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Meteoroloji sis ve buzlanma için uyardı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji sis ve buzlanma için uyardı: Bugün hava nasıl olacak?
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Şubat Pazar günü hava durumu raporuna göre kuzey kesimlerinin çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin... 02.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-02T08:29+0300
2025-02-02T08:29+0300
türkiye
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
hava durumu
hava
hava sıcaklığı
sis
yoğun sis
çığ
donma
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Ülkenin kuzey kesimlerinin çok bulutlu, Ordu ve Giresun kıyılarının hafif yağmurlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Denize açılacaklar içinse rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Marmara'da sis bekleniyorSabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Çığ, buzlanma ve don uyarısı varDoğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu bölgelerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Hava durumu bölgelere göre nasıl olacak?Marmara Bölgesiİstanbul: Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. (13°C)Çanakkale: Parçalı ve çok bulutlu , sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. (14°C)Edirne: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. (13°C)Ege Bölgesiİzmir: Parçalı ve az bulutlu (18°C)Afyon Karahisar: Parçalı bulutlu, yer yer sis bekleniyor. (11°C)Denizli: Parçalı bulutlu, yer yer sis bekleniyor. (18°C)Akdeniz BölgesiAdana: Az bulutlu ve açık (20°C)Antalya: Az bulutlu ve açık (19°C)Hatay ve Mersin: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu (19°C)İç Anadolu BölgesiAnkara: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. (11°C)Eskişehir: Parçalı ve az bulutlu, buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. (9°C)Konya: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.(12°C)Karadeniz BölgesiBolu: Parçalı ve çok bulutlu (13°C)Zonguldak: Parçalı ve çok bulutlu (12°C)Samsun: Parçalı ve az bulutlu (12°C)Trabzon: Parçalı ve az bulutlu (12°C)Doğu Anadolu BölgesiErzurum: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. (-1°C)Kars: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.( 0°C)Van: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. (5°C)Güneydoğu Anadolu BölgesiDiyarbakır: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. (14°C)Gaziantep: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu (16°C)Şanlıurfa: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu (17°C)Denizlerde Hava DurumuKaradeniz, Marmara ve Ege'de hava parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde Batı Karadeniz puslu yer yer sis bekleniyor. Akdeniz'de ise hava parçalı bulutlu ancak rüzgar, sabah saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde olacak. Van Gölü'nde parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu yer yer sisli bir hava bekleniyor. Rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde eseceği dalga boyunun 0.25 ila 0.5 metre olacağı tahmin ediliyor.
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meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, hava durumu, hava, hava sıcaklığı, sis, yoğun sis, çığ, donma, buzlanma, istanbul, ankara, van, akdeniz, karadeniz
meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, hava durumu, hava, hava sıcaklığı, sis, yoğun sis, çığ, donma, buzlanma, istanbul, ankara, van, akdeniz, karadeniz

Meteoroloji sis ve buzlanma için uyardı: Bugün hava nasıl olacak?

08:29 02.02.2025
© İHA / HASAN AY-AW34579243 ilin geçiş güzergahında yoğun sis: Görüş mesafesi düştü
43 ilin geçiş güzergahında yoğun sis: Görüş mesafesi düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2025
© İHA / HASAN AY-AW345792
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Şubat Pazar günü hava durumu raporuna göre kuzey kesimlerinin çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç bölgelerde yer yer sis, ülkenin doğusundaki dik yamaçlarda çığ tehlikesi ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı meydana gelebilir.
Ülkenin kuzey kesimlerinin çok bulutlu, Ordu ve Giresun kıyılarının hafif yağmurlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Denize açılacaklar içinse rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Marmara'da sis bekleniyor

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Çığ, buzlanma ve don uyarısı var

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu bölgelerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Hava durumu bölgelere göre nasıl olacak?

Marmara Bölgesi

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. (13°C)
Çanakkale: Parçalı ve çok bulutlu , sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. (14°C)
Edirne: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. (13°C)

Ege Bölgesi

İzmir: Parçalı ve az bulutlu (18°C)
Afyon Karahisar: Parçalı bulutlu, yer yer sis bekleniyor. (11°C)
Denizli: Parçalı bulutlu, yer yer sis bekleniyor. (18°C)

Akdeniz Bölgesi

Adana: Az bulutlu ve açık (20°C)
Antalya: Az bulutlu ve açık (19°C)
Hatay ve Mersin: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu (19°C)

İç Anadolu Bölgesi

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. (11°C)
Eskişehir: Parçalı ve az bulutlu, buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. (9°C)
Konya: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.(12°C)

Karadeniz Bölgesi

Bolu: Parçalı ve çok bulutlu (13°C)
Zonguldak: Parçalı ve çok bulutlu (12°C)
Samsun: Parçalı ve az bulutlu (12°C)
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu (12°C)

Doğu Anadolu Bölgesi

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. (-1°C)
Kars: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.( 0°C)
Van: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. (5°C)

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. (14°C)
Gaziantep: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu (16°C)
Şanlıurfa: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu (17°C)

Denizlerde Hava Durumu

Karadeniz, Marmara ve Ege'de hava parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde Batı Karadeniz puslu yer yer sis bekleniyor. Akdeniz'de ise hava parçalı bulutlu ancak rüzgar, sabah saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde olacak.
Van Gölü'nde parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu yer yer sisli bir hava bekleniyor. Rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde eseceği dalga boyunun 0.25 ila 0.5 metre olacağı tahmin ediliyor.
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