumurta daha olduğunu fark edince sosyal medyada gündem oldu.2024 yılında çiftlik kuran Neali Tate isimli bir kadın tavuklarını kontrol ederken tavuklarından birinin dev bir yumurta yumurtladığını fark etti. Bu durumu 'BackYardChickens' (BYC) adlı Facebook grubunda paylaşan Tate, yumurtanın fotoğraflarını da gruba yükledi. Fotoğraflarda, dev yumurtanın avucundan bile büyük olduğu açıkça görülünce yumurtayı kırarak kontrol ettiğini belirtti.Neali, dev yumurtayı kırdığında içinden tam teşekküllü bir başka yumurta daha çıktığını gördü. İçteki yumurta, kabuğu, beyazı ve sarısıyla tamamen normal bir tavuk yumurtasıydı. Tate, bu ilginç deneyimi "Böyle bir şeyi daha önce hiç görmemiştim. Gerçekten inanılmaz bir deneyimdi" sözleriyle anlattı. Nevada Üniversitesi'nde hayvancılık uzmanı olan Tracy Shane, bu durumun tavukların yumurta üretim sürecindeki bir anomali olduğunu belirtti. Veteriner Shane, "Bu durum, bir yumurta normal zamanda dışarı atılmadığında gerçekleşebilir. Başka bir yumurta yumurta kanalına düşer ve her iki yumurta da kabukla kaplanır. Daha sonra bu yumurta dışarı atılır" dedi. Shane, bu durumun çift sarılı yumurtalara benzediğini, ancak iki yumurta arasında 24 saatlik bir gecikme olduğunu da ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/bilim-insanlari-asirlardir-suregelen-sorunun-cevabini-buldu-tavuk-mu-yumurtadan-cikar-yumurta-mi-1090258222.html

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