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'Fantastik 5'li'yi bilim bile açıklayamıyor: X-Işını görüşü olan kadından lastik adama 'gerçek süper kahramanlar'
'Fantastik 5'li'yi bilim bile açıklayamıyor: X-Işını görüşü olan kadından lastik adama 'gerçek süper kahramanlar'
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X-ışını görüşü, kanatsız uçmak, görünmez olmak… Çocukken hayalini kurduğumuz süper güçler aslında sandığımızdan daha gerçek olabilir mi? Bilim insanlarının... 01.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-01T15:51+0300
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1. 'Lastik Çocuk': Daniel Browning SmithGuinness Rekorlar Kitabı'na adını tam 7 kez yazdıran Daniel Browning Smith, dünyanın en esnek insanı olarak biliniyor.📌 Bedenini inanılmaz şekillere sokabiliyor.📌 Vücudunu tenis raketinin içinden geçirebiliyor.📌 Kilitli bir deli gömleğinden en hızlı kaçan insan!Bu süper gücünün ardında hipermobil Ehlers-Danlos sendromu adı verilen bir rahatsızlık yatıyor. Bağ dokularının aşırı esnek olması sayesinde inanılmaz hareketler yapabiliyor, ancak bu aynı zamanda eklem çıkıklarına ve ağrılara da neden oluyor.2️. 'X-Işını Kadın': Natasha Demkina38 yaşındaki Rus kadın Natasha Demkina, insan vücudunun içini görebildiğini iddia ediyor.📌 Testlerde, yabancılardaki bazı hastalıkları doğru teşhis ettiği görüldü.📌 2004 yılında bir televizyon programında, sunucunun ayak bileğindeki ağrıyı doğru tahmin etti.📌 Bilim insanları, bu yeteneğin nasıl çalıştığını tam olarak açıklayamıyor.Bazı uzmanlar bunun bir tür olağanüstü sezgi veya keskin gözlem yeteneği olabileceğini düşünse de, hala tam anlamıyla açıklanabilmiş değil.3️. 'Uykusuz Adam': Ngoc TaycaUykusuz kalmak zorunda kalan bir geceden sonra nasıl hissettiğinizi düşünün… Şimdi bunu 60 yıl boyunca yaşadığınızı hayal edin!📌 Vietnamlı çiftçi Ngoc Tayca, 1962’den bu yana hiç uyumadığını iddia ediyor.📌 Doktorlar bile bu durumu açıklamakta zorlanıyor.📌 Ailesi ve çevresindekiler, onu hiçbir zaman uyurken görmediklerini söylüyor.Kendi ifadesine göre "Yeşil çay ve pirinç şarabı sayesinde hayatta kalıyor." Ancak, bilim insanları uzun süreli uykusuzluğun insan vücudu için ölümcül olabileceğini belirtiyor.4️. 'Müthiş Hafızalı Adam': Stephen WiltshireSadece bir kez bakarak tüm şehir manzaralarını hafızasına kazıyabilen bir sanatçı düşünün!📌 New York, Londra ve Tokyo gibi büyük şehirlerin panoramik çizimlerini sadece hafızasından yapabiliyor.📌 Brooklyn Köprüsü’nü detaylarına kadar sadece tek bir bakışla çizebildi.📌 Otizm spektrumunda olduğu bilinen Wiltshire, inanılmaz bir görsel hafızaya sahip.Bilim insanları, bu tür savant sendromu vakalarının nadir görüldüğünü ancak bazı insanların beyinlerinin belirli alanlarında olağanüstü gelişmeler gösterebileceğini söylüyor.5️. "Buz Adam": Wim HofBu adam için soğuk diye bir şey yok!📌 Buz dolu bir suyun içinde en uzun süre kalan insan rekorunu kırdı.📌 Everest Dağı'na şortla tırmandı!📌 Soğuk havaya dayanıklılığını nefes teknikleriyle geliştirdiğini iddia ediyor.Ancak dikkat! Onun bu yöntemlerini denemeye kalkışan bazı insanlar aşırı soğuğa dayanamayarak hayatını kaybetti.Bilim açıklayamasa da bu i̇nsanlar gerçekBu beş kişi, süper kahramanların sadece çizgi romanlarda olmadığını kanıtlıyor. Bazıları genetik farklılıklarla, bazıları ise olağanüstü zihinsel yeteneklerle doğmuş.
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'Fantastik 5'li'yi bilim bile açıklayamıyor: X-Işını görüşü olan kadından lastik adama 'gerçek süper kahramanlar'

