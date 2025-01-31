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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/rus-ordusu-donetskte-bir-yerlesimi-aldi-ukraynanin-zayiati-11-binin-uzerinde-1093239720.html
Rus ordusu Donetsk'te bir yerleşimi daha aldı: Ukrayna'nın zayiatı 11 binin üzerinde
Rus ordusu Donetsk'te bir yerleşimi daha aldı: Ukrayna'nın zayiatı 11 binin üzerinde
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'dan yükselen güvenlik tehditlerini ortadan kaldırmak için özel askeri harekata devam ediyor. 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T13:24+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Novovasilevka köyünün Rus ordusu tarafından ele geçirildiğini duyurdu.Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre 'Tsentr' (Merkez) askeri grubu, düşmanın savunma hattının derinliklerine inerek Novovasilevka köyündeki Ukraynalı askerleri yerleşim biriminden tümüyle çıkarttı. Böylece bir haftada ele geçirilen yerleşim sayısı 3'e yükseldi.Ukrayna ordusunun bir haftalık toplam zayiatı 11 bin 400 olarak kaydedildi.Rus ordusu, 7 grup bombardımanı düzenleyerek Ukrayna savunma sanayisini besleyen önemli enerji tesislerini yerle bir etti.Bir haftalık süreçte 43 Ukrayna askeri silah bırakarak Rus ordusuna teslim oldu.Rus hava savunma sistemleri, bir haftada Fransa yapımı 2 Hammer hava bombası ile ABD yapımı 31 HIMARS roketini imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/abd-disisleri-bakani-rubio-ukrayna-catismasi-muzakereyle-sona-ermeli-trump-bunu-gerceklestirme-1093234786.html
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ukrayna, donetsk, fransa, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, donetsk halk cumhuriyeti, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), rus ordusu, rusya ordusu, himars

Rus ordusu Donetsk'te bir yerleşimi daha aldı: Ukrayna'nın zayiatı 11 binin üzerinde

13:24 31.01.2025
© SputnikRusya Savunma Bakanlığı Rus ordusu
Rusya Savunma Bakanlığı Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
© Sputnik
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Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'dan yükselen güvenlik tehditlerini ortadan kaldırmak için özel askeri harekata devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Novovasilevka köyünün Rus ordusu tarafından ele geçirildiğini duyurdu.

Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre 'Tsentr' (Merkez) askeri grubu, düşmanın savunma hattının derinliklerine inerek Novovasilevka köyündeki Ukraynalı askerleri yerleşim biriminden tümüyle çıkarttı. Böylece bir haftada ele geçirilen yerleşim sayısı 3'e yükseldi.

Ukrayna ordusunun bir haftalık toplam zayiatı 11 bin 400 olarak kaydedildi.

Rus ordusu, 7 grup bombardımanı düzenleyerek Ukrayna savunma sanayisini besleyen önemli enerji tesislerini yerle bir etti.

Bir haftalık süreçte 43 Ukrayna askeri silah bırakarak Rus ordusuna teslim oldu.

Rus hava savunma sistemleri, bir haftada Fransa yapımı 2 Hammer hava bombası ile ABD yapımı 31 HIMARS roketini imha etti.
Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Marco Rubio - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
Ukrayna krizi
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Ukrayna çatışması müzakereyle sona ermeli, Trump bunu gerçekleştirme niyetinde
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