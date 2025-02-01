https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/tarihi-anlar-mahsur-kalan-kadin-astronot-uzay-yuruyusunde-rekor-kirdi-1093263601.html
Tarihi anlar: Uçsuz bucaksız boşlukta mahsur kalan kadın astronot uzay yürüyüşünde rekor kırdı
Tarihi anlar: Uçsuz bucaksız boşlukta mahsur kalan kadın astronot uzay yürüyüşünde rekor kırdı
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ABD’li astronot Suni Williams, toplam 62 saat 6 dakikalık uzay yürüyüşüyle bir rekora imza attı! Daha önce Peggy Whitson’a ait olan 60 saat 21 dakikalık rekoru... 01.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-01T16:31+0300
2025-02-01T16:31+0300
2025-02-01T16:33+0300
yaşam
butch wilmore
peggy whitson
abd
uluslararası uzay istasyonu (iss)
dünya
bilim
bilim insanları
teknoloji
mahsur kalma
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Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Williams’ın tarihi rekoru resmen duyuruldu.📌 Williams, daha önce rekoru elinde bulunduran Peggy Whitson’ı geride bırakarak zirveye çıktı.📌 Uzay yürüyüş süresini 62 saat 6 dakikaya çıkararak bir ilki başardı.📌 Bu yürüyüşle birlikte tarihin en uzun uzay yürüyüşü yapan kadın astronotu oldu.5 saat 26 dakikalık kritik görevWilliams, rekor kırdığı uzay yürüyüşünde yalnız değildi! Meslektaşı Butch Wilmore ile birlikte toplam 5 saat 26 dakika süren bir uzay yürüyüşü gerçekleştirdi.Görev kapsamında:✅ Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki donanım koruma çalışmaları yapıldı.✅ Destiny laboratuvarı ve Quest hava kilidinden yüzey malzemesi örnekleri toplandı.✅ Bu örnekler analiz edilmek üzere Dünya’ya gönderildi.Kadın astronotlar uzayda tarih yazmaya devam ediyorWilliams, bu başarısıyla sadece kendi rekorunu kırmakla kalmadı, aynı zamanda kadın astronotların uzay keşiflerindeki önemini bir kez daha kanıtladı.🚀 Peggy Whitson’ın 60 saat 21 dakikalık rekorunu geçerek yeni bir standart belirledi.🚀 Kadın astronotların uzaydaki katkılarını dünya kamuoyuna bir kez daha hatırlattı.Yeni hedef: Daha uzun süre uzayda kalmak mı?Bilim dünyası, uzay yürüyüşü sürelerinin giderek artmasıyla Mars’a ve daha uzak noktalara yapılacak keşif görevleri için umutlu. Uzay yürüyüşlerinde insan dayanıklılığı ve teknik gelişmelerin test edilmesi, gelecekteki görevler için kritik önem taşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/bilim-insanlari-duyurdu-yeni-bir-okyanus-yolda-dunyaya-sekizinci-kita-geliyor-1093263109.html
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butch wilmore, peggy whitson, abd, uluslararası uzay istasyonu (iss), dünya, bilim, bilim insanları, teknoloji, mahsur kalma, uzay, uzay aracı
butch wilmore, peggy whitson, abd, uluslararası uzay istasyonu (iss), dünya, bilim, bilim insanları, teknoloji, mahsur kalma, uzay, uzay aracı
Tarihi anlar: Uçsuz bucaksız boşlukta mahsur kalan kadın astronot uzay yürüyüşünde rekor kırdı
16:31 01.02.2025 (güncellendi: 16:33 01.02.2025)
ABD’li astronot Suni Williams, toplam 62 saat 6 dakikalık uzay yürüyüşüyle bir rekora imza attı! Daha önce Peggy Whitson’a ait olan 60 saat 21 dakikalık rekoru geride bırakan Williams, uzay yürüyüşü süresiyle en uzun süre uzayda yürüyen kadın astronot unvanını kazandı.
Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Williams’ın tarihi rekoru resmen duyuruldu.
📌 Williams, daha önce rekoru elinde bulunduran Peggy Whitson’ı geride bırakarak zirveye çıktı.
📌 Uzay yürüyüş süresini 62 saat 6 dakikaya çıkararak bir ilki başardı.
📌 Bu yürüyüşle birlikte tarihin en uzun uzay yürüyüşü yapan kadın astronotu oldu.
5 saat 26 dakikalık kritik görev
Williams, rekor kırdığı uzay yürüyüşünde yalnız değildi! Meslektaşı Butch Wilmore ile birlikte toplam 5 saat 26 dakika süren bir uzay yürüyüşü gerçekleştirdi.
Görev kapsamında:
✅ Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki donanım koruma çalışmaları yapıldı.
✅ Destiny laboratuvarı ve Quest hava kilidinden yüzey malzemesi örnekleri toplandı.
✅ Bu örnekler analiz edilmek üzere Dünya’ya gönderildi.
Kadın astronotlar uzayda tarih yazmaya devam ediyor
Williams, bu başarısıyla sadece kendi rekorunu kırmakla kalmadı, aynı zamanda kadın astronotların uzay keşiflerindeki önemini bir kez daha kanıtladı.
🚀 Peggy Whitson’ın 60 saat 21 dakikalık rekorunu geçerek yeni bir standart belirledi.
🚀 Kadın astronotların uzaydaki katkılarını dünya kamuoyuna bir kez daha hatırlattı.
Yeni hedef: Daha uzun süre uzayda kalmak mı?
Bilim
dünyası, uzay yürüyüşü sürelerinin giderek artmasıyla Mars’a ve daha uzak noktalara yapılacak keşif görevleri için umutlu.
Uzay yürüyüşlerinde insan dayanıklılığı ve teknik gelişmelerin test edilmesi
, gelecekteki görevler için kritik önem taşıyor.