15:51 01.02.2025
© Fotoğraf : Twitter/Marvel Studios16 yaşındaki Pakistan kökenli Amerikalı Kamala Khan, namı diğer Ms. Marvel (Bayan Marvel), Marvel Stüdyoları'nın ilk Müslüman süper kahraman dizisi olarak 8 Haziran'da Disney+'da yayımlanacak. Kamala'nın edindiği süper güçler ona enerji atlama taşları yaratma ve büyük bir enerji yumruğuyla yumruk atma yeteneği veriyor.
16 yaşındaki Pakistan kökenli Amerikalı Kamala Khan, namı diğer Ms. Marvel (Bayan Marvel), Marvel Stüdyoları'nın ilk Müslüman süper kahraman dizisi olarak 8 Haziran'da Disney+'da yayımlanacak. Kamala'nın edindiği süper güçler ona enerji atlama taşları yaratma ve büyük bir enerji yumruğuyla yumruk atma yeteneği veriyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2025
© Fotoğraf : Twitter/Marvel Studios
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X-ışını görüşü, kanatsız uçmak, görünmez olmak… Çocukken hayalini kurduğumuz süper güçler aslında sandığımızdan daha gerçek olabilir mi? Bilim insanlarının bile açıklamakta zorlandığı yeteneklere sahip gerçek süper insanlar var. İşte gerçek hayatta sıra dışı yetenekleriyle dikkat çeken 5 kişi!

1. 'Lastik Çocuk': Daniel Browning Smith

Guinness Rekorlar Kitabı'na adını tam 7 kez yazdıran Daniel Browning Smith, dünyanın en esnek insanı olarak biliniyor.
📌 Bedenini inanılmaz şekillere sokabiliyor.
📌 Vücudunu tenis raketinin içinden geçirebiliyor.
📌 Kilitli bir deli gömleğinden en hızlı kaçan insan!
Bu süper gücünün ardında hipermobil Ehlers-Danlos sendromu adı verilen bir rahatsızlık yatıyor. Bağ dokularının aşırı esnek olması sayesinde inanılmaz hareketler yapabiliyor, ancak bu aynı zamanda eklem çıkıklarına ve ağrılara da neden oluyor.

2️. 'X-Işını Kadın': Natasha Demkina

38 yaşındaki Rus kadın Natasha Demkina, insan vücudunun içini görebildiğini iddia ediyor.
📌 Testlerde, yabancılardaki bazı hastalıkları doğru teşhis ettiği görüldü.
📌 2004 yılında bir televizyon programında, sunucunun ayak bileğindeki ağrıyı doğru tahmin etti.
📌 Bilim insanları, bu yeteneğin nasıl çalıştığını tam olarak açıklayamıyor.
Bazı uzmanlar bunun bir tür olağanüstü sezgi veya keskin gözlem yeteneği olabileceğini düşünse de, hala tam anlamıyla açıklanabilmiş değil.

3️. 'Uykusuz Adam': Ngoc Tayca

Uykusuz kalmak zorunda kalan bir geceden sonra nasıl hissettiğinizi düşünün… Şimdi bunu 60 yıl boyunca yaşadığınızı hayal edin!
📌 Vietnamlı çiftçi Ngoc Tayca, 1962’den bu yana hiç uyumadığını iddia ediyor.
📌 Doktorlar bile bu durumu açıklamakta zorlanıyor.
📌 Ailesi ve çevresindekiler, onu hiçbir zaman uyurken görmediklerini söylüyor.
Kendi ifadesine göre "Yeşil çay ve pirinç şarabı sayesinde hayatta kalıyor." Ancak, bilim insanları uzun süreli uykusuzluğun insan vücudu için ölümcül olabileceğini belirtiyor.

4️. 'Müthiş Hafızalı Adam': Stephen Wiltshire

Sadece bir kez bakarak tüm şehir manzaralarını hafızasına kazıyabilen bir sanatçı düşünün!
📌 New York, Londra ve Tokyo gibi büyük şehirlerin panoramik çizimlerini sadece hafızasından yapabiliyor.
📌 Brooklyn Köprüsü’nü detaylarına kadar sadece tek bir bakışla çizebildi.
📌 Otizm spektrumunda olduğu bilinen Wiltshire, inanılmaz bir görsel hafızaya sahip.
Bilim insanları, bu tür savant sendromu vakalarının nadir görüldüğünü ancak bazı insanların beyinlerinin belirli alanlarında olağanüstü gelişmeler gösterebileceğini söylüyor.

5️. "Buz Adam": Wim Hof

Bu adam için soğuk diye bir şey yok!
📌 Buz dolu bir suyun içinde en uzun süre kalan insan rekorunu kırdı.
📌 Everest Dağı'na şortla tırmandı!
📌 Soğuk havaya dayanıklılığını nefes teknikleriyle geliştirdiğini iddia ediyor.
Ancak dikkat! Onun bu yöntemlerini denemeye kalkışan bazı insanlar aşırı soğuğa dayanamayarak hayatını kaybetti.

Bilim açıklayamasa da bu i̇nsanlar gerçek

Bu beş kişi, süper kahramanların sadece çizgi romanlarda olmadığını kanıtlıyor. Bazıları genetik farklılıklarla, bazıları ise olağanüstü zihinsel yeteneklerle doğmuş.
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