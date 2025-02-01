https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/trump-abye-de-gumruk-vergisi-uygulanacagini-acikladi-avrupa-birligi-bize-oldukca-kotu-davrandi-1093256835.html

Trump, AB'ye de gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı: 'Avrupa Birliği bize oldukça kötü davrandı'

Trump, AB'ye de gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı: 'Avrupa Birliği bize oldukça kötü davrandı'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, "Avrupa Birliği bize çok kötü davrandı" diyerek Kanada, Meksika ve Çin'e uygulanacağı açıklanan gümrük vergilerinin ardından AB'ye de... 01.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-01T03:38+0300

2025-02-01T03:38+0300

2025-02-01T03:38+0300

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avrupa birliği

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gümrük vergisi

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ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği imza töreninin ardından basına yaptığı açıklamalarda Avrupa Birliği'nin (AB) kendilerine gümrük vergisi uyguladığını, artık ABD'nin de AB'ye gümrük vergisi getireceğini açıkladı.'Avrupa Birliği bize oldukça kötü davrandı'Gazetecilerin, "Avrupa Birliği'ne gümrük vergisi uygulayacak mısınız?" şeklindeki sorusunu yanıtlayan Trump, "Avrupa Birliği'ne gümrük vergisi uygulayacağımı duymadığınıza eminim. Doğru cevabı mı istiyorsunuz yoksa siyasi bir cevap mı vereyim? Kesinlikle, Avrupa Birliği bize oldukça kötü davrandı" şeklinde yanıt verdi.Çiplere de gümrük vergisi koyacağızTrump, ABD'nin tarihte hep gümrük vergileri ile zengin olduğunu ve kendisinin bu anlayışa döndüğünü ifade ederek, çip, petrol, doğalgaz, çelik, alüminyum ve nihayetinde bakıra da gümrük vergisi koyabileceğini dile getirerek ABD'ye gümrük vergisi uygulayan ülkelere kendilerinin de gümrük vergisi uygulanacağını söyledi.Konuşmasında Trump, "Sonunda çiplere gümrük vergisi koyacağız. Petrol ve doğalgaza da gümrük vergisi koyacağız. Bu oldukça yakında gerçekleşecek. Şubat ayının 18'i civarını düşünün. Çelik, alüminyum ve nihayetinde bakıra gümrük vergileri koyacağız" ifadelerini kullandı.

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abd, donald trump, avrupa birliği, ab, gümrük vergisi, tarife