https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/rusya-savunma-bakanligi-donbassta-bir-yerlesim-daha-ele-gecirildi-1093260917.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Donbass'ta bir yerleşim daha ele geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Donbass'ta bir yerleşim daha ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) Krımskoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi. Açıklamaya göre Rus... 01.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-01T12:24+0300

2025-02-01T12:24+0300

2025-02-01T12:58+0300

ukrayna krizi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'da devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre Sever (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri, Harkov istikametinde Volçansk ve Liptsı yerleşimlerinin yakınında konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. Ukrayna birlikleri 30 kadar asker, 3 otomobil ve 3 sahra topu kaybetti.Zapad (Batı) Askeri Grubu birlikleri taktik konumlarını pekiştirerek, Harkov Bölgesi’nin 3, Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) 1 ve DHC’nin 3 ilçesinde Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Çatışmalarda Ukrayna ordusu 320 kadar asker, bir zırhlı muharebe aracı, 15 pikap ve bir topçu düzeneği kaybetti. Rus askerleri ayrıca düşmana ait 4 mühimmat deposunu ve 2 elektronik harp istasyonunu imha etti.Yug (Güney) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirerek, DHC’nin 7 ilçesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. Ukrayna ordusu 220 kadar asker, 5 pikap ve NATO yapımı 2 topçu düzeneği kaybetti, Rus askerleri ayrıca düşmana ait 4 mühimmat deposu imha etti.Tsentr (Merkez) Askeri Grubu birlikleri başarılı taarruz eylemlerine devam ederek DHC’deki Krımskoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi. Rus askerleri ayrıca DHC’nin 8 ilçesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Çatışmalarda ölü ya da yaralı olarak 570 kadar Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi, düşmana ait biri Alman yapımı Leopard olmak üzere 2 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 9 pikap ve 3 topçu düzeneği imha edildi.Vostok (Doğu) Askeri Grubu birlikleri düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerleyişini sürdürerek Dnepropetrovsk Bölgesi’nin bir ve DHC’nin 4 ilçesinde konuşlanan düşman oluşumlarını bozguna uğrattı. Ukrayna ordusu bu istikamette 130’dan fazla asker, bir Alman yapımı Leopard tankı, bir zırhlı muharebe aracı ve bir otomobil kaybetti, düşmana ait biri Fransa yapımı Caesar kundağı motorlu top olmak üzere 4 topçu düzeneği imha edildi.Dnepr (Dinyeper) Askeri Grubu birlikleri ise Herson ve Zaporojye bölgelerinde yer aldıkları çatışmalarda düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu. Çatışmalarda 40 kadar Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi, 4 otomobil ve bir elektronik harp istasyonu imha edildi.Rapora göre hava, topçu-füze birlikleri ile İHA ekiplerinin desteklediği Rus Silahlı Kuvvetleri grubu, Ukrayna’ya ait askeri havalimanlarının altyapısı ile İHA üretim ve fırlatma tesislerini, ayrıca Ukrayna ordusunun 156 bölgede konuşlanan insan gücü ve teçhizatını vurdu.Rus hava savunma sistemleri ise Ukrayna ordusunun ateşlediği 10 adet HIMARS füzesi ile 108 uçak tipi insansız hava aracı (İHA) düşürdü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/rus-ordusu-donetskte-bir-yerlesimi-aldi-ukraynanin-zayiati-11-binin-uzerinde-1093239720.html

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