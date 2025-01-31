https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/rus-ordusu-donetskte-bir-yerlesimi-aldi-ukraynanin-zayiati-11-binin-uzerinde-1093239720.html
Rus ordusu Donetsk'te bir yerleşimi daha aldı: Ukrayna'nın zayiatı 11 binin üzerinde
Rus ordusu Donetsk'te bir yerleşimi daha aldı: Ukrayna'nın zayiatı 11 binin üzerinde
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'dan yükselen güvenlik tehditlerini ortadan kaldırmak için özel askeri harekata devam ediyor. 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T13:24+0300
2025-01-31T13:24+0300
2025-01-31T13:24+0300
ukrayna krizi
ukrayna
donetsk
fransa
rusya silahlı kuvvetleri
rusya savunma bakanlığı
donetsk halk cumhuriyeti
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
rus ordusu
rusya ordusu
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Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Novovasilevka köyünün Rus ordusu tarafından ele geçirildiğini duyurdu.Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre 'Tsentr' (Merkez) askeri grubu, düşmanın savunma hattının derinliklerine inerek Novovasilevka köyündeki Ukraynalı askerleri yerleşim biriminden tümüyle çıkarttı. Böylece bir haftada ele geçirilen yerleşim sayısı 3'e yükseldi.Ukrayna ordusunun bir haftalık toplam zayiatı 11 bin 400 olarak kaydedildi.Rus ordusu, 7 grup bombardımanı düzenleyerek Ukrayna savunma sanayisini besleyen önemli enerji tesislerini yerle bir etti.Bir haftalık süreçte 43 Ukrayna askeri silah bırakarak Rus ordusuna teslim oldu.Rus hava savunma sistemleri, bir haftada Fransa yapımı 2 Hammer hava bombası ile ABD yapımı 31 HIMARS roketini imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/abd-disisleri-bakani-rubio-ukrayna-catismasi-muzakereyle-sona-ermeli-trump-bunu-gerceklestirme-1093234786.html
ukrayna
donetsk
fransa
donetsk halk cumhuriyeti
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
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ukrayna, donetsk, fransa, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, donetsk halk cumhuriyeti, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), rus ordusu, rusya ordusu, himars
ukrayna, donetsk, fransa, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, donetsk halk cumhuriyeti, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), rus ordusu, rusya ordusu, himars
Rus ordusu Donetsk'te bir yerleşimi daha aldı: Ukrayna'nın zayiatı 11 binin üzerinde
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'dan yükselen güvenlik tehditlerini ortadan kaldırmak için özel askeri harekata devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Novovasilevka köyünün Rus ordusu tarafından ele geçirildiğini duyurdu.
Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre 'Tsentr' (Merkez) askeri grubu, düşmanın savunma hattının derinliklerine inerek Novovasilevka köyündeki Ukraynalı askerleri yerleşim biriminden tümüyle çıkarttı. Böylece bir haftada ele geçirilen yerleşim sayısı 3'e yükseldi.
Ukrayna ordusunun bir haftalık toplam zayiatı 11 bin 400 olarak kaydedildi.
Rus ordusu, 7 grup bombardımanı düzenleyerek Ukrayna savunma sanayisini besleyen önemli enerji tesislerini yerle bir etti.
Bir haftalık süreçte 43 Ukrayna askeri silah bırakarak Rus ordusuna teslim oldu.
Rus hava savunma sistemleri, bir haftada Fransa yapımı 2 Hammer hava bombası ile ABD yapımı 31 HIMARS roketini imha etti.