https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/bilim-insanlari-acikladi-kadinlar-erkeklerden-daha-fazla-mi-konusuyor-1093255750.html

Bilim insanları açıkladı: Kadınlar erkeklerden daha fazla mı konuşuyor?

Bilim insanları açıkladı: Kadınlar erkeklerden daha fazla mı konuşuyor?

Sputnik Türkiye

Arizona Üniversitesi tarafından yapılan yeni araştırmada 2 binden fazla katılımcının günlük kelime kullanımları kaydedilerek kadınların mı yoksa erkeklerin mi... 01.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-01T00:47+0300

2025-02-01T00:47+0300

2025-02-01T00:47+0300

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Bilim insanları günlük hayatta kadınların erkeklerden daha fazla konuştuğunu ortaya koydu.Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Arizona Üniversitesi'nin yaptığı yeni bir araştırma, kadınların erkeklerden daha fazla konuştuğunu ortaya koydu. İki binden fazla kişinin katıldığı araştırmaya göre, kadınların günde ortalama 13 bin 349 kelime, erkeklerin ise 11 bin 950 kelime konuştuğu ifade edildi. Bulgular, kadınların günde ortalama bin 399 kelime daha fazla konuştuğunu tespit etti. Çalışma, kadınların konuşkanlıklarının bireysel farklar içerdiğini ve bu nedenle elde edilen verilerin tam olarak güvenilir olmayabileceğini vurguladı.Araştırmacılar, bu bulgularla ilgili olarak, günlük kelime kullanımı konusunda cinsiyetler arasında belirgin bir fark olup olmadığına dair hala birçok sorunun cevapsız kaldığını ve bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerektiğini ifade etti.

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