https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/bilim-insanlari-asirlardir-suregelen-sorunun-cevabini-buldu-tavuk-mu-yumurtadan-cikar-yumurta-mi-1090258222.html

Bilim insanları, asırlardır süregelen sorunun cevabını buldu: Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar?

Bilim insanları, asırlardır süregelen sorunun cevabını buldu: Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar?

Sputnik Türkiye

Cenevre Üniversitesi’nden bir araştırma ekibi, asırlardır süregelen 'Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar' sorusuna yanıt buldu. Araştırmalar... 11.11.2024, Sputnik Türkiye

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Cenevre Üniversitesi’nden bilim insanları, yaptıkları çalışma ile yıllardır tartışma konusu olan “Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar” sorusunu kesin bir biçimde yanıtladı. Araştırmada, 2017 yılında Hawaii açıklarındaki deniz çökeltilerinde bulunan Chromosphaera perkinsii adlı antik bir organizma incelendi. Bu tek hücreli canlının, yaklaşık bir milyar yıl öncesine dayanan çok hücreli yapılar oluşturabildiği keşfedildi. Bu bulgu, doğanın yumurtaları hayvanlardan önce yaratacak araçlara sahip olduğunu gösterdi.İlk yumurtalar: Tavuklardan çok önceBu keşif, evrimsel tarih boyunca yumurtaların tavuklar ortaya çıkmadan önce var olduğunu doğruladı. Aslında, modern tavukların yaklaşık 10.000 yıl önce kırmızı orman kuşu adı verilen bir türden evrildiği biliniyor. Öte yandan, dinozorların yumurtladığı gerçeği, yumurtaların milyonlarca yıldır var olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla, bu yeni bulgular ışığında yumurtanın tavuğa kıyasla önce geldiği kesinleşti.Yumurtanın tanımı tartışmayı belirliyorBilim insanları, “ilk yumurta” sorusunun tanımını da yeniden ele aldı. Eğer ilk tavuğun ortaya çıkmasını sağlayan yumurtayı tavuk yumurtası olarak tanımlarsak, o zaman ilk tavuk, yumurtanın içinden çıktı ve cevap yumurta oldu. Ancak yumurtayı, annesinin türüne göre tanımlarsak, bu durumda ilk tavuğun da yumurtayı bırakması gerektiğini düşünebiliriz. Bilimsel bulgular, ilk tavuğu doğuran yumurtanın evrimsel süreçteki kırmızı orman kuşlarından geldiğini gösteriyor.Evrim ve tavukların kökeniModern tavuklar, Asya ormanlarında yaşayan kırmızı orman kuşlarından türedi. Bu evrimsel süreç, tavukların öncülü olan bir türün, ilk tavuğu içeren bir yumurta bırakmasıyla başladı. Dolayısıyla, tarih boyunca yumurtanın daha eski bir kökene sahip olduğu anlaşılıyor.Bilimsel ve felsefi açıdan sonuçBu keşif, felsefi tartışmaların ötesinde bilimsel bir bakış açısı sunuyor. Yumurta, embriyonik gelişim ve evrimsel süreçlerin başlıca ürünü olarak, ilk hayvanlardan ve tavuklardan çok önce var oldu. Cenevre Üniversitesi'nden gelen bu çalışma, tartışmaya kesinlik kazandırırken, doğanın karmaşıklığını ve evrimin gücünü de gözler önüne seriyor.Sonuç olarak, tavuk mu yumurta mı sorusunun cevabı, bilimsel verilere göre yumurta lehine. Ancak bu ilginç keşif, evrim ve doğanın döngüselliği hakkında daha fazla düşünmemize neden oluyor.

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