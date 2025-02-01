https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/bilim-insanlari-duyurdu-yeni-bir-okyanus-yolda-dunyaya-sekizinci-kita-geliyor-1093263109.html
Bilim insanları duyurdu, 'Yeni bir okyanus yolda': Dünya'ya sekizinci kıta geliyor
Bilim insanları duyurdu, 'Yeni bir okyanus yolda': Dünya'ya sekizinci kıta geliyor
Sputnik Türkiye
Dünya büyük bir dönüşümün eşiğinde olabilir! Bilim insanları, Afrika’nın doğu kıyılarında sekizinci kıtanın ortaya çıkabileceğini ve bunun beklenenden çok daha... 01.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-01T15:38+0300
2025-02-01T15:38+0300
2025-02-01T15:38+0300
yaşam
dünya
nasa
etiyopya
doğu afrika
somali
kıta
kıta sahanlığı
kayıp kıta
yeni kıta
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Her şey 2005 yılında Etiyopya çölünde keşfedilen 56 kilometre uzunluğundaki dev bir çatlakla başladı. Bilim insanları, bu çatlağın her yıl 6-7 mm genişlediğini ve bunun Somali ve Nubian levhalarının birbirinden ayrılmasıyla gerçekleştiğini söylüyor.Bu ayrılma süreci:📌 Depremlere ve volkanik patlamalara neden oluyor.📌 Afrika kıtasının doğusunu batısından ayırıyor.📌 Birkaç milyon yıl içinde sekizinci kıtanın oluşumuna yol açabilir.NASA eski danışmanı Alexandra Doten konuyla ilgili, “Doğu Afrika’nın bölünmenin ardından kendi kıtası olabileceğini ve sınır boyunca Afrika Büyük Gölleri’nin yer aldığını” ifade etti.Yeni Bir Okyanus Oluşabilir mi?Sadece bir kıta ayrılması değil, yeni bir okyanusun da doğabileceği konuşuluyor! Kaliforniya Üniversitesi’nden Profesör Ken Macdonald, Hint Okyanusu’ndan gelen suların, şu anda Doğu Afrika Rift Vadisi olarak bilinen alanı tamamen sular altında bırakacağını ve yeni bir okyanus yaratacağını söylüyor.Macdonald’a göre, bu okyanus Atlas Okyanusu kadar derin olabilir.📌 “İnsan yaşamı ölçeğinde büyük değişimler görmeyeceğiz. Ancak depremler hissedeceğiz, volkanların patladığını göreceğiz. Yeni okyanusun oluşması için milyonlarca yıl geçmesi gerekecek.”Sekizinci kıta neresi olabilir?Bilim insanları, Doğu Afrika’nın kıtanın geri kalanından ayrılacağını düşünüyor. Bölünmenin yaşandığı bölgede Somali levhası doğuya kaymaya devam ediyor ve burada dev bir Rift Vadisi oluşuyor.📍 Yeni kıtanın sınırları:✅ Etiyopya✅ Somali✅ Kenya✅ TanzanyaProfesör Sarah Stamps, bölünmenin en hızlı kuzeyde gerçekleştiğini ve yeni okyanusun da ilk olarak burada oluşacağını belirtiyor.Bu süreç ne kadar sürecek?Bilim insanları bu sürecin milyonlarca yıl alacağını tahmin ediyor. Ancak önceki tahminlere göre çok daha hızlı ilerlediği ortaya çıktı. Macdonald, bu sürecin 1 ila 5 milyon yıl içinde tamamlanabileceğini söylüyor.📌 “Çatlaklar, bir insanın ayak tırnaklarının uzama hızı kadar yavaş genişliyor.”Gelecekte dünya haritası nasıl şekillenecek? Yeni kıta ve yeni okyanus gerçekten oluşacak mı? Bilim insanları süreci yakından takip ediyor.
etiyopya
doğu afrika
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dünya, nasa, etiyopya, doğu afrika, somali, kıta, kıta sahanlığı, kayıp kıta, yeni kıta, okyanus, okyanus, okyanus, bilim, bilim insanları
dünya, nasa, etiyopya, doğu afrika, somali, kıta, kıta sahanlığı, kayıp kıta, yeni kıta, okyanus, okyanus, okyanus, bilim, bilim insanları
Bilim insanları duyurdu, 'Yeni bir okyanus yolda': Dünya'ya sekizinci kıta geliyor
Dünya büyük bir dönüşümün eşiğinde olabilir! Bilim insanları, Afrika’nın doğu kıyılarında sekizinci kıtanın ortaya çıkabileceğini ve bunun beklenenden çok daha hızlı gerçekleşebileceğini belirtiyor. Sadece yeni bir kıta değil, yeni bir okyanusun da oluşabileceği konuşuluyor!
Her şey 2005 yılında Etiyopya çölünde keşfedilen 56 kilometre uzunluğundaki dev bir çatlakla başladı. Bilim insanları, bu çatlağın her yıl 6-7 mm genişlediğini ve bunun Somali ve Nubian levhalarının birbirinden ayrılmasıyla gerçekleştiğini söylüyor.
Bu ayrılma süreci:
📌 Depremlere ve volkanik patlamalara neden oluyor.
📌 Afrika kıtasının doğusunu batısından ayırıyor.
📌 Birkaç milyon yıl içinde sekizinci kıtanın oluşumuna yol açabilir.
NASA eski danışmanı Alexandra Doten konuyla ilgili, “Doğu Afrika’nın bölünmenin ardından kendi kıtası olabileceğini ve sınır boyunca Afrika Büyük Gölleri’nin yer aldığını” ifade etti.
Yeni Bir Okyanus Oluşabilir mi?
Sadece bir kıta ayrılması değil, yeni bir okyanusun da doğabileceği konuşuluyor! Kaliforniya Üniversitesi’nden Profesör Ken Macdonald, Hint Okyanusu’ndan gelen suların, şu anda Doğu Afrika Rift Vadisi olarak bilinen alanı tamamen sular altında bırakacağını ve yeni bir okyanus yaratacağını söylüyor.
Macdonald’a göre, bu okyanus Atlas Okyanusu kadar derin olabilir.
📌 “İnsan yaşamı ölçeğinde büyük değişimler görmeyeceğiz. Ancak depremler hissedeceğiz, volkanların patladığını göreceğiz. Yeni okyanusun oluşması için milyonlarca yıl geçmesi gerekecek.”
Sekizinci kıta neresi olabilir?
Bilim insanları, Doğu Afrika’nın kıtanın geri kalanından ayrılacağını düşünüyor. Bölünmenin yaşandığı bölgede Somali levhası doğuya kaymaya devam ediyor ve burada dev bir Rift Vadisi oluşuyor.
📍 Yeni kıtanın sınırları:
✅ Etiyopya
✅ Somali
✅ Kenya
✅ Tanzanya
Profesör Sarah Stamps, bölünmenin en hızlı kuzeyde gerçekleştiğini ve yeni okyanusun da ilk olarak burada oluşacağını belirtiyor.
Bu süreç ne kadar sürecek?
Bilim insanları bu sürecin milyonlarca yıl alacağını tahmin ediyor. Ancak önceki tahminlere göre çok daha hızlı ilerlediği ortaya çıktı. Macdonald, bu sürecin 1 ila 5 milyon yıl içinde tamamlanabileceğini söylüyor.
📌 “Çatlaklar, bir insanın ayak tırnaklarının uzama hızı kadar yavaş genişliyor.”
Gelecekte dünya haritası nasıl şekillenecek? Yeni kıta ve yeni okyanus gerçekten oluşacak mı? Bilim insanları süreci yakından takip ediyor.