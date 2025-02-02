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AKOM İstanbul için tarih verdi: Kar geliyor
AKOM İstanbul için tarih verdi: Kar geliyor
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İstanbul Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, ülke genelinde devam eden sıcak havanın 3 Şubat Pazartesi itibariyle sona ereceğini belirterek hava tahminlerine göre... 02.02.2025, Sputnik Türkiye
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sibirya
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AKOM, 3 Şubat Pazartesi gününden itibaren hava sıcaklıklarının dikkat değer biçimde düşeceğini belirterek Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın ülkenin tamamına yakın bölümünde etkili olacak. Pazartesi günü sıcaklıkların düşmeye başlayacağını tahmin eden AKOM, İstanbul'da sıcaklıkların 5-10 derece birden düşeceğini öngörüyor.İstanbul'da 5 Şubat Çarşamba aralıklı başlayacak kar yağışının 6 Şubat Perşembe günü kuvvetli kar yağışına dönüşecek. Hava sıcaklığı Perşembe günü 0-4 derece arasında değişecek. Kar kalınlığının ise 3-10 cm olacağı tahmin ediliyor. Otoyollarda buzlanmaya dikkatSıcaklıkların düşmesiyle birlikte özellikle otoyollarda buzlanma ve don olayları yaşanabileceği tahmin ediliyor. AKOM, gelecek hafta etkili olacak soğuk hava sonrasında İstanbul’da buzlanma ve don olaylarına karşı da uyardı. Özellikle sabah ve gece saatlerinde sis, kırağı ve buzlanma riski artacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/meteoroloji-sis-ve-buzlanma-icin-uyardi-bugun-hava-nasil-olacak---1093272266.html
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akom, istanbul, sibirya, kar, kar yağışı, soğuk hava
akom, istanbul, sibirya, kar, kar yağışı, soğuk hava

AKOM İstanbul için tarih verdi: Kar geliyor

08:53 02.02.2025
© AAKar yağışı
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2025
© AA
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İstanbul Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, ülke genelinde devam eden sıcak havanın 3 Şubat Pazartesi itibariyle sona ereceğini belirterek hava tahminlerine göre Sibirya soğuklarının etkili olacağını kaydetti. AKOM, kar yağışının 5 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da başlayacağını duyurdu.
AKOM, 3 Şubat Pazartesi gününden itibaren hava sıcaklıklarının dikkat değer biçimde düşeceğini belirterek Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın ülkenin tamamına yakın bölümünde etkili olacak. Pazartesi günü sıcaklıkların düşmeye başlayacağını tahmin eden AKOM, İstanbul'da sıcaklıkların 5-10 derece birden düşeceğini öngörüyor.
İstanbul'da 5 Şubat Çarşamba aralıklı başlayacak kar yağışının 6 Şubat Perşembe günü kuvvetli kar yağışına dönüşecek. Hava sıcaklığı Perşembe günü 0-4 derece arasında değişecek. Kar kalınlığının ise 3-10 cm olacağı tahmin ediliyor.

Otoyollarda buzlanmaya dikkat

Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte özellikle otoyollarda buzlanma ve don olayları yaşanabileceği tahmin ediliyor. AKOM, gelecek hafta etkili olacak soğuk hava sonrasında İstanbul’da buzlanma ve don olaylarına karşı da uyardı. Özellikle sabah ve gece saatlerinde sis, kırağı ve buzlanma riski artacak.
43 ilin geçiş güzergahında yoğun sis: Görüş mesafesi düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2025
TÜRKİYE
Meteoroloji sis ve buzlanma için uyardı: Bugün hava nasıl olacak?
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