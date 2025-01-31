Rus ordusu Donetsk'te bir yerleşimi daha aldı: Ukrayna'nın zayiatı 11 binin üzerinde

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Novovasilevka köyünün Rus ordusu tarafından ele geçirildiğini duyurdu.



Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre 'Tsentr' (Merkez) askeri grubu, düşmanın savunma hattının derinliklerine inerek Novovasilevka köyündeki Ukraynalı askerleri yerleşim biriminden tümüyle çıkarttı. Böylece bir haftada ele geçirilen yerleşim sayısı 3'e yükseldi.



Ukrayna ordusunun bir haftalık toplam zayiatı 11 bin 400 olarak kaydedildi.



Rus ordusu, 7 grup bombardımanı düzenleyerek Ukrayna savunma sanayisini besleyen önemli enerji tesislerini yerle bir etti.



Bir haftalık süreçte 43 Ukrayna askeri silah bırakarak Rus ordusuna teslim oldu.



Rus hava savunma sistemleri, bir haftada Fransa yapımı 2 Hammer hava bombası ile ABD yapımı 31 HIMARS roketini imha etti.