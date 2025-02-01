https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/bilim-insanlari-duyurdu-yeni-bir-okyanus-yolda-dunyaya-sekizinci-kita-geliyor-1093263109.html

Bilim insanları duyurdu, 'Yeni bir okyanus yolda': Dünya'ya sekizinci kıta geliyor

Bilim insanları duyurdu, 'Yeni bir okyanus yolda': Dünya'ya sekizinci kıta geliyor

Sputnik Türkiye

Dünya büyük bir dönüşümün eşiğinde olabilir! Bilim insanları, Afrika’nın doğu kıyılarında sekizinci kıtanın ortaya çıkabileceğini ve bunun beklenenden çok daha... 01.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-01T15:38+0300

2025-02-01T15:38+0300

2025-02-01T15:38+0300

yaşam

dünya

nasa

etiyopya

doğu afrika

somali

kıta

kıta sahanlığı

kayıp kıta

yeni kıta

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101327/09/1013270984_0:454:2027:1594_1920x0_80_0_0_f043d2bb946f0fda133fe60dda48fbde.jpg

Her şey 2005 yılında Etiyopya çölünde keşfedilen 56 kilometre uzunluğundaki dev bir çatlakla başladı. Bilim insanları, bu çatlağın her yıl 6-7 mm genişlediğini ve bunun Somali ve Nubian levhalarının birbirinden ayrılmasıyla gerçekleştiğini söylüyor.Bu ayrılma süreci:📌 Depremlere ve volkanik patlamalara neden oluyor.📌 Afrika kıtasının doğusunu batısından ayırıyor.📌 Birkaç milyon yıl içinde sekizinci kıtanın oluşumuna yol açabilir.NASA eski danışmanı Alexandra Doten konuyla ilgili, “Doğu Afrika’nın bölünmenin ardından kendi kıtası olabileceğini ve sınır boyunca Afrika Büyük Gölleri’nin yer aldığını” ifade etti.Yeni Bir Okyanus Oluşabilir mi?Sadece bir kıta ayrılması değil, yeni bir okyanusun da doğabileceği konuşuluyor! Kaliforniya Üniversitesi’nden Profesör Ken Macdonald, Hint Okyanusu’ndan gelen suların, şu anda Doğu Afrika Rift Vadisi olarak bilinen alanı tamamen sular altında bırakacağını ve yeni bir okyanus yaratacağını söylüyor.Macdonald’a göre, bu okyanus Atlas Okyanusu kadar derin olabilir.📌 “İnsan yaşamı ölçeğinde büyük değişimler görmeyeceğiz. Ancak depremler hissedeceğiz, volkanların patladığını göreceğiz. Yeni okyanusun oluşması için milyonlarca yıl geçmesi gerekecek.”Sekizinci kıta neresi olabilir?Bilim insanları, Doğu Afrika’nın kıtanın geri kalanından ayrılacağını düşünüyor. Bölünmenin yaşandığı bölgede Somali levhası doğuya kaymaya devam ediyor ve burada dev bir Rift Vadisi oluşuyor.📍 Yeni kıtanın sınırları:✅ Etiyopya✅ Somali✅ Kenya✅ TanzanyaProfesör Sarah Stamps, bölünmenin en hızlı kuzeyde gerçekleştiğini ve yeni okyanusun da ilk olarak burada oluşacağını belirtiyor.Bu süreç ne kadar sürecek?Bilim insanları bu sürecin milyonlarca yıl alacağını tahmin ediyor. Ancak önceki tahminlere göre çok daha hızlı ilerlediği ortaya çıktı. Macdonald, bu sürecin 1 ila 5 milyon yıl içinde tamamlanabileceğini söylüyor.📌 “Çatlaklar, bir insanın ayak tırnaklarının uzama hızı kadar yavaş genişliyor.”Gelecekte dünya haritası nasıl şekillenecek? Yeni kıta ve yeni okyanus gerçekten oluşacak mı? Bilim insanları süreci yakından takip ediyor.

etiyopya

doğu afrika

somali

okyanus

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dünya, nasa, etiyopya, doğu afrika, somali, kıta, kıta sahanlığı, kayıp kıta, yeni kıta, okyanus, okyanus, okyanus, bilim, bilim insanları