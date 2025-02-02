https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/bilim-insanlarindan-carpici-arastirma-kuresel-isinma-sehirlerdeki-fare-populasyonunu-artiriyor-1093271565.html

Bilim insanlarından çarpıcı araştırma: Küresel ısınma, şehirlerdeki fare popülasyonunu artırıyor

Bilim insanlarından çarpıcı araştırma: Küresel ısınma, şehirlerdeki fare popülasyonunu artırıyor

Sputnik Türkiye

Küresel ısınmanın etkisiyle, şehirlerde fare popülasyonunun hızla arttığı ve bu durumun sağlık ve altyapı sorunlarını daha da derinleştirdiği açıklandı... 02.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-02T00:28+0300

2025-02-02T00:28+0300

2025-02-02T00:28+0300

yaşam

bilim

iklim krizi

küresel ısınma

fare

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Richmond Üniversitesi'nden bilim insanları, küresel ısınmanın şehirlerdeki fare nüfusunu önemli ölçüde artırdığını ortaya koydu. Yapılan yeni bir araştırmaya göre, artan sıcaklıklar ve genişleyen kentsel alanlar, farelerin üremesi ve hayatta kalması için daha elverişli bir ortam sağlıyor.Fareler, küresel ısınmanın 'kusursuz fırtınası'nı yaşıyorRichmond Üniversitesi'nden araştırmacılar, küresel ısınmanın özellikle şehir ortamlarındaki fareler için bir "kusursuz fırtına" yarattığını belirtti. Artan sıcaklıklar, farelerin yiyecek bulma ve yaşam koşullarını iyileştirirken, kentsel alanların genişlemesi, onlara daha fazla barınma ve üreme alanı sunmakta. Araştırmalar, farelerin bu koşullarda daha hızlı ürediğini ve daha büyük popülasyonlar oluşturduğunu göstermekte.Fare sayılarındaki artış, şehirlerdeki sağlık ve altyapı sorunlarını tetikliyorBu artış, şehirlerdeki sağlık ve altyapı sorunlarının da önünü açıyor. Fareler, taşıdıkları hastalıklar, yiyeceklerdeki kirlilik ve zararlarıyla büyük bir tehdit oluşturabiliyor. Uzmanlar, bu durumu küresel ısınmanın çevresel etkilerinin doğrudan şehir hayatına yansıması olarak değerlendirdi.Bilim insanları, farelerin yaşam alanlarının genişlemesinin, şehirlerin ısınan iklimiyle doğrudan ilişkili olduğunu vurguladı. Küresel ısınmanın ilerleyen yıllarda bu etkileri daha da artırması bekleniyor. Fare nüfusundaki artış, bu hayvanların taşıdığı hastalıklar ve alt yapıya verdikleri zararların daha da yaygınlaşacağı anlamına gelebilir.

